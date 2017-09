Innlegget er skrive av Frida Melvær 1. kandidat for Høgre og Trond Helleland , parlamentarisk leiar i Høgre.

Distrikta fortener betre enn eit regjeringsskifte

Arbeidsløysa i Sogn og Fjordane er den lågaste sidan 2012. Spørsmålet no er om vi skal kaste Erna Solberg som statsminister, for å late SV, MDG, Rødt, Sp og Ap ta over styringa og svekke distrikta.

Det gror godt i Sogn og Fjordane. Det er full fart i alle distriktsnæringane. Reiselivsnæringa har sett rekord tre år på rad, industrien går så det susar, teknologibedrifter satsar grønt og smart, oppdrettsnæringa når snart 100 milliardar kroner i eksport, og i landbruket er det inntekts- og produksjonsvekst. Sogn og Fjordane er eit eksportfylke. Å skrote EØS-avtala, slik Sp ønskjer, er å spele hasard med eksportbedriftene våre. 70% av norsk eksport går til EU-landa.

Heller ikkje i offentleg sektor er det grunn til å klage. I skulen lærer elevane meir, fråveret er redusert med 25 prosent i Sogn og Fjordane etter innføringa av fråversgrensa, og støtta til helsetenester for barn og unge er styrka med éin milliard. Det vert planlagt for tre gonger så mange sjukeheimsplassar, og kommuneøkonomien er den beste sidan 90-talet.

Det er med andre ord ingen grunn til å snakke utviklinga i distrikta ned. Høgre går i staden til val på å ytterlegare byggje distrikta opp. Vi skal tilsette 1 500 fleire i politiet, senke kostnadsnivået for bedriftene, og byggje ut veg og bane for 1 000 milliarder kroner. Det kjem til å gi eit løft for Sogn og Fjordane, særleg mtp. E39 Bjørset-Skei og at det no er gitt klarsignal til Stadt skipstunnel.

Både SV, Rødt og MDG vil det annleis. På målingane har desse partia 18 av dei 85 mandata Støre og Vedum treng for å ha eit fleirtal på Stortinget. Felles for desse partia er at dei seier nei til vegbygging i distrikta, nei til olje- og gassnæringa, og ja til titals milliardar i auka skatt for små og mellomstore bedrifter i distrikta. Distrikta fortener ikkje dette når dei no går så godt.

Dei vil neppe få gjennomslag for alt, men røystene til desse partia kan ikkje takast for gitt. Sjå berre til Oslo. Der overlot Ap samferdslepolitikken til nettopp MDG for å få makt. No risikerer vi at Gahr Støre gjer det same på riksplan. Vi vil minne om at dårlege vegar berre er dårlege vegar, ikkje god miljøpolitikk.

MDG er mot tre av fire vegprosjekt vi har vedtatt i nasjonal transportplan. SV vil kutte halvparten. Ap har lova å ikkje forhandle vekk oljepolitikken. Då er det samferdslepolitikken som må ofrast når Gahr Støre i seine nattetimar skal forhandle fram eit statsbudsjett med MDG, SV og Rødt.

Det kan bety bråbrems for E39 Nordfjord og E39 Sognefjorden, skal vi tru på merknadane til MDG. Høgre er garantisten for framleis full fart på vegutbygginga i distrikta, fordi vi veit at dette er sterkt ønskt frå eit bredt politisk miljø i Sogn og Fjordane.

Lokalt ønskjer vi også meir handlefridom, meir makt og flere statlege arbeidsplasser. Vi flyttar difor ut dobbelt så mange statlege arbeidsplassar som Sp fekk til. I tillegg seier vi ja til lokale initiativ (80 prosent) – der Sp i si tid sa nei (40 prosent). Det gjeld for eksempel i byggesaker, vegbygging og andre type innsigelsesaker. Skal MDG, SV, Ap og Sp ta over styringa, risikerer vi nok ein gong at meir makt vert flytta til byråkratar i Oslo.

I Sogn og Fjordane ligg det no an til et uhyre spanande val. Høgre treng kvar einaste stemme for å sikre eitt Høgre-mandat frå Sogn og Fjordane. Dette kan avgjere valet! Difor håpar vi at veljarane i Sogn og Fjordane seier nei til å byte ut Erna som statsminister 11. september. Det avgjerande er at du gir di røyst til Høgre. Vi er garantisten for at eit borgarleg fleirtal skal gi borgarleg regjering, og at MDG, Rødt og SV ikkje får makt over distrikta.