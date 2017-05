Denne delte meningen stod på trykk i Fjordenes Tidende 30. mai.

Roser legekontoret

En utflyttet måløyværing var tilbake på barndoms trakter da han oppdaget at han hadde glemt noen medisiner hjemme. Han vil gjerne rose legekontoret i Måløy for hjelpen han fikk.

– Jeg hadde glemt noen medisiner hjemme og gikk derfor en tur oppom legekontoret for å høre om de kunne hjelpe meg med en resept. Der ble jeg møtt med imøtekommenhet og serviceinnstilling, noe som gjorde at jeg ti minutter senere kunne hente ut medisinen på apoteket, skriver vedkommende, som gjerne vil sende en takk til legekontoret for den hyggelige måten de tok imot ham på og servicen de viste ham.