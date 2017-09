Innlegget er skrive av Liv Henjum, tidlegare ordførar i Vågsøy

Nordfjording på Tinget

For vel fire år sidan hadde eg gleda av å vere medlem av nominasjonsnemnda som innstilte Sveinung Rotevatn til å toppe stortingsvallista til Sogn og Fjordane Venstre. Sveinung vann på eit spennande nominasjonsmøte, han gjorde eit rimeleg bra val (6,3 prosent) og kom inn som utjamningsmandat.

Etter Sveinung sine fire første år på Tinget kan eg med entusiasme slå fast: Betre representant kunne ikkje Nordfjord hatt!

Det spesielle ved årets val er at berre Venstre har ein listetopp frå Nordfjord, og såleis er det berre ved å stemme Venstre at veljarane kan påverke at Nordfjord blir representert på Tinget dei neste fire åra òg. Dersom Venstre ikkje lukkast ved dette valet, vil det vere første gong på mange tiår (viss det i det heile tatt har skjedd før) at Nordfjord står utan stortingsrepresentant.

Etter mi meining spelar dette ei rolle, særleg når ein ser kva Venstre og Sveinung har fått gjennomslag for desse åra. No kunne eg ha laga ei lang liste, men som tidlegare ordførar i Vågsøy trekkjer eg her fram heilt lokale ting. Så då vil eg nemne løyvinga til bygging av Måløyraidsenteret og at ein greidde hindre nedlegging av Fiskeridirektoratet i Måløy. Betre rammevilkår for oppretting av grøne datasenter som t.d. Lefdal gruve, er òg av stor betydning.

For Venstre er satsing på skular og barnehagar viktig, og Sveinung vil halde fram arbeidet på dette saksområdet når han får fornya tillit. Likeeins innan næringslivspolitikk og tilrettelegging for gründerar, som er ei hjartesak for Venstre. Og ikkje minst vil han vere ein pådrivar for å gjennomføre «Det grøne skiftet», som er den einaste gangbare politikken om ein vil vere på lag med framtida. Sveinung vil òg jobbe for meir utflytting av statlege arbeidsplassar.

Vi i nominasjonsnemnda for fire år sidan var ikkje i tvil om potensialet Sveinung hadde. Men at han i så stor grad skulle komme til å gjere seg gjeldande i rikspolitikken, kunne vi ikkje ha drøymt om. Til og med statsministeren peika på venstremannen frå Nordfjord då ho på spørsmål frå Dagens Næringsliv skulle nemne kva politikar frå eit anna parti som hadde imponert henne mest dei siste fire åra. Erna Solberg sa då at Sveinung er kunnskapsrik, poengtert og greier å vere både prinsipiell og løysingsorientert!

Ein slik handlekraftig nordfjording trengst på Tinget! Stem Venstre og gje Sveinung Rotevatn fire nye år!