Dette innlegget er skrive av Ola Teigen, ordførar Flora kommune (Ap) og Kristin Maurstad, ordførar Vågsøy kommune (Ap).

Del 1: Kinn kommune, myter og fakta.

Mange er usikre på status i kommunereforma og mange lurer på kva samanslåinga har å seie for kvar enkelt i dagens kommunar. Mange spør òg om Kinn kommune er i tråd med måla for reforma og spør seg om Kinn vil bli kostnadseffektiv nok. Nokre er til og med uroa for at ei ikkje lenger vil vere Nordfjording eller Sunnfjording i framtida. I dette lesarinnlegget vil vi kommentere nokre påstandar som pregar debatten om ny kommune.

For å svare på dette bør vi byrje med måla for reforma. Dei er slik:

Gode og likeverdige tenester til innbyggarane Heilskapleg og samordna samfunnsutvikling Berekraftige og økonomisk robuste kommunar Styrka lokaldemokrati

Kinn kommune er ikkje noko effektiviseringsprosjekt. Det er heller inga målsetting verken i reforma eller Kinn kommune å spare pengar. Hovudmålet er å lage betre tenester til innbyggarane våre og skape ein sterk kystregion. Så kjem det sjølvsagt i tillegg at samanslåingsvedtaket gir både Vågsøy og Flora ekstra tilskot frå og med inneverande år, samla 12 millionar årleg pluss eingongstilskot på 40 millionar. Dette er midlar som vil sikre gode tenester for innbyggjarane både før og etter etableringa av Kinn kommune.

Det er langt frå Måløy til Florø, seier mange. Det er vi heilt samde i. Inntil kystvegen står ferdig er vi ikkje noko felles bu- og arbeidsområde, i alle fall om du reiser med bil. Spørsmålet er om folk til dagen vil merke denne avstanden. Skular, barnehagar og aldersinstitusjonar skal vere der dei er i dag. Kommunale tenestekontor vil vere i både Florø og Måløy slik som i dag. Ordførar og rådmann vil veksle mellom begge byane. Det same vil og kommunalsjefar. For alle andre tenesteleiarar vil kommunereforma ha lite å seie for deira vedkomande. Behovet for lange reiser vil ikkje bli sterkare i framtida, tvert om vil dei fleste oppleve at fleire tenester kan bestillast og utførast på nett. Ein vil i stor grad kunne kommunisere via digitale hjelpemiddel.

Nokre har vore urolege for at innbyggjarane i Vågsøy til dømes må til Florø for å gå til lege. Det vil ikkje skje. Både dagens legekontor og legevakt vil fortsette som i dag, både i Flora og Vågsøy. Når det gjeld Kulatoppen omsorgssenter i Vågsøy, så er det ein ting vi kan garantere på vegner av neste kommunestyreperiode: den blir bygd ut.

Og i Flora vil det vere behov for fleire institusjonsplassar etter kvart. Tenestene skal vere der folk bur, samanslåing skal ikkje forringe tenestene til innbyggarane, tvert imot. I det daglege vil ikkje innbyggarane merke samanslåinga.

Dei kommunale avgiftene vil ikkje auke på grunn av samanslåinga. Det samla avgiftsnivået er nesten identisk i Flora og Vågsøy kommunar i dag. Til samanlikning ligg Eid/Selje vel 3.500 kroner over snittet i Kinn.

Ved gjennomgang av gjeldssituasjonen i Vågsøy og Flora viser det seg at gjeld finansiert av frie inntekter er nokså lik i begge kommunane. Flora har meir sjølvfinansiert gjeld.

Nokre har vore redde for at Flora vil dominere og overkøyre Vågsøy, sidan Flora er større. Det er lett å forstå at slike tankar oppstår, men skal dette vere styrande, så vil ein i praksis aldri kunne slå saman kommunar av ulik storleik. Det nye kommunestyret vil ikkje bestå av ein vågsøybenk og ein florabenk. Alle vil vere innvalde for å representere Kinn kommune. Og til liks med i dag så vil kommunestyret bestå av ulike politiske parti. Det er Høgre, Senterpartiet, Venstre, Arbeiderpartiet med fleire, som vil sitte i kommunestyret. Om det er parti som nominerer berre frå ein av dei tidlegare kommunane, vil dei truleg slite med oppslutninga i kommunevalet. Her har partia eit stort ansvar.

Andre er urolege for korleis ein Nordfjord-kommune og ein Sunnfjord-kommune kan finne saman til ein. Identitet skal ein ikkje kimse av og det er ei klar målsetting at innbyggarane i den nye kommunen skal oppleve ein felles identitet. Vi trur at det er langt meir som knyt oss saman identitetsmessig, enn som skil oss. Vi er begge store kystkommunar som har levd og anda for det som skjer i og ved havet. Dette vil vi òg ha felles i framtida. Rivalisering og motsetningar har kome til uttrykk både i Nordfjord og Sunnfjord.

Vi som begge er positive til ein kystkommune, meiner at våre kommunar kan oppnå betre resultat for innbyggarar og næringsliv som ein kystkommune enn om vi begge vender oss kun innover i landet. Dette betyr sjølvsagt ikkje noko farvel til det gode samarbeidet vi begge har med kommunar i våre fogderi, det betyr heller eit styrka fellesskap mellom to fogderi.

Interkommunale samarbeid kan vere demokratisk utfordrande, i og med at avgjerder blir flytta vekk frå folkevalde organ. I nye Kinn kommune må vi gå gjennom alle interkommunale samarbeid i dei gamle kommunane. Nokre av oppgåvene vil Kinn kommune klare å løyse på eiga hand. Andre er vi heilt avhengige av å halde fram med interkommunalt. Og nokre kan også bli styrka ved at fleire går inn i samarbeidet.

Kvifor så samanslåing dersom ingenting vert endra i endra? Dette vil vi presentere i Del 2: Kinn kommune, viljen til vekst på kysten.