Innlegget er skrive av Geir Oldeide, Raudt Vågsøy og Einar Rysjedal, Raudt Høyanger.

Søppelkaos i Sogn og Fjordane?

Det er grunn til uro når det gjeld innhenting av hushaldningsavfall i mange av kommunane i fylket.

Kommunane i Nordfjord Miljøverk (NoMil), kommunane i Sogn interkommunale miljø- og avfallsselskap (SIMAS) og kommunane i Sunnfjord Miljøverk (SUM) har alle saman sett vekk den praktiske innhentinga av boss til selskapet RenoNorden AS.

I juni skreiv nettavisa e24.no: «RenoNorden risikerer konkurs etter millionbot fra Oslo Børs». I juli skreiv nettavisa dn.no at RenoNorden «har kommet til enighet med Romsdalhalvøya Interkommunale Renovasjonsselskap IKS (RIR) om å terminere en kontrakt mellom de to». Månaden før sa Kragerø kommune opp ein renovasjonskontrakt med RenoNorden, ifølgje same avisa. Desse seier opp kontraktar med RenoNorden i frykt for konkurs og same søppelkaoset som i Oslo.

25. juli skriv hegnar.no at RenoNorden no vil bli lagt ut for salg.

Vi kjenner også til fleire oppslag om dette selskapet si negative behandling av tilsette og kritikkverdige arbeidsforhold. I Fagforbundet sitt medlemsblad Fagbladet nr. 3/17 står følgjande om RenoNorden etter at selskapet overtok avfallshandteringa for ein del Hedmark-kommunar: ”En av renovatørene deres bare fem timers hvile mellom to arbeidsdager, der han jobbet 19 og 18,5 timer. Den første uka i januar var det 22 brudd på bestemmelsene om døgnhvile. Vi snakker om sjåfører som kjører 20 tonn tunge biler rundt i trange gater. Man kan tenke seg hva dette betyr for andre trafikanters liv og helse.”

Raudt krev at selskap som skal ha avtale med det offentlege må og skal ha arbeidsforhold og behandling av dei tilsette «på stell». Land som har lenger erfaring enn Noreg med konkurranseutsett renovasjon har gått bort frå det. KS Bedrift slår i rapporten Avfallsbedriftens samfunnsnytte nasjonalt og regionalt fast at land som Storbritannia, Tyskland og Frankrike ønskjer sterkare offentleg styring og tenester tilbake i offentleg regi. I Tyskland er ein av hovudgrunnane å få slutt på inntektsdumpinga i bransjen.

Renovasjonskøyringa skulle aldri ha vore på anbod. Alt som har med renovasjon å gjere i Nordfjord, Sunnfjord og Sogn, inkludert innhentinga og transporten av avfall, bør snarast mogleg komme over i offentleg eigenregi. Dei interkommunale selskapa NoMil, SIMAS og SUM bør gjere jobben sjølv, med eigne tilsette.

Raudt vil ha ei betre og sikrare løysing på renovasjonen i Sogn og Fjordane. Vi vil sende brev til alle dei kommunane dette gjeld og be dei ta diskusjonen om korleis dette skal organiserast framover. Det hastar å ta grep slik at vi ikkje risikerer «Oslo-tilstandar» også her i fylket.