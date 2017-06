Dette innlegget er skrive av Jonas A. Rimstad frå Bryggja.

Kommunesamanslåing eller skilsmisse?

Mange har hatt meiningar om dette i det siste, etter mi meining godt og gale.

Ein ting må være klart, vi er Nordfjordingar.

Det må kunne være mogeleg å samarbeide for oss som bur her utan å være avhengige av om dei som forhandlar for oss har ein god forhandlingskjemi eller ikkje. Det er innbyggjarane dei forhandlar for, ikkje for seg sjølve.

Eg kan ikkje sjå at næringslivet, bedrifter, entreprenørar og industri har problem med kommunegrenser. «Vi kan ikke se den grense under vann», sa Harald Heide Steen.

Vi har eit godt samarbeid på mange felt i Nordfjord som er verdt å føre vidare. Om vi skulle verte ein Kinn kommune så ville Vågsøy verte lisjebror med halve innbyggjartalet til Flora.

I tillegg skal vi få delt administrasjon, kvar er innsparinga på administrasjon og byråkrati hen då? Eg berre spør…

No ser det ut som om Selje/Eid vert ein realitet, kanskje på grunn av kjemien mellom forhandlarane. Då er eg redd for at Selje vert lisjebror til Eid, slik som Vågsøy vil verte til Flora.

Om vi fekk ein kommune der vi gjennom generasjonar har hatt samarbeid og gode kommunikasjonar så ville vi etter mitt syn alle tene på dette.

No når regjeringa har bestemt at vi skal ha større kommunar må alle arbeide for ei samanslåing der nokre ikkje verte taparar men at alle kan vinne på å slå seg saman.

Vågsøy, Selje og Eid? Det vil nok verte ein politisk dragkamp mellom Eid og Vågsøy, som er jamnstore på kjøtvekta. Men då kan Selje, sjølv om dei er mindre, alltid kunne setje seg på den sida av vekta som passar dei best.

Med dette kan Selje verte ein maktfaktor i ein ny slagkraftig kommune i Ytre Nordfjord.

So eit hjartesukk til slutt…

Vi på Bryggja bør roe oss ned inntil eit endeleg vedtak om den framtidige kommunen er fatta. Vi kan komme til å trenge partnarar å samarbeide med både nord, aust og vest i framtida òg.