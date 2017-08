Denne leiarartikkelen stod på trykk i Fjordenes Tidende fredag 4. august.

Vi har akkurat vendt kalenderbladet for august. Den månaden kampen om veljarane sin gunst startar for alvor. Om vel fem veker skal vi legge røystesetelen vår i urna. Det er ei handling som i sum vil vere med på å avgjere kva regjering vi får dei neste fire åra. Slik det ser ut no er det to klåre alternativ. Halde fram med Høgre og Frp under leiing av Erna Solberg, eller at Ap og Jonas Gahr Støre med støtte frå Sp tek over styringa.

Uansett kven det blir som sit med makta etter valet vil nok Norge framleis vere eit av verdas beste land å bu i og å vekse opp i. I den store samanhengen er det stort sett små skildnader mellom dei forskjellige politiske partia. Det er ingen som finn eit parti som meiner akkurat det same som dei sjølve i alle samanhengar. Det gjeld å finne eit parti som i dei viktige spørsmåla meiner det same som deg – og ikkje minst er det viktig å bruke røysteretten sin.

At deltakinga har vist ein negativ tendens dei siste vala må truleg politikarane ta størstedelen av ansvaret for. Det blir for mykje skitkasting om andre parti og politikarar sin politikk og alt for lite tid brukt på eigen politikk og kva den vil bety for landet. Vi får håpe at dette endrar seg, men truleg vil årets valkamp ta endå eit steg i gal retning.

Sosiale medium blir ein stadig viktigare del av valkampane. Ikkje minst Facebook har blitt viktig for dei politiske partia, men nokre av dei mange kommentarane på slike innlegg er totalt uakseptable. Nokre av dei har sågar straffbart innhald.

Tenkt litt over kva du skriv på sosiale medium. Det kan lesast av heile verda og som internettbrukar i det opne rom har du eit sjølvstendig ansvar for det du skriv og kan straffast for ytringar som ikkje er innanfor lova sine rammer.