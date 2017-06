Les leiaren som stod på trykk i Fjordenes Tidende fredag 9. juni.

Næringslivet skal eigentleg ikkje ut med ei krone

I Bremanger har Charlotte Skjølberg (SV) og Stig Bakke (KrF) brukt formannskapsmøtet til å ta opp problema som den dårlege standarden på fylkesveg 616 fører til. Fylkesveg 616 går mellom anna mellom Kalvåg og Klubben, og vidare frå Kolset til Isane. Dei to politikarane vil ha umiddelbar utbetringar av denne flaskehalsen. Det er ikkje vanskeleg å vere einig.

Vegstandaren fleire stader er ei stor skam. Vegar som folk og næringsliv er heilt avhengige av, er mange stader både smale, svingete og trafikkfarlege. Bakke tok opp spleiselaget som Svein Inge Fosse drog i gang og meinte at næringslivet ikkje har makta å stille med det dei skal. Her er det langt vanskelegare å vere einig med Bakke. Næringslivet skal eigentleg ikkje stille med ei einaste krone. At næringslivet er villige til å gå inn med store summar viser berre kor viktig denne vegen er for transport av både arbeidskraft og varer.

Likevel er det slik at det er vegeigar si plikt å syte for ein forsvarleg vegstandard. Både i Bremanger og i andre kommunar. Når det gjeld den omtalte vegen, er det fylkeskommunen som er eigar og dermed ansvarleg. Ein fylkeskommune som slett ikkje kan skulde på dårleg råd etter det innbringande salet av Fjord 1 til Havila. Inntekter fylkeskommunen bør bruke til mellom anna utbetringar av viktige vegar i distrikta.

Vi skjønar fortvilinga over at ikkje noko skjer, men å starte innsamlingar mellom næringsliv og innbyggjarar i staden for å stille krav til politisk leiing i fylkeskommunen er ein farleg veg å gå. Det kan skape ein presedens som gjer at når framtidige vegkrav vert presentert fylkeskommunen kan dei vise til at er vegen viktig nok, så gjer som dei gjorde i Bremanger.