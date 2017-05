Dette innlegget er skrevet av Rolv Petter Vetvik fra Måløy.

Sitter igjen med en nr. 2-løsning

Kommunereformen for Selje, Eid, Vågsøy, Bremanger og Flora, er under endring til en storkommune.

Jan Per Løken har i et leserinnlegg foreslått Bryggja som sentrum i en kommune av Selje, Vågsøy og Eid. Jeg tror Jan Per Løken sammen med de fleste innbyggere i overnevnte kommuner gir uttrykk for en uro over resultatet av kommunereformen så langt. Et resultat som skyldes at Fylkesmannen var for rask på labben i å godkjenne sammenslåing av Selje og Eid.

Når først dette vedtaket gikk galt, hadde hun satt seg selv i den situasjon at hun bare kunne si ja til Flora ogVågsøy ved å tvangsinnmelde Bremanger i Kinn kommune. Det er nå opp til det nye Storting å rydde opp i floken skapt av Fylkesmannen. Eller vil nåværende regjering godkjenne et resultat som Jan Per Løken, jeg og mange andre, ikke synes er logisk.

Resultatet så langt skyldes en fylkesmann som ikke har gjort jobben på en tillitsvekkende måte. Hun har skapt et resultat som i beste fall er en nr. 2 løsning for alle involverte kommuner. Det de aller fleste ønsker seg i alle overnevnte kommuner, er en sammenslåing av alle kommuner. Dette er en nr. 1 løsning.