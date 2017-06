Dette innlegget er skrevet av Jacob Nødseth, bystyrerepresentant, Samlingslista Flora.

Ja til billigsalg av Sogn og Fjordane?

Senterpartiet gjør det godt på landsplan for tiden og historisk godt i Sogn og Fjordane. De siste meningsmålingene tilsier at to av fylkets tre direktemandater ved stortingsvalget kan gå til partiet. Motstand mot sentralmakten, kommersialisering og alle former for endring står sentralt. I resolusjonen «Nei til salg av Norge» vedtatt på landsmøtet i mars i år, kommer dette tydelig frem, og fra denne er det fornøyelig å sitere:

«Nøkkelbedrifter for landets infrastruktur må ikke avhendes til private interesser med avkastning og utbytte som hovedmål. […] Vi må bruke statlig kapital offensivt for å sikre viktig nasjonalt eierskap. […] Senterpartiet hegner om et nasjonalt og lokalt eierskap som skaper lokale ringvirkninger».

I fjor solgte fylkestinget i Sogn og Fjordane, med Senterpartiet i front, sine aksjer i transportselskapet Fjord1 as til Per Sævik og selskapet hans Havilafjord as. I Florø, der selskapets hovedkontor ligger, er frykten stor for at salget skal sette viktige arbeidsplasser i spill. Dette er særlig alvorlig sett i lys av bortfallet av statlige arbeidsplasser i byen, som Senterpartiet har kritisert.

Salgssummen fylkeskommunen oppnådde var 1,065 milliarder kroner. Sævik tar nå selskapet på børs og et halvt år senere er aksjeposten han kjøpte verdt 1,7 milliarder kroner. Ikke «Nei til salg av Norge», men «ja til billigsalg av Sogn og Fjordane», med andre ord.