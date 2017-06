Dette innlegget er skrive av Britt Dalsbotten, 1. kandidat Sogn og Fjordane Frp.

Ein trist dag for radioen

Onsdag var det slutt for FM-sendingar på NRK i Sogn og Fjordane. Eit stort fleirtal på Stortinget har bestemt at det er DAB som no skal gjelde og sender med det ei stor rekning til forbrukarane.

Frp var imot stenging av FM-nettet nettopp av omsyn til forbrukarane. Vi meiner at eit teknologiskifte bør komme naturleg, gjennom etterspørsel og endra bruksvanar, og ikkje er noko som skal vedtakast av politikarane.

Meiningsmålingar har vist at stenging av FM-sendingane er noko folk flest ikkje ønskjer seg.

Eg trur folk er godt nøgd med FM-nettet og ikkje ser den heilt store meirverdien i DAB. Eg trur heller ikkje dette er noko folk flest frivillig ønskjer å betale opptil fleire tusen kroner ekstra for.

Millionar av radioapparat over heile landet vil bli ubrukelege i år. Spesielt utfordrande er det for bilparken. Over to millionar bilar har ikkje DAB, det er sju av ti biler her til lands.

Frp tapte dessverre kampen for FM-nettet då dei andre partia ikkje ønskte å støtte oss i forslaget om ikkje å stenge FM. Det er synd for forbrukarane, og synd for miljøet, at millionar av fullt brukbare FM-radioar landet over no blir ubrukelege og kasta i søppelet.

Hvorfor må vi ha DAB?

Fjordenes Tidende har en mann på tråden som lurer på hvorfor man i Norge slukker FM-nettet, når svenskene har bestemt seg for at de ikke skal gjøre det.

– Redaktøren skriver at det ikke haster med å slukke FM-nettet, og det er jeg helt enig i. Svenskene og amerikanerne har bestemt seg for ikke å gå over til DAB. Hva vet de om DAB, som vi ikke vet? Det har ingen kunnet svare meg på ennå, sier vedkommende.

Rasmus Hansson Miljøpartiet De Grønne

Ta vare på kysten!

Stortinget har bestemt at vann- scootere er kommunens ansvar. Det er en jobb kommunene bør få slippe.

Et stort flertall av landets kommuner ønsket å opprettholde strenge felles regler for vannscooterkjøring. 18. mai i år opphevet regjeringen allikevel disse reglene. Nå må hver enkelt kommune vedta egne reguleringer.

Kommunene har mange viktige oppgaver og er ofte presset på tid og ressurser. Det er dårlig politikk å gi dem enda en oppgave de ikke har bedt om.

Vannscootere er annerledes enn båter. Med lynhurtige, krappe manøvreringer og høy fart fører vannscooteren til uforutsigbarhet for både dyr og mennesker som også bruker havet.

Frp mener det er trist at noen vil ha strenge regler for vannscooterkjøring bare fordi de «ikke liker farkosten». Men dette er ikke et spørsmål om å like eller ikke like vannscooter. Vannscootere kan ha over 300 hestekrefter og topphastighet på over 100 km/t. Det som er trist er at disse kreftene slippes helt fri stikk i strid med folkets vilje – midt i sommerkystens idyll.

Mange kommuner sliter med å få på plass nye lokale regler før sommeren. Det betyr at vi kan ende opp med vannscootere som dundrer gjennom svaneflokker og badeområder. I tillegg får vi et lappeteppe av ulike regler langs kysten. Denne situasjonen er uholdbar.

Vi i Miljøpartiet De Grønne vil heller gi både kommunene og livet ved kysten pusterom. Vi vil beholde roen og harmonien som kjennetegner somrene ved kysten slik vi kjenner dem. Ta vare på kysten!

Liker ikke høyt gress på kirkegård

Hans Petter Grønvik og Bodil Grønvik fra Ålesund er ikke imponert over hvordan kirkegården i Selje blir stelt. De viser spesielt til at gresset «alltid er svært høyt» når de tar turen til kirkegården i Selje.