Dette innlegget er skrevet av Olav Bergene Holm.

Kommunal «villstyring»

Jeg har lest Fjordenes Tidende i over 50 år og fulgt med i utviklingen fra den gang avisen med rette ble kalt Kavringen til dagens interessante lokalavis. Da jeg også i alle år har hatt interesse for lokalpolitikk, har det vært spennende å følge utviklingen fra kommunesammenslutningen i 1963 til dagens skisserte løsning.

Men kjære vågsøyværinger: Nå må dere stå opp og gå for en fornuftig løsning! Noe så «vilt» som å slå sammen Vågsøy med en kommune som dere ikke engang grenser til er fornuftstridig. Og på toppen av det å kalle nyskapningen Kinn! Hvem i all verden vet hvor Kinn er! «Alle» vet hvor Måløy og Florø er, men Kinn vet ingen om!

Etter mitt skjønn burde ytre Nordfjord vært en kommune og kanskje også hett dette! Men navet Kinn er like intetsigende som da Horten og Borre kommune slo seg sammen i 1988 og kalte den sammenslåtte kommunen Borre. Etter noen år tok de til fornuft og endret navnet til Horten. Horten visste «alle» hvor var, men Borre hvor var det?

Tirsdag 22. august har FJT en klar og oversiktelig artikkel om skolesituasjonen i Vågsøy. Rådmannen legger fram tre alternativer og går selv inn for alt. 3. Dette alternativet taler sitt tydelige språk om at heretter kan oppveksten i Vågsøy bli radikalt forandret.

Små og velfungerende lokalsamfunn foreslås fratatt selve hjerte og limet, og ofres på storskolens og «enhetsskolens» alter. Hvilket er helt i tråd med Ap og Sp sin linje i samfunn og næringsliv.

Jeg kommer selv fra en kommune som styres av disse to partier og her legges velfungerende skoler ned enda de har over hundre elever. For skal regnestykket gå opp må den nye skolen med plass til over 600 elever utnyttes må vite! Økonomi til slike investeringer har verken min kommune eller Vågsøy, men de har begge en rådmann som er helt fascinert av en rente på under 1,5 prosent og det må en benytte seg av?

Men hvor lenge er det siden at renten i KLP, OPF og den lokale bank var 7 prosent?

For meg er det helt «vilt» når en rådmann baserer en stor og langsiktig investering på en rente på 1,4 prosent og så kommer opp et regnestykke som ender med en årlig innsparing på kun 2 prosent (kr.1,6 mill.) på de årlige utgifter på skoledriften! Alt. 2 som vitterlig gir en innsparing på ca.14 prosent eller kr.10,4 mill., burde vært mer fristende sett fra en økonom sin side. Men også dette alternativet raserer de mest sårbare bygdesamfunnene i kommunen.

Nå er ikke en rådmann en med ansvar bare for den kommunale økonomien. Han skal også ta med i vurderingen de ikke økonomiske sider av en sak. Det er betydelig mer krevende og det ikke minst i en tid hvor mange verdier settes under press. Muligens har rådmannen drøftet dette i dokumentet, men hvis ikke har utredningen en stor mangel.

Det bør heller ikke være ukjent for en rådmann at «lærertettheten» er noe som stadig er mer i fokus. I disse valgkamptider så lover «alle» en betydelig økt lærertetthet. En lærertetthet lik det i alt. 2 vil øke de årlige driftskostnadene i alt. 3 med hele den beregnede årlige innsparingen og vel så det!

I dagens løsning med fem skoler er lærertettheten 8,4 elever pr. lærer og 15 elever pr. klasse.

Alt. 2 med tre skoler har 9,4 elever pr. lærer og nesten 18 elever pr. klasse.

Storskolealternativet forutsetter 11,6 elever pr. lærer og 23,6 elever pr. klasse.

Altså legges det opp til en helt annen skole og et helt annet syn på mennesket/eleven. Men et barn, en elev, er ikke en brikke og et tall i et regnestykke, men et levende vesen med svært ulike behov og forutsetninger.

Til slutt vil jeg si: Bruk noen kroner på oppfrisking av de skoler dere har og bruk mange kroner på bygging og utbedring av skoleveier og bilveier. Eller er veien fra Kapellneset til Nord-Vågsøy kyrkje fredet? Eller venter ordfører og rådmann på at initiativrike nordvågsøyværinger skal ta saken i egne hender som i så mange andre saker?