Innlegget er skrive av Yngve Flo, busett i Bergen.

Bryggja og Kinn: på tide å takke for laget

Fredag i førre veke vart resultatet frå innbyggjarhøyringa på Bryggja offentleggjort. 79 prosent er positive til at bygda vert del av Stad kommune, og heile 84 prosent er negative til å verte del av Kinn. Dette er ei uvanleg klår og eintydig meiningsytring frå folket. Når eg gler meg over resultatet, er det ikkje berre fordi eg sakleg sett ser retningsvalet til heimbygda mi som fornuftig. Det har tidlegare kome innvendingar frå folk som meinte at initiativet til grenseregulering i seg sjølv skapte splitting i bygda. Men med resultatet i hand, må ein kunne seie at så ikkje har vore tilfelle. Trass i at det finst ein liten minoritet som er negativ til Stad, må ein seie at initiativet frå Utviklingslaget tvert imot har samla Bryggja. Det som ville ha verka splittande, var om bygda viljelaust dreiv med inn i Kinn.

Sjølv om folkemeininga på Bryggja veg tungt, er saka enno ikkje ferdig utgreia eller avgjort. Dei involverte kommunane skal uttale seg, og eitt viktig spørsmål er naturlegvis kva som skal vere bodskapen frå Vågsøy til sentrale styresmakter. Så langt har kommunen ikkje hatt ei heldig hand med grensereguleringssaka. Ein ryddig framgangsmåte frå det politiske fleirtalet ville vere å konstatere at det er heilt legitimt at ei framtidig tilknyting til Stad vart utgreidd, og like fullt argumentere sakleg for at Bryggja hadde interesse av å slå følgje med resten av Vågsøy inn i Kinn. Men Vågsøy stilte seg frå fyrste stund fullstendig totalt avvisande, og freista å hindre at saka vart handsama i det heile. Talspersonar for grenseregulering vart stempla som illojale, og saka vart avfeia som uttrykk for kjensler og politisk misnøye. Det finst ingen rasjonelle argument for ei tilknyting til Stad, har det blitt sagt. Og etter at resultatet av innbyggjarhøyringa låg føre, har vi endåtil fått høyre at bryggjaværingane rett og slett ikkje har forstått kva det handlar om; dei skal etter seiande ha trudd at kommunale tenester vert flytta til Florø om dei vart del av Kinn.

Denne linja kan sjølvsagt førast to the bitter end av det politiske fleirtalet i Vågsøy kommune, som vel å merke ikkje har nokon vetorett i dette spørsmålet. Ein kan framstille bryggjaværingane som eit folk som ikkje veit sitt eige beste, og insistere på at det burde vere revnande likegyldig kva folk der måtte meine om kommunal tilknyting. Eg set likevel mi lit til at vågsøypolitikarane, også dei som ser med sorg på at Bryggja ikkje ynskjer å vere med inn i Kinn, vil tenkje seg om to gonger. Nokre vil venteleg tenkje at ein av prinsipielle grunnar må rette seg etter ei så eintydig meiningsytring frå Bryggja. Og om denne forma for tenking ligg fjernt, er det kanskje grunn til å innsjå at Vågsøy av pragmatiske eller realpolitiske grunnar bør la bryggjaværingane få viljen sin, utan at det vert ytt motstand til siste slutt.

For når motviljen mot Kinn er så stor som han er på Bryggja, vil det koste meir enn det smakar å stille seg på tverke for grenseregulering. Om Bryggja vert tvungen med, er det eit djupt splitta Vågsøy som skal gå inn i tingingar med Flora. Dette vil gjere arbeidet med å byggje ein ny kommune langt tyngre. Og om målet er å byggje eit positivt omdøme, og kanskje etterkvart kunne overtyde bremangerane om at lukka finst i Kinn, er det definitivt ikkje noko sjakktrekk å demonstrere at det er makta som rår i denne kommunen.

Eg forstår at det sit langt inne for mange å erkjenne dette, men bryggjaværingane har saklege grunnar for å gå til Stad. Det klokaste og mest konstruktive ein kan gjere i Vågsøy no, er å takke Bryggja for laget, og å leggje grunnlaget for godt naboskap og venskap over dei nye kommunegrensene. Bryggjaværingane vil vere vågsøyværingar så lenge Vågsøy er til, altså til nyttårsaftan 2019. No gjeld det å finne praktiske ordningar for den kommunale tenesteytinga på Bryggja i overgangsperioden, og elles gå inn i ein sakleg diskusjon om dei økonomiske og administrative sidene ved grensereguleringa – begge deler i nært samarbeid med Eid og Selje. Så kan kreftene i Vågsøy i hovudsak brukast på det som verkeleg er viktig, for folk i Måløy, i Florø og andre stader i den nye kystkommunen: å sjå til at Kinn vert eit velfungerande og samansveisa fellesskap.