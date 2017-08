Dette innlegget er skrive av Frode Kupen (Vågsøy Ap) og stod på trykk i Fjordenes Tidende 25. august.

– Bløffar igjen

Svar til Vågsøy Senterparti v/ Betty Hessevik og Nils Myklebust: 23.08.2017 kunne ein på Fjt.no lese at Hessevik og Myklebust svært så feilaktig refererte til at blant anna Vågsøy Arbeidarparti har bløffa innbyggjarane på Bryggja i lesarinnlegg publisert i Fjordenes Tidende, i samband med arbeidet med kommunedelplan for oppvekst.

I følgje dei to representantane frå Sp, så vart blant anna vi to representantane frå Ap i formannskapet (eg og Kristin Maurstad) endåtil stilt til rette for dette av rådmannen i sist formannskapsmøte.

Tidlegare denne veka har eg sjølv tatt til orde for å setje fokus på å omtale politikarkollegaer i Vågsøy kommune med meir respekt. Denne påstanden som her blir fremja av representantane frå Sp ser eg meg derfor nødt til å kommentere, fordi den så godt bekreftar det eg påpeikte.

Det som blir hevda frå Hessevik og Myklebust er ut frå min oppfatning ein rein bløff fordi:

• Arbeidarpartiet har ikkje hatt noko lesarinnlegg i denne saka.

• Eg og Kristin Maurstad blei aldri utfordra på dette av rådmannen.

• Og sist, men ikkje minst – Når du les i Fjordenes Tidende at varaordføraren i Vågsøy og gruppeleiaren for Sp skriv at: «Etter at dei nemte partia sine representantar vart sittande å sjå litt frå den eine til den andre med litt hovudristing, så vart konklusjonen det at det ville dei ikkje.» så blir du litt oppgitt – spesielt når det er ei oppdikta historie.

Det finnast nok av personar som kan bekrefte det eg no skriv. Poenget mitt er ikkje å få sympati for at ein blir utsett for slike svertekampanjar. Poenget mitt er, som eg også fokuserte på i Fjordenes Tidende tidlegare i veka, at no må det rett og slett bli slutt på all uriktig informasjon frå politikarar til innbyggjarane. Hets og løgn skapar ikkje noko godt.

Marianne Marthinsen (Ap) Finanspolitisk talsperson

Bekymra for skatten

Medisiner på blå resept og gratis kreftbehandling i verdensklasse. Dette er grunner til at vi betaler skatt. Det samme er verdighet i eldreomsorgen og nok lærere til at alle skolebarn blir sett og fulgt opp. Ap er ærlig på skatt, noe andre bruker til å skape forvirring. Her er fakta om vårt opplegg:

• Tre av fire - de med inntekt opp til 600.000 kr - får lavere eller lik inntektsskatt

• De 12 prosent av skatteyterne som i dag betaler formuesskatt, vil måtte betale noe mer

• Tre av fire pensjonister betaler ikke formuesskatt. De pensjonistene som i dag gjør det, må betale noe mer.

• Et par kan eie en nedbetalt bolig verdt 11,6 mill. kr uten å måtte betale formuesskatt

• Mer enn 9 av 10 pensjonister får lavere inntektsskatt

Godt valg til alle.

Svein Flåtten Stortingsrepresentant for Høyre

Pensjonistene kan tape med Ap sitt forslag

For Høyre er det viktig at folk får den pensjonen som de har jobbet hardt for og som de har krav på. Selv om Aps nye pensjonsforslag kan fremstå som noe pensjonistene vil tjene på i år hvor det går dårlig i norsk økonomi, viser nye beregninger fra norske pensjonseksperter at pensjonistene risikerer å tape hundretusenvis dersom lønnsveksten i Norge blir bedre enn forventet.

Siden Ap ikke har klart å svare på mulige konsekvenser sitt eget forslag, har Høyre spurt landets fremste pensjonseksperter i Arbeids- og sosialdepartementet om beregninger. De har beregnet at hvis vekstanslagene etter Ap,s modell bommer med bare et halvt prosentpoeng vil en pensjonist som lever til han eller hun blir 85 år kunne tape nærmere 100.000 kroner. Bommer de med ett prosentpoeng og du som pensjonist blir 90 år, øker beløpet nærmere 272.000. Tallene gjør Høyre og meg skeptisk til Trond Giskes modell.

Gifte og samboende pensjonister risikerer å tape enda mer. De har nemlig vært salderingspost når Ap skal budsjettere sin reverseringspolitikk. Fra september i fjor fikk gifte og samboende pensjonistpar 8.000 kroner ekstra i pensjon. Arbeiderpartiet stemte imot denne økningen. Aps manglende omsorg for gifte og samboende pensjonister kom nok en gang til uttrykk i juni i år, da Ap stemte imot regjeringens og samarbeidspartienes forslag om å øke minstepensjonen til gifte og samboende pensjonister med ytterligere 1.000 kroner.

Pensjonistene slipper heller ikke unna Aps skatte- og avgiftsøkninger på 15 milliarder kroner. Minst 210.000 pensjonister i alle inntektsgrupper vil ifølge Finansdepartementet i snitt få 6.450 kroner i økt skatt med Arbeiderpartiet. I tillegg vil mange pensjonister bli rammet av Aps avgiftsøkninger på 5 milliarder kroner. Høyre i regjering har til sammenligning gitt 3,3 milliarder i skattelette til pensjonistene, i gjennomsnitt 4.000 kroner per pensjonist.

Høyre har sagt vi skal vurdere Aps forslag til regulering av pensjonene og støtte det dersom det er positivt for pensjonistene. Arbeids- og sosial- departementets beregninger viser at pensjonistene kan risikere å tape hvis det går bra med norsk økonomi. Vi venter fortsatt på at Ap skal dokumentere det motsatte.