Innlegget er skrive av Bjørg Sølvi Refvik, Partiet De Kristne.

Det beste valet for Sogn og Fjordane

Det er ikkje heilt enkelt å vite kva ein skal stemme på ved Stortingsvalet 11. september. Kva er best for Sogn og Fjordane og kystkommunane?

Stemmer ein Ap får vi med ein gong 15 mrd. meir i skatt oppå all anna ekstraskattlegging vi har opplevd dei seinaste åra i form av bl.a. eigedomsskatt og bompengar. Stemmer vi Sp, SV, Raudt eller MDG, så støttar vi Ap i regjering. Stemmer vi H eller Frp sikrar vi ei framleis borgarleg regjering som no har fått ned arbeidsløysa i landet. Men dei kan ikkje styre åleine.

Her kjem forvirringa inn. KrF har nemleg sagt at dei ikkje støtter Frp i regjering. Alle veit at Høgre, Venstre og KrF ikkje får fleirtal åleine. Det går heller ikkje Erna med på. Ho vil ha med alle dei fire borgarlege partia. Forslaget til KrF om å styre åleine med Høgre og Venstre veit alle at meiningsmålingane talar imot. Ap står difor med vidopne armar og inviterer KrF inn. Og Hareide stenger ikkje døra. Utruleg!

Partiet De Kristne, PDK, står difor fram som eit reelt borgarleg alternativ for å få ei borgarleg regjering i landet. Vi tok over der KrF slapp. Vi vil samarbeide med Erna og Siv for å sikre fridom og tryggleik i landet. Vi vil verne om nasjonalstaten og vil difor reforhandle EØS- avtalen. Norge har lagt seg under ein EU-kontroll som ikkje er nødvendig for å ha ein handelsavtale med EU. Finanstilsynet burde ikkje flaggast ut. Vi ynskjer nasjonalisering, ikkje globalisering. Norge må ha kontrollen over sine ressursar og finansar!

Politikarar er veljarane sine ombodsmenn. Staten er til for folket. Folket er ikkje til for staten. Privatlivets fred er under angrep i den nye Likestilings- og diskrimineringslova foreslått av KrF og Ap i lag og vedteke i Stortinget 16.06.17.

Når det gjeld Sogn og Fjordane vil Partiet De Kristne på Stortinget jobbe for at fleire statlege arbeidsplassar blir lagde til fylket. Vi vil fjerne formuesskatten på arbeidande kapital for å frigjere kapital til utbygging av bedrifter, fiskeri og anna næringsverksemd. Det skaper arbeidsplassar. På sikt vil vi fjerne både formuesskatt og eigedomsskatt som slår urettferdig ut både for næring, den vanlege mann og pensjonistar som med dagens system ikkje klarer å sitje med husa sine. Det skal ikkje straffast å eige eit nedbetalt hus!

Når det gjeld bøndene, vil PDK halde oppe tilskotsordningar som stimulerer til matproduksjon og kortreist mat. Vi vil også opne for at bonden kan selje meir på den frie marknaden. Meir kan lesast i Handlingsprogrammet for 2017- 21.

Når det gjeld fiske, ynskjer PDK at konsesjonstildelingar bør skje på ein måte som sikrar mangfaldig eigarskap og stabile inntekter til fiskarane.

Vi ynskjer ei berekraftig forvaltning av fiskeressursane som sikrar inntekt for framtidige generasjonar. Ein større del av kvotane bør tildelast kystfiskeflåten framfor havfiskeflåten og vi ynskjer større rom for dei som vil ha fiske som binæring. Dette også for å sikre nyrekruttering til yrket. Ved konsesjonar til oppdrettsanlegg må det sikrast at anlegga blir lagt i område som sikrar god gjennomstrøyming av vatn. Dette også med tanke på forureining. PDK vil stimulere til produksjon i lukka anlegg.

PDK er partiet for fridom og tryggleik for alle. Stem PDK 11 september!