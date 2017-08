Kvifor ligg hjartet mitt i Vågsøy kommune?

Dette innlegget er skrive av Viviann Midtbø frå Bryggja.

Kvifor ligg hjertet mitt i Vågsøy kommune?

Eg kjem i tvil om eg skal svare på innlegg i avisa som diverre ikkje held mål når det gjeld saklegheitsnivå. Men med bakgrunn i at min jobb som rektor på Skavøypoll skule vert dregen inn i grensejusteringsdebatten på Bryggja, vil eg gjerne dele kva eg ytra meg om på folkemøtet som privatperson og innbyggjar.

Kort oppsummert vil eg seie at eg er for å oppretthalde Bryggja skule og imot grensejustering, fordi eg har større tilhørighet til Vågsøy enn til Eid og Selje. Det må det vere rom for å meine både for meg og alle andre som ytrar seg i debatten. Det får konsekvensar for heile kommunen om Bryggja ikkje lenger vert ein del av Vågsøy. Det er veldig bra at unge folk, kvinner og småbarnforeldre er engasjerte, vi treng alle sine ytringar!

Dette er det eg sa:

Tusen takk for invitasjon til enno eit folkemøte. Eg er glad for at vi har engasjerte folk i bygda, sjølv om eg ikkje kan stille meg bak arbeidet til grensejusteringsgruppa. Eg er litt usikker på kva som er formålet med dette møtet? Er det for-imot Kinn kontra Stad kommune?

Folkemøtet på Bryggja: Fekk reaksjonar på glødande innlegg for grensejustering Forskar Yngve Flo frå Bryggja heldt eit glødande innlegg for at heimbygda bør bli med i nye Stad kommune då bygdeutviklingslaget heldt folkemøte. Det fekk Viviann Midtbø til å reagere.

Begge sider - for og imot? Då burde vel nokon frå Flora også vore inviterte slik at vi kan ta stilling til kva vi tykkjer er best for bygda vår? Det har vore slagside for den eine kanten til no i møtet.

Så til Bryggja utviklingslag - eg har tenkt at det laget skal samle bygda, ikkje splitte. Det står ingenting på medlemskontingent for verken 2016 eller 2017 om at grensejustering er noko utviklingslaget skal jobbe med. Men eg forstår at det utad då kan forståast som om heile bygda står bak denne aksjonsgruppa. Men vi er fleire her i bygda som ikkje er einige i dette.

Eg trur vi må gå tilbake til utgangspunktet som var skulestrid. Tanken om grensejustering kom i desember 2016 då det vart klart at det ikkje låg inne pengar i langtidsbudsjett til å oppretthalde Bryggja skule. Fleirtalet av dei som møtte opp her på folkemøte i januar skreiv seg på lister i protest mot dette budsjettvedtaket.

Vi hadde dessverre ikkje ein idédugnad om kva vi kunne gjere for bygda vår i denne situasjonen, fordi nokon hadde bestemt at grensejustering var svaret. Eg synest det hadde vore ein mykje betre plan om vi samla oss for å finne ut av korleis vi alle saman kunne stått samla til dømes om korleis vi skal få fleire folk til å flytte til Bryggja, kva type boligar kan vi legge til rette for osv, for det er fleire innbyggarar vi treng for å oppretthalde skulen. I Kjølsdalen sto bygdefolket samla då skulen deira vart nedlagt og det burde vi også gjere.

Men vi må huske på at Bryggja skule framleis ikkje er nedlagt, det skal opp i eiga sak på seinhausten. Det er i gang ei gruppe som skal utgreie konsekvensar ved ei eventuell skulenedlegging og viss det viser seg til dømes at utbetringane på mottaksskulane blir dyrare enn å oppretthalde, har eg tiltru til at politikarane vil bruke fornuft og ikkje stemme for å legge ned.

Eg synest det er berre trist og leit at vi på Bryggja ikkje greier å jobbe i fellesskap for bygda vår i denne saka. Ein del folk har sagt til meg at dei føler seg utsett for press og det har vore massiv lobbyering. Ei sa til meg at ho skulle ønske ho kunne fått sagt kva ho meinte, men at ho ikkje orka konfrontasjon. Det ligg mange og sterke kjensler i denne saka og eg har forstått som innflyttar til bygda for 29 år sidan at det er ein motvilje blant fleire mot Måløy som går i generasjonar. Eg forstår ikkje heilt kva det er, men eg håpar at vi kan sjå litt framover og drøfte både for og imot utan at det skal føre til splid og personangrep. Fleirtalet av folk i Måløy/Vågsøy har ingenting imot Bryggja eller bryggjaværingar. Eg trur faktisk at mange diggar oss!

Broren min med sambuar og to små barn flytta frå Stavanger til Vågsøy. Dei hadde hustomt på hand på Eid, men etter å ha budd på Bryggja ei stund fann dei ut at her var slett ingen dum plass å bu. Det vart vi sjølvsagt veldig glade for og no har dei bygd seg nytt hus her i bygda. Dei seier til meg at etter at dei flytta til Bryggja så fekk dei ei naturleg tilknyting til Vågsøy. Dei seier at det er meir naturleg å køyre utover både for å handle (tek 15 minutt til Polljen) i samband med husbygging og andre tenester. Dei er veldig skuffa for at skulestriden kom opp, fordi det å ha skule i bygda var ein kvalitet dei sette høgt. Deira ynske er å behalde skulen i bygda. Dei ynskjer ikkje at barna deira skal gå på ungdomsskule i Selje eller på Eid. Dei vil at borna deira skal reise den kortaste vegen og få gå på ein ny flott skule i Måløy som kjem til å få det råaste uteområdet i fylket.

Prøvde å overbevise sambygdingane om å bli i Vågsøy Ordførar Kristin Maurstad brukte lågare kommunale avgifter, lågare eigedomsskatt, lågare kommunegjeld og kortare veg til kommunale tenester som argument då ho prøvde å overbevise sambygdingane om å seie nei til grensejustering under folkemøtet på Bryggja torsdag.

Min naturlege tilhørighet er til Vågsøy. Eg har mellom anna arbeidet mitt i «Polljen», eg handlar i Måløy og i Deknepollen, eg har bilen min på verkstad der, eg får helsetenester i Måløy og eg set veldig stor pris på dei kvalitetane vi har med dei ulike resturantane med gå ut å ete på Kraftstasjonen eller bestille sushi takeaway frå La Voile

Barna mine hadde gode tilbod her i bygda som 4H, idrettslag og skulemusikken. Men dei hadde også naturleg tilhørighet til Skavøypoll Idrettslag, gjekk på Chistine's danseskole og Kulturskulen. Dei hadde også naturleg tilhørighet til å velje Måløy vidaregåande skule når det vart aktuelt.

Dottera mi er 22 år og studerer i Bergen. Ho vil gjerne flytte heim etter endt utdanning, men er veldig klar på at hennar tilhørighet går utover. Nokon av dei beste vennene mine fekk eg då eg begynte å spele fotball i Polljen og dei har eg enno, seier ho til meg.

Når dei er heime ei enkelthelg reiser dei på fest til Måløy, ikkje til Eid. Barna mine har også hatt helgejobbing og sommarjobb i Vågsøy kommune sidan dei var 16-17 år gamle. Vågsøy kommune er faktisk rå på å gi ungdom sommarjobb.

Sosiale medium i dag er fulle av bilete av barn frå Bryggja som er på disko på Raudeberg, er med i Skavøypoll idrettslag enten det er turn, handball eller fotball. Mange er med i Tornado-Måløy og friidrett i Almenningen. Det er fordi det er kortare å køyre utover enn innover. Det er eit fåtal av barna i bygda som reiser på aktiviteter innover.

Ei grensejustering har større konsekvensar enn berre skulen, kva med den største arbeidsplassen i bygda som er Bryggja omsorgssenter? Det er i tillegg ein viktig kvinnearbeidsplass. Kva vil skje med barnehagen? Synest vi ikkje at det er viktig å ha i ei bygd?

Eg håpar at vi kan ha litt is i magen og sjå kva som skjer. Det er mykje som skal skje framover og vi har ingen hast med å bestemme oss. Viss vi skal ta ei grensejustering, må fordelane vere klare og gode. Det ser eg ikkje at dei er per dags dato.

Mi naturlege tilhøyring er til Vågsøy og eg elskar kommunen min.