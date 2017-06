Dette innlegget er skrive av Jan Atle Stang, regiondirektør i NHO Sogn og Fjordane.

Lite svung eller lite seriøst?

Sogn og Fjordane Arbeidarparti har gjort heilomvending og vil ikkje lenger støtte ein vestlandsregion.

Med 59 mot ti røyster sa representantskapen i fylkespartiet nei til ei reform som skulle sikre samanslåing av Sogn og Fjordane og Hordaland, og som dei i utgangspunktet var med på å dra i hamn for berre få månader sidan.

Snakk om å snu kappa etter vinden; valvinden kan ein trygt seie. Partileiaren for Ap i fylket, Hilmar Høl, seier til NRK Sogn og Fjordane at grunnen til heilomvendinga var at det så langt er for lite svung over innhaldet i reforma. Det er for uklart kva eit storfylke vil få av nye oppgåver.

Dette trass i at eitt av dei viktigaste punkta i intensjonsavtalen med Hordaland er innfridd; nemleg at Fylkesmannen skal ha sete i Sogn og Fjordane.

Slik eg ser det er det meir snakk om mangel på seriøsitet i det Ap i fylket no har gjort enn mangel på svung i reforminnhaldet. Vi skulle nemleg kunne forvente at eit så stort parti som Ap hadde hatt ryggrad nok til å stå på eit standpunkt lenger enn nokre månader før dei snudde.

Det fylkespartiet no har gjort er ikkje berre ein hån mot folk og næringsliv i fylket, som alt har starta førebuinga på at vi blir ein Vestlandsregion. Det er ein hån og eit skuldertrekk til alt arbeidet, alle ressursar som er lagt ned i forhandlingar og prosessar for å få til ei intensjonsavtale som alle kunne einast om.

Det er også ein hån mot politikken som instrument for å skape utvikling, stabilitet og framgang i samfunnet. Dette er med andre ord med på å skape den politikarforakta som politikarar dagstøtt heller burde gjere alt for å motverke.

At eit stort parti som Ap kan synke så til dei grader djupt i sin higen etter å vinne eit val, etter å tekkast Senterpartiet, er heilt oppsiktsvekkjande. Greitt nok at eit Ap som deler reformsyn med Sp kanskje vil få det lettare når det skal hestehandlast etter valet, men det fortel samstundes at det er Sp som sit i førarsetet, ikkje Ap.

No snakkar vi med andre ord om halen som viftar med hunden, og det er rett og slett ganske utypisk for eit parti som Ap å opptre så ynkjeleg.

Å argumentere med at reforma var for dårleg på det noverande tidspunkt, og at ein vil gå inn for reforma når innhaldet blir betre, er jo berre tomme ord og eit spel for galleriet, for veljarane. Alle veit at det er no ein har sjansen, det er no døra står open, det er no det må gjerast.

Om Ap trur at det blir lettare å gjennomføre ei reform når dei sjølve kanskje kjem i posisjon, og at innhaldet då vil bli så mykje betre og svungfullt frå starten av, er å tru på julenissen. Det vil Ap sine «sjefstrategar» i Senterpartiet komme til å stadfeste.