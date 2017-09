Innlegget er skrive av Nils Myklebust, Vågsøy Senterparti.

Etter 11. september er det for seint

Mange seier «vi er leie av at politikarane kranglar så mykje» . Sant nok. Men det er gjennom disse diskusjonane at folk kan gjere seg opp ei meining om kva parti den enkelte vil stemme på.

Sjeldan har eit val til Stortinget hatt så stor betydning for Vågsøy som i år. Vågsøy sine velgjarar var ikkje tekne på alvor ved behandlinga av intensjonsavtalen med Flora om Kinn kommune.

Velgjararane har no ei siste moglegheit til å markere om dei er for eller imot Kinn kommune. Er du for, så er kanskje ikkje Sp det rette, men er du imot så bør du vurdere å stemme Sp.

Dette er den viktigaste saken for Vågsøy si befolkning ved dette valet. Sentralisering grip no om seg i stadig større omfang. Dette betyr i praksis at funksjonar som før var ute i distrikta no vert sentralisert til andre stadar enn før. Vi såg berre for nokre dagar sidan då Stig Ervik gjekk ut i media og beskreiv kva konsekvensar pass og arbeidsløyve mm. har å seie for hans bedrift.

Barneskulane i Vågsøy er eit anna eksempel.

Sentralisering medfører at arbeidsplassar vert flytta bort frå distrikta ein etter ein. Den personen som har desse har også ein partner som treng arbeid. Offentlege arbeidsplassar styrker såleis det private næringsliv si moglegheit til å få tak arbeidstakarar med dei rette kvalifikasjonar.

Senterpartiet er levande oppteken av distrikta. Derfor er dette med ei desentralisert utdanning viktig. Sogn og Fjordane Fylkeskommune har stått for ei desentralisert utdanning. Det er derfor viktig at vi får behalde fylket vårt der dei har prioritert dei vidaregåande skulane på ein heilt anna måte økonomisk enn Hordaland. Sogn og Fjordane brukar mykje meir pr. elev enn Hordaland. Kva har så det ført til? Noko av dei beste skuleresultata i landet med minste fråfall og størst trivsel. Dette er verdival som politikarane i fylket vårt har gjort.

Ta «vår» vidaregåande skule på Tennbø. Dei har fått utvikla seg til ein av fylket sine beste. TAF (YSK) lina er no eit føregangsbilde for resten av både fylket og landet. Kvifor det? Vi har engasjerte lærarar, gode foreldre, flinke elevar og eit godt samspel med næringslivet. Dette er vår framtid. Saman må vi kjempe for dette.

Kva er så Senterpartiet sin bodskap: Vi må vidareutvikle det vi alt er gode på, og så må vi forbetre det som ikkje er godt nok. Men då må vi ikkje rasere det som fungerer godt. EU-valet i 1994 viste at folket må setje ned foten og av og til seie nei. Vi har framtidstru på heile Norge som Trygve seier.

Med dette så ynskjer vi veljarane godt val.