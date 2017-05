Dette innlegget er skrevet av Katrine Skrede fra Nordfjordeid.

Skammelig velferd

Har du noen gang tenkt på sannsynligheten for å bli født i Norge? Opplevelser kan gjøre at livsperspektivet ditt endres. Det hjelper ikke alltid å se Dagsrevyen eller å høre radioinnslag i bilen om verdens kriser for at du skal forstå hvor heldig du faktisk er. Av og til trenger du å kjenne det på kroppen, føle en annen stemning, lukte andre lukter og rett og slett oppleve en annen verden.

Jeg ble inspirert til å skrive denne kronikken under en reise til Marrakech. På master i folkehelsevitenskap, ble vi fra første forelesning oppfordret til

å tenke globalt; det handlet om å løfte blikket, og å se ting i en større kontekst.

Virkeligheten i Marrakech var en som er helt fjern fra den jeg har til daglig. Innbyggerne løp, syklet eller haltet forbi oss i et støv av eksos, og på hvert gatehjørne kunne lukten av gammel urin treffe oss. Om det var fra katt eller menneske vites ikke. Smilende og tannløse ansikt så på oss og tryglet om penger. Souken inne i medinaen var fullt av mennesker som gikk rundt i slitte klær. De jaktet etter oss turistene, der vi gikk med dyre klokker på håndleddene, Adidassko på bena og Nikon speilreflekskamera rundt halsen. Hva tjente de i løpet av en dag? Hadde de overskudd og kapasitet til å i det hele tatt tenke på selvrealisering? Mest sannsynlig ikke.

Alle som har reist litt har opplevd liknende. Flere tanker slo meg på samme tid der nede: om jeg blir syk passer velferdsstaten på meg, om jeg skulle mistrives i yrket mitt kan jeg omskolere meg. Med all den elendigheten som fremdeles fins på kloden, følte jeg meg utrolig smålig som kan finne på å irritere meg over busser som er fire minutt forsinket hjemme i Norge.

Turisme er på mange måter med på å gjøre sosiale forskjeller synlige. Jeg kjente meg flau. Jeg ville bort derfra, skjemtes over min egen velferd. For det er jo nærmest ren flaks at jeg ble født i Norge.

Vender vi oss til tall viser de oss en statistisk fremstilling avforskjellene i verden. Bruttonasjonalproduktet1 i Norge er om lag 76 ganger høyere enn i Marokko. En indeks for å måle forskjell mellom land er HDI3. Indeksen måler et lands gjennomsnittlige resultater på tre

grunnleggende områder:

1. forventet levealder,

2. utdanning og

3. inntekt (BNP per innbygger), der 1 er høyeste score

Et langt og sunt liv, kunnskap og en anstendig levestandard er med andre ord definert som viktige faktorer for menneskelig utvikling (globalis.no). Her ligger Norge på toppen på målinger fra 2015, med en verdi på 0.949. Marokko derimot, har en HDI på 0,647, og ligger på 123. plass (Globalis, 2017).

Dette er fakta om et land, og jeg kan alltids ramse opp verre tall fra andre steder. Vi vet vi har det godt i Norge, men om du skulle spørre noen om hvordan de har det, finner de ofte noe på å peke på: en vond skulder, en irriterende nabo, vanskeligheten med å komme seg inn på boligmarkedet etc. Dette skal ikke bagatelliseres, poenget er at det en luksus å ha friheten og muligheten til å kjenne etter disse plagene. Vi har uansett en seng å sove i, kan spise frokost hver morgen og har jobb eller skole å gå til. Om det så fører til tennisalbue eller vondter i skuldre, er det likevel en luksus. Fordi at for andre på akkurat samme klode du bor på er det en drøm.

Maslows behovspyramide består av fem forskjellige lag, der det nederste er søvn, mat og tørste. Deretter følger trygghet og sosiale behov, fulgt av anerkjennelse og på toppen; selvrealisering. Det sistnevnte går på det personlige og åndelige nivået (Wikipedia, 2017). De fleste i Norge har alle lagene i pyramiden dekket. Vi er i godt gang med selvrealiseringen, også gjennom grunnskole og

videreutdanning, høyskoler og universitet. Kunnskapen ligger

som en lang rød løper for oss, og vi kan gå over den nesten så

lenge vi vil. Luksus.

Norge ble i tillegg nylig kåret til verdens lykkeligste land i verdens lykkerapport (Aftenposten, 2017). Vi lever lenge, og utviklingen innen teknologi og velferd har kommet vanvittig langt. Som fremtidig folkehelsearbeider i et av verdens rikeste land er mine store drømmer at vi skal utjevne sosiale forskjeller, minke antall tilfeller livsstilssykdommer, få enhver til å være nok fysisk aktiv, spise fem om dagen, ha en god mental helse, og til slutt, ikke minst, ha et lykkelig liv.

Her i Norge har vi kunnskapen, muligheten og redskapene til å få dette til i kommunene, og jeg kan derfor tillate meg å drømme om det! Det virker banalt at i Norge har nesten alle i min krets et slikt aktivitetsbånd rundt håndleddet som måler dagens aktivitet, mens i andre deler av verden sliter de med å få nok kjøtt rundt håndleddet.

Tilbake til den usannsynlige hendelsen for at akkurat du skulle blitt født i Norge. Den er

faktisk på om lag 0,000423077, – altså ganske så usannsynlig. Realiteten for oss som trakk vinnerloddet og ble født i Norge, er en helt annen enn for den som blir født inn i folkehavet i for eksempel Marrakech.

Så når jeg med mine nordiske ben tråkker rundt på marokkansk jord føler jeg på en fornemmelse av skam. Det var jo bare flaks at jeg var så heldig å bli født i Norge. Alle nordmenn har vunnet i lotto. Sett pris på den premien.