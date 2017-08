Bryggja: Knutepunkt i framtida eller en utkant i utkanten

Dette innlegget er skrevet av Einar O. Midtbø fra Bryggja.

Bryggja: Et knutepunkt i framtida eller en utkant i utkanten

Det er ingen tvil om at Bryggja nå er inne i en skjebneuke der bryggjaværingene skal ta stilling til en eveventuell grensejustering.

Spørsmålet er så enkelt som dette: Ja til Stad kommune og nei til Kinn – eller det motsatte.

Torsdag kveld forrige uke var det gjennomført folkemøte på Bryggja, mye av det som fremkom er til ettertanke.

Forsker Yngve Flo fra Rokkansenteret i Bergen var hyrt inn for å gi et faglig råd til bygdas innbyggere.

Yngve Flo har høg kompetanse på disse ting og han presenterte et godt innlegg som munnet ut i følgende konklusjon: «Bryggja vil vinne mest på å gå sammen i Stad kommune».

I etterkant av foredraget ble det hevdet at innlegget hadde en slagside - og da mot støtte til Stad kommune. Dette er jeg ikke enig i. Yngve Flo kom med god argumentasjon med et godt fundament i konklusjonen.

I tirsdagens lokalavis Fjordenes Tidene kan man virkelig se hva slagside betyr i praksis. Kun de som roper halleluja for Kinn Kommune er referert fra møtet.

Hva med alle innleggene til de som ønsker seg en grensejustering velkommen: Marit Salt hadde etter mitt syn et av de aller beste innleggene, men ikke nevnt med et ord i vår lokalavis, heller ikke ordfører Osdal, ordfører Alfred Bjørlo eller Mary Midtbø sine innlegg nevnes.

Ordfører Kristin Maurstad og rektor ved barneskolen i Deknepollen fikk derimot god pressedekning for sin Kinn-argumentasjon og imot grensejustering på Bryggja.

Etter et tidligere folkemøte på Bryggja fikk vi politikere, slik jeg opplevde det, refs fra ordfører i et møte i formannskapet. Det ble påpekt at vi ytret oss vel mye i saken med bakgrunn i vår rolle som politikere. Det jeg nå undrer meg på etter all korrespondanse på Facebook og mange innlegg i Fjordenes Tidende om det kun er akseptert at det er den ene parten som skal ytre seg.

Dette er slik jeg ser det ikke i tråd med demokratiske spilleregler.

Vi må helt tilbake til mandatfordelingen ved siste kommunevalg for å fortelle når denne saken startet og det er all grunn til å minne om dette nå:

Ordfører Kristin Maurstad ble ordfører basert på en intensjonsavtale med samarbeidspartnere: Sp, Frp , Rødt og Tverrpolitisk, sammen med Ap, oppnådde vi et knapt flertall for å få ordfører. En underskrevet avtale i sju punkt var selve fundamentet for ordførervalget.

I ettertid kan alle erkjenne at ordføreren så avtalen som grunnleggende kun inntil ordførerkjedet var på plass , vi vet at avtalebrudd har i ettertid skjedd i tur og orden.

Herav et budsjett for nedlegging av barneskolen i Holvik og på Bryggja stikk i strid med den underskrevne avtalen.

Gjennom en innbyggerundersøkelse skulle Vågsøy sine innbyggere ta stilling til for eller imot Kinn kommune: Vi vet alle at resultatet var krystallklart med 55 prosent mot og kun 30 prosent for. Vågsøyordføreren valgte her å gå imot sin egen befolkning som hun skal representere. Ordføreren valgte i stedet for å gå i «felles front» med sin partikollega og ordfører Ola Teigen i Flora og reiste sogar til hovedstaden Oslo for å sikre at Kinn kommune ble realitet.

«Vi klarte det til slutt», triumferte vår ordfører til Ola Teigen på Facebook. Som alle forstår kan jeg ikke akseptere en slik politisk framferd.

Det blir opp til hver enkelt Bryggjaværing sin vurdering hvilket standpunkt han eller hun lander på, og slik jeg ser det gjelder valget først og fremst for de fremtidige generasjoner på Bryggja.

De som tror på politiske lovnader bør reflektere over min oppsummering ovenfor. Hva de mener om saken i Måløy og på Kvalheim registrerer vi, men dette er Bryggja sitt valg.

Hva sier så den fremste talsmann i Vågsøy kommune om grensejusteringssaken:

Styringssgruppen for grensejusteringssaken har hatt møte med Vågsøy formannskap, og uttalen fra rådmannen var følgende: «Mange kommuner i Norge «lever lykkelig» med i overkant av 5.000 innbyggere».

Godt valg!