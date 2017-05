Dette innlegget er skrive av stortingsrepresentant Bjørn Lødemel, Sogn og Fjordane Høgre.

Historielause påstandar om Høgre og Forsvaret frå Navarsete.

Liv Signe Navarsete skriv i eit lesarinnlegg i avisene i Sogn og Fjordane at Høgre og Frp nedprioriterer Forsvaret. Meir feilaktig og useriøst kan det ikkje bli. I Høgre og Frp si regjeringstid har ein fått på plass tidenes mest offensive og framtidsretta langtidsplan for Forsvaret der det for første gang på mange år eit truverdig samsvar mellom investeringar, drift og budsjettmidlar. Statsbudsjettet for 2017 er rekordstort med ein auka på 2.2 mrd kroner. Det betyr meir øving, betre vedlikehald og større kampkraft.

Høgre og Frp SATSAR på Forsvaret. Det investerast 75 mrd kroner i nye jagarfly og flybase, det skal investerast i 4 nye ubåtar, det skal investerast i nye maritime overvakingsfly, regjeringa vil forserer investeringar på 3 nye kystvaktfartøy, det skal investerast i nytt kampluftvern, stormpanservogner og nytt artilleri til hæren. Alt dette er med på å trygge landet vårt og STYRKE Forsvaret.

Senterpartiet og Navarsete prøver å skape eit bilde av at dei er forsvarspartiet i Norge både gjennom lesarinnlegg og uttaler på sitt landsmøte. Stort lenger frå sanninga kan ein vel vanskelig kome?

«Skjeletta» ramla ut av skapa då den raudgrøne regjeringa gjekk av i 2013. Det vart avdekka eit etterslep på vedlikehald, reservedelar og beredskapslager på 2,5 mrd kroner. Liv Signe Navarsete uttalte seg til aldrimer.no i 2016 og innrømma at den raudgrøne regjeringa tenkte det ikkje var nødvendig med så stort fokus på Forsvaret då dei sat i regjering. Statsminister Stoltenberg sa i 2012 at « Ti års omstilling i Forsvaret er snart ferdig» og «Det norske Forsvaret strutter av sunnhet.» Det kallar eg å halde det norske folk for narr!

"Medan Senterpartiet vil styrke Heimevernet, gjer Høgre og Frp det motsette” seier Navarsete. Her er det ho var ansvarleg for i den raudgrøne regjeringa.

Reduserte talet på HV distrikt frå 13 til 11 i 2008

Avvikla Sjøheimevernet sin kommandostruktur i 2012.

La ned Heimevernet sine «spesialavdelingar», HV-016 i 2010

Fjerna Sjøheimevernet sitt største fartøy. (Det vart overført til Sjøforsvaret.)

Dei reduserte HV sitt budsjett frå 1.488 mrd kroner i 2005 til 1.199 mrd i 2013 (rekna i 2017 kroner).

INGEN av soldatane i HV sin områdestruktur øvde i 2009. Berre 20 % øvde i 2010.

Her er noko av det som har skjedd i Høgre/Frp si regjeringstid når det gjeld HV:

Regjeringa har oppfylt ambisjonen om øving av 62 % i områdestrukturen to år før tida. Målet var i 2016. Vi klarte å få det på plass i 2014.

I 2017 aukar Heimevernet sitt budsjett med over 16 %. Ein auke på 191 millionar kroner som er den kraftigaste styrkinga av HV sitt budsjett gjennom tidene.

Regjeringa vidarefører ein områdestruktur på 35 000 HV mannskap (+ 3000 i innsatsstyrkene). Det er 5000 fleire i områdestrukturen enn det forsvarssjefen føreslo i sitt fagmilitære råd.

Vi løyver pengar for at innsatsstyrken i HV 17 skal auke treninga for mannskap frå 15 til 25 dagar og for befal frå 20 til 30 dagar.

Vi sørgjer for at Heimevernet både er utstyrt og trena. Sjef HV sa sjølv i ei kontrollhøring at han forventar at Heimevernet si operative evne vil bli styrka som følgje av auka ressursar.

Det blir investert i 350 nye feltvogner til Heimevernet.

Liv Signe Navarsete seier i lesarinnlegget sitt at «Regjeringa bryt ned Heimevernet, gjennom å redusere talet på HV-soldatar over store deler av landet». Faktum er at talet på HV-soldatar har halde seg stabilt på om lag 38000 soldatar frå 2013 fram til i dag. Resten er «papirsoldatar» som ikkje finst. Høgre/Frp-regjeringa har i motsetning til Liv Signe Navarsete og den raudgrøne regjeringa SATSA på HV med å gje dei både meir trening og betre utstyr.

Når det gjeld Hæren og Heimevernet framover skal dette avgjerast gjennom arbeidet med landmaktutgreiinga. Liv Signe Navarsete sine spådomar om kva som vil kome ut av dette arbeidet er like useriøst som resten av Senterpartiet sin forsvarspolitikk. For Senterpartiet og Liv Signe Narvarsete handlar dette om valkamp og om å spele på følelsar når det gjeld Heimevernet og Hæren. Høgre/Frp regjeringa er på god veg til å bygge opp att Norge si forsvarsevne og desse partia er dei sterkaste garantistane for eit sterkt forsvar av heile landet vårt og ei truverdig og framtidsretta satsing på Forsvaret.