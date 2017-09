Dette innlegget er skrevet av Jacob Nødseth som er medlem av fellesnemnda i nye Kinn kommune og gruppeleder i Flora bystyre for Samlingslista.

En rådmann med nødvendig tillit

Det oppleves som et kaldt gufs fra 1960-tallet, når Floraordfører Ola Teigen ikke vil lyse ut stillingen som rådmann i nye Kinn kommune. Den stillingen skal nemlig dagens rådmann i Flora få, uten konkurranse.

At stillinger i offentlig sektor lyses ut er et grunnprinsipp i offentlig forvaltning som jeg både håper og tror har et godt feste hos allmennheten. Sivilombudsmannen har kritisert kommuner som ikke lyser ut stillinger, og legger særlig vekt på hensynet til det ulovfestede kvalifikasjonsprinsippet og det offentligrettslige likhetsprinsippet. For å si det enkelt: Den best kvalifiserte kandidat skal ansettes, og alle skal ha tilgang til å konkurrere om en ledig stilling. Særlig viktig er dette i topplederstillinger.

Flora og Vågsøy kommuner slår seg sammen til nye Kinn kommune fra 1. januar 2020. Ingen skal miste jobben som følge av sammenslåingen, noe som er et vanlig prinsipp ved sammenslåinger. Det sier seg likevel selv at den nye kommunen ikke kan ha to rådmenn, to kommunalsjefer for skole, to kommunalsjefer for helse og omsorg osv. Noen må finne seg i å få nye arbeidsoppgaver. Rådmannen i Vågsøy har varslet at han går av med pensjon før sammenslåingen. Hans kollega i Flora har på sin side varslet at han er veldig motivert for å lede arbeidet med sammenslåingen frem til 1. januar 2020, og deretter ta over som rådmann i den nye kommunen. Om stillingen lyses ut kommer han derimot ikke til å søke, og vil se seg om etter annet arbeid. Floraordføreren har varslet gruppelederne i kommunen at han mener man må være forberedt på å kjøpe rådmannen fri fra arbeidsforholdet hans i kommunen, om ikke rådmannen slipper å konkurrere med andre interessenter om den nye stillingen som prosjektleder og rådmann i nyskapingen Kinn kommune. En slik slutning er jeg usikker på om står seg.

Rådmannen i Flora kommune hevder han har rettskrav på den nye stillingen som rådmann i Kinn kommune. Dette er noe fellesnemnda må vurdere konkret. Det følger av rettspraksis at dersom en nyopprettet stilling medfører en vesentlig grad av videreføring av en nedlagt/bortfalt stilling, vil ikke arbeidsgiver stå fritt til å bytte ut vedkommende med en ny. Dersom det motsatte derimot er tilfellet har man en langt større frihet. Min vurdering er at å lede nye Kinn kommune er så vidt vesentlig annerledes enn å lede dagens Flora kommune, at fellesnemnda har tilstrekkelig rettslig grunnlag til å lyse ut stillingen og at dette følgelig også må gjøres.

Kinn kommune skal ha ”delt kommunesenter” mellom Florø og Måløy. Det er ikke avklart hvordan dette skal konkretiseres, og mange – spesielt i Vågsøy - er kritiske til kommunesammenslåingen. Sett i lys av dette er det særlig viktig at fellesnemnda ser verdien av at det ikke kan sås tvil om at den som skal lede det administrative arbeidet frem mot og i den nye kommunen er ansatt etter en grundig og åpen prosess. Det grep Floraordføreren ønsker vil etter mitt skjønn gi rotfeste for ytterligere kritikk og misnøye i befolkningen, mens det vi trenger er å bygge tillit.

To andre momenter påvirker også min vurdering, og begge gjelder dagens praksis i Flora kommune. Det første er at det i Florasamfunnet har kommet flere sterke reaksjoner på at personer har blitt ansatt i kommunale stillinger uten reell konkurranse om stillingene eller at den som ble ansatt er venn av den som ansetter. Eksemplene er flere på ansettelser som mange har reagert på, men det har vist seg svært vanskelig å få en diskusjon rundt dette. Politikerne verken vil eller våger å utfordre rådmannen på dette. Forholdene er for små, og temaet for ubehagelig.

Det andre momentet er at i Flora kommune har den administrative ledelsen blitt stadig flere i tallet, og de har sett en formidabel lønnsøkning. Mange i næringslivet har konkrete eksempler på at Flora kommune er lønnsledende i vår region, og det er før den særlig gunstige pensjonsordningen og arbeidsvilkår for øvrig tas i betraktning. Rådmannen har også utvidet disse gunstige vilkårene til utvalgte kommunale medarbeidere som enda klarere ikke burde hatt så gode vilkår. Gapet mellom ”vanlige” ansatte i kommunen (både i organisasjonen og i næringslivet) og de som sitter tettest på rådmannen er kunstig stort. At mange snakker om ”den nye lønnsadelen” har jeg forståelse for. Når vi som politikere møtes med trusler om at personer vil slutte og se seg om etter jobb andre steder, må vi også ha i bakhodet at flere trolig må reise langt for å få like gode betingelser som i Flora kommune. Og dit de eventuelt reiser er, og dette er et viktig poeng, konkurransen om stillingene stor.

Kinn kommune har mange forutsetninger for å bli en suksess. Mye av grunnen til dette er at faglig flinke og dyktige medarbeidere i dagens to kommuner, fortsetter i den nye. Det må ikke sås tvil om at de som ansettes i nøkkelposisjoner i den nye kommunen blir det på grunn av at de er de best kvalifiserte kandidatene. Jeg håper derfor at ordfører Ola Teigen snur, og vil lyse ut stillingen som prosjektleder/rådmann i nye Kinn kommune. Aller helst bør stillingen også lyses ut på åremål. Om rådmannen i Flora er den best kvalifiserte kandidaten til stillingen, som mange legger til grunn, så har han vel heller ingenting å bekymre seg for?