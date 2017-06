Dette innlegget er skrevet av John-Ove Bratseth fra Grotle i Bremanger.

Fy for ei skam, Bremanger kommune

Rådmannen i Bremanger, Tom Joensen, holdt årets 17. mai tale i Bremanger. Forøvrig en veldig god tale.

Når rådmannen kommer med klare ambisjoner og råd på vegne av Bremanger skal en lytte, og ikke minst ta signalene, fordi han har stor påvirkningskraft på det meste som skjer i kommunen. Dette handler om et av kommunens satsingsområder nemlig turisme, konkret kulturturisme og naturbasert turisme.

Da vil det være veldig naturlig å sette søkelyset på det mest besøkte området av lokalbefolkningen og tilreisende i hele Bremanger kommune, nemlig Grotlesandområdet.

Mange tenker da naturlig på de dagene med sydenstemning om sommeren. Men det er så mye mer. Hver eneste dag året rundt er det folk som benytter seg av området til rekreasjon.Jeg nevner: turgåing, fotografering, startpunkt for flere fjellturer (Veten er det mest besøkte fjellturmålet av flest forskjellige personer i Bremanger ifølge statistikken), Vetenløpet, utendørsskuespillet Der Båra Bryt, utendørskonserter, utendørsgudstjenester osv osv.

Et godt eksempel er 12. juli året da første del av fastlandssambandet åpnet. Da var det talt 1.149 badegjester på sanden og godt over 200 biler. Altså ingen over og ingen ved siden når det gjelder besøkende i hele kommunen.

Når så dette området presenterer et servicetilbud som det har vært de siste årene må en virkelig lure på hva de ansvarlige i kommunen har gjort. En presenterer for de besøkende et forfallt servicehus med total mangel på vedlikehold og oppdatering de siste 20 år og som attpåtil har vært og er stengt og er erstattet med noe rølp.

Kort og greit en skamplett for hele Bremanger når vi skal satse på turisme og ikke minst gjør det i stort omfang andre plasser.

Men den største skampletten er nærmeste nabo nemlig gamle Grotle gravplass. Stedet som for noen få år siden var noen få stemmer fra å bli valgt til Bremanger kommune sitt tusenårssted. Kommunen sin behandling av denne plassen er rett og slett utrolig skammelig, og viser fullstendig mangel på respekt.

På midten av 90-tallet ble det satt igang et prosjekt med oppgradering og rehabilitering av gravplassen. Riksantikvaren var involvert i planarbeidet siden området er automatisk vernet. Det ble blant annet tatt opp en del gravminner for restaurering. Hvor er så en god del av disse verdifulle kulturminnene? De ligger stuet vekk i en kjeller i Svelgen, og på kommunale kontor som pynt. Og det har de vært i 20 år! Utrolig, men tilfelle. Gjennom mange år har besøkende enten det er pilgrimer (det er faktisk et pilegrimsmål!)eller andre spurt om det samme: Hvordan kommer vi dit?

Svaret er faktisk utrolig komplisert å svare på kort og informativt. Det finnes ikke noe turistinformasjon i det hele tatt. Ingenting. Er det i hele tatt mulig1 For alle som ikke har vært der på lenge, ta en privat synfaring!

Opp i det hele er det ikke sjelden at lokalavisene har reportasjer om synfaringer rundt omkring i kommunen hvor politikerene blir presentert for og støtter meget ambisiøse prosjekt innen turisme. Har det ikke vært synfaringer på Grotlesandområdet da? Jøss da, det har vi observert mange ganger gjennom årene, men er det blitt noe resultat ut av dette? Ikke noe som er synlig i hvert fall.

Hvorfor har det ikke blitt gjort noe? Er det mangel på penger, er det mangel på kompetanse, mangel på energi hos våre lokalpolitikere, eller er det så enkelt som at området ligger på feil plass i kommunen?

Men nå øyner jeg håp for Grotlesandområdet når kommunens kanskje fremste politiker, nemlig rådmannen i Bremanger kommune, oppfordrer i sin 17. mai tale til at vi må satse på natur- og kulturbasert turisme.