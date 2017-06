Dette innlegget er skrevet av Knut- S. Sørbø.

NTP, Vestlandet og Møre og Romsdal på ville veier?

Fylkesordføreren i Møre og Romsdal, Jon Aasen, har et innlegg i avisen hvor han argumenter for at det må bevilges mer penger over NTP til fjordtunneler for å fase ut «gårsdagens transport» som han kaller ferjene.

Istedenfor vil han ha dype tunneler under fjorden som Vegvesenet omsider tar avstand fra å bygge pga. skyhøye driftskostnader. Innlegget har overskriften, hvor han spør retorisk: Kan vi vere verdsleiande i 40 km/t?

Det korte svaret er: Ja, klart vi kan. Jeg vil utdype hvorfor vi bør forbli der.

Vi skriver år 2017. Antar da at alle har fått med seg hvor mye Norge må kutte i utslipp av CO2 for å møte forpliktelsene i Parisavtalen som Norge har ratifisert. Ferjefri E39 tar Norge i helt feil retning da den tvinger all trafikk over på vei og dermed øker utslipp av CO2 langt mere enn hva vi makter å kutte i transportsektoren. Det er en slik utvikling forskerne frykter. Skal vi ikke lytte til dem da, eller vet våre politikere bedre? Nullutslippsferjer som nå blir bygget blir i praksis skrotet før de er tatt i bruk på E39 med formål å kutte CO2-utslipp.

CO2-kvoten er dyrebar og det er på transport vi allerede i dag har fått muligheten til å kutte. Å sløse bort kvoten på korttenkte valg av transportløsninger bør vi være forsiktige med da det kan ramme bedrifter vi skal leve av i fremtiden.

Eksempel på en god og en dårlig løsning er Lærdalstunnelen med sine 24 km og Oslofjordtunnelen.

Den første er i dag å betrakte som en «miljøtunnel» da den er flat i terrenget og har eliminert ferdsel over store høyder som krever mye energi (utslipp) å forsere.

Den andre er en «miljøbombe» da den ikke er flat, men en kunstig bygget «omvendt fjelltopp». Den har skapt mye mer CO2-utslipp enn hva Lærdalstunnelen har fjernet og det vil den fortsette med fram til den blir avløst av en bru.

Løsningen er ikke da som fylkesordføreren tar til ordet for. Han vil bytte ut en forurensende kilde med fjordtunneler. Da bytter vi bare måten vi slipper ut på fra vondt til verre. Tungtransporten slipper ut null på ei ferje. Blir den tvunget til å kjøre dypt under fjorden så slipper den ut mere enn hva dieselferjene slipper ut i dag.

Løsningen finnes. På sjølveste Sognefjorden har vi i dag i fart Norges og Norled sin første el-ferje «Ampere». Den har lagt «barnesykdommene» stort sett bak seg og er nå i suksessfull drift. Den utviklingen som «Ampere» utløste, er vi nå verdensledende på. Den maritime industrien på Vestlandet blomstrer og utvikler andregenerasjons el-ferjer til et enda bedre produkt. Hele 16 stk. nye nullutslippsferjer er nå under bygging og skal erstatte forurensende dieselferjer. I Møre og Romsdal får vi snart fem stykker. Kjempebra, Jon Aasen.

Men slik du «snakker ned» ferjene, drar du fram et tankegods som er utgått på dato om du tar samfunnsutviklinga de siste ti årene i betraktning. Det er bare å tenke litt smart, så er ferjen plutselig blitt en «tidshjelper» for mange i en travel hverdag. Det er mye en kan utrette på ei ferje fremfor å spise svele og irritere seg over at det ikke går i 80 km/t. Jeg får prøve å rette opp inntrykket.

For eksempel; Alle har smarttelefoner i dag. «Googler» du ferje, Molde, eller ferje, Halsa så er ferjeruta i hånda før du får sukk for deg. Med «laptop» og mobilt bredband i bilen har vi «Office» med oss. Det fungerer like greit å jobbe på ferja som vi ellers sitter hjemme å «kaster bort tiden» på å taste inn lange KID-numre eller annet «mas» som samfunnet nå pålegger oss å bruke tiden vår på hjemme.

Da snur vi «bortkastet dautid» og gjør ferjereisen om til positiv utnyttbar tid til teksting, telefonering, e-poster. Slike ting vi skal holde oss langt unna om vi vil fremstå som trafikksikre bilførere da.

Kanskje bidrar ferjene også til at vi blir mere trafikksikre ved at uroelementer er unnagjort før vi tar vegen fatt igjen?

Poenget mitt er at det er ikke like helnegativt med ferjer i dag som det var før. Tenker vi også positivt så får vi en bonustur med flott utsikt over fjorden.

Prisen er også halvert om man har det landsdekkende ferjekortet. Med ferjekort er pris for liten bil kr 40. Rimelig. Til sammenligning er prisen for kaffe og svele kr 65! (Anda–Lote). Ferjefrekvensen er nede på 15–20 min. i begge retninger. Nattferjer på hele E39 har vi også. Fungerer utmerket.

Ferjeselskapene våre befordrer årlig ca. 16 mill. passasjerer, ca. tre ganger Norges befolkning uten en eneste dødsulykke. Et ypperlig eksempel på vellykket HMS-arbeid. Med nullutslippsferjer på plass skifter «M» farge fra rød til grønn. Da er vi verdensledende der også.

Du vil at vi prioriterer slike ekstremt dyre grensesprengende prosjekter som ferjefri E39 mens vi og resten av landet skriker etter framkommelige trygge rasfrie veier.

E39 har ikke engang fått gul stripe enda på hele strekningen. Kurvatur som på 90 km vegstandard er årtier unna. Det meste av tunnelstandarden i en sørgelig forfatning. Mangler gjør også «krabbefelt» og viadukter for å gjøre vegen mere miljøvennlig. Det koster minst «et par Møreakser», vil jeg tro.

Allikevel skal det pøses på med tiltak som f.eks. ferjefri E39 som vil øke trafikkmengden inn på en «uferdige» vei. Hva er argumentet for å gjøre dette? Jo «bo og arbeids- markedet» skal utvides til det absurde slik at pendling blir mulig lengst mulig. Hallo? Hva med å bosette seg i nærheten av arbeidsstedet og minske bilbruken?

Hva med å tenke sikkerhet, miljø og dødsfallrisiko på veinettet og prøv å komme ned mot dødstallsnivået ferjene ligger på? Ref. Stortingets «Nullvisjon» som nettopp har det samme målet på veinettet.

Da må fjellsidene renskes for vippesteiner og rasutsatte parti. Få de truslene bort først.

Derfor, innfør HMS i «politisk samferdselstenkning» da kommer de riktige prioriteringene for- håpentlig av seg selv.

Jeg mener vi trenger en politisk omkamp om prioriteringene på NTP hvor nye prosjekter blir tonet ned til fordel for HMS-relaterte prosjekter.

Kjære fylkesordfører, vi er verdensledende på mangt. Det vi ikke trenger, det er å bli verdenslederne på CO2-utslipp per kjørte km på Vestlandet og ende opp som Norges «miljøversting». Stortingets vedtak om «Rogfast» satte meg såpass ut at jeg tok meg i å undres over om de driver med Hanggliding (risikosport) på fritiden hele bunten.

Oppsummert: Til de som ikke har skjønt hva HMS bl.a. innebærer innen samferdsel, så betyr det JA til opprustning av gamle veier, NEI til nye fjordtunneler, JA til el-ferje på de bredeste fjordene, JA til høybroer som lar seg bygge til en pris vi orker å ta oss råd til.