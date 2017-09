Dette innlegget er skrevet av Laila Schult, Ap-medlem og pensjonist.

Valgets kval

Etter å ha hørt diverse appeller på valgtorget sist lørdag sitter jeg igjen med inntrykk av at alle partier lover «gull og grønne skoger». Koste hva det koste vil. Så hva skal jeg velge? Å lese partiprogrammer gir heller ikke noe klart svar.

Men jeg fant svaret da jeg valgte å ta et historisk tilbakeblikk.

For hvem er arkitekten og den fremste pådriver for utvikling av velferdsstaten i mesteparten av etterkrigstida?

Hvem maner alltid til fellesskapsløsninger og samhold?

Hvem har gått og går i bresjen for likestilling, også mellom mødre og fedre på hjemmebane?

Hvem fronter fortsatt et velferdssystem som favner om alle. Året parole er: «Alle skal med».

Hvem arbeider for at alle våre naturressurser tilhører folket?

Hvem jobber iherdig for å minske økonomiske og sosiale skiller mellom ulike mennesker, og tror mer på mangfold enn enfold?

Jeg tror at min personlige frihet er størst når jeg har en velferdsetat i ryggen. Jeg her ikke behov for å velge mellom privat eller offentlig omsorg, så lenge jeg vet at jeg kan få omsorg med god kvalitet når jeg trenger det. Historien har vist at offentlig omsorg, selv om den kan bli bedre, er den du kan stole på i et lengre perspektiv.

Derfor har jeg stemt Arbeiderpartiet. Selv om jeg savner bl.a. fokus på boligpolitikk og maritime og kulturelle næringers muligheter. En sosialdemokratisk regjering, gjerne med utstrakt samarbeid til sentrum-venstre, er den beste garantien for at vi også i fremtiden har et velferdssamfunn vi har råd til.

Jeg vil gjerne betale mer skatt for å få det til.

Husk; Vi har ikke velferd fordi vi er rike, vi er rike fordi vi har velferd – for folk flest.