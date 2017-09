Innlegget er skrive av Jostein Eimhjellen, som underteiknar med Kinn-motstandar.

Økonomiske og funksjonelle konsekvensar for Kinn (Flora,Vågsøy og eventuelt Bremanger)

Eg trur folk flest, og også mange politikarar, ikkje har fått bra nok innsyn i rapportane som er utarbeidd for ein kystkommune. Frå Vågsøy blir det hevda at økonomiske konsekvensar i stor grad ikkje har vore vurdert før vedtak om Kinn.

Eg har nedanfor trekt ut ein del hovudpoeng frå rapporten frå Telemarksforsking og den tidlegare PWC-utgreiinga som Bremanger kommune fekk laga. Det kjem her tydeleg fram kvifor Bremanger kommunestyre har sagt nei til Kinn, og det må være lov å stille spørsmål ved om Vågsøy kommunestyre har teke avgjerd på manglande eller feil grunnlag?

1. Inntektsnivå for kommunane: Bremanger har eit inntektsnivå som ligg 20 prosent over landgjennomsnittet, medan Flora ligg omtrent på landsgjennomsnittet og Vågsøy to prosent under.

2. Lånegjeld

Flora: 1305 mil. kr. Vågsøy: 555 mill. kr. Bremanger: 335 mill. kr.

(Ifølgje investeringsplanen skal Flora opp mot 2 milliardar i lånegjeld)

3. Framtidig auka i demografiutgifter (i stor grad eldrebølga) frå 2018 -40

Flora: 192 mill. kr. Vågsøy: 58 mill. kr. Bremanger: 9 mill. kr.

Målt i prosent av dagens inntektsnivå er Flora berekna å få auka kostnadar tilsvarande 17,2 %, mens Bremanger og Vågsøy er berekna å få auka kostnadar tilsvarande hhv. 2,0 % og 11,3 %.

4. Effektar på overføringar frå inntekssystemet

A. Eingongstøtta som skal dekke reelle omstillingskostnader blir ved Flora–Vågsøy samla 41 millionar kroner, og om Bremanger kjem med samla 51,3 mill. kr.

B. Effektar på overføringar frå inntekssystemet viser at ein samanslått kommune (Flora og Vågsøy) vil få auka rammetilskotet sitt med om lag 3,3 mill. kr. (tilsvarande om lag 0,2 prosent auke). I perioden 2020-2034 vil den nye kommunen ha motteke 49,3 mill. kr meir enn summen av dei "gamle" kommunane.

5. Reduserte inntekter i framtida

20 år frå samanslåingstidspunktet vert det ein isolert reduksjon i frie inntekter på 13,8 mill. kr. framfor ein auke på 3.3 mill. kr. på årsbasis. (Gjeve dagens inntektssystem vil altså ein slik inntektsreduksjon slå ut med full tynge etter 20 år frå samanslåingstidspunktet)

6. Inntektsendring når Bryggja går ut av Kinn

I følgje Telemarkforsking mister Vågsøy/Kinn 29,5 mill. kr. i frie inntekter som følgje av grensejusteringa. Når ein veit kostnad med drift av Bryggja, så ser ein reelt tap?

7. Auka arbeidsgjevaravgift i Vågsøy og Bremanger.

Flora er i sone 1a for arbeidsgjevaravgift og har 14,1 % medan Bremanger og Vågsøy er i sone 2 med 10.6 % Telemarksforsking konkluderer med at ein ny kommune der Flora inngår, vert «kategorisert» til sone 1a og ein vil dermed få auka arbeidsgjevaravgift for større bedrifter i Bremanger og Vågsøy, og dessutan auka arbeidsgjevaravgift på kommunalt tilsette frå «gamle» Bremanger og Vågsøy kommune.

For sjølve drifta av (gamle) Vågsøy kommune vil dette i følgje Nils Myklebust utgjere 9.9 mil kr i auke avgifter.

8. Harmonisering av eigedomsskatt

Flora har 12.000 innbyggarar og krev inn 43 mill. kr. i eigedomskatt, Vågsøy har 6.000 innbyggarar og krev inn 13 mill. kr. Derifrå skilnaden på 8 millionar kroner for Vågsøy for å kome opp på Flora sitt nivå.

9. Moglege innsparing område administrasjon kostnad?

Det er i første omgang på administrasjon Telemarksforsking ser eit mogleg potensial til innsparing: I dag har Vågsøy den rimelegaste administrasjonskostnaden med 4.352 kr. pr. innbyggjar. Totalt 26.2 mill. kr. pr. år. Flora har ein kostnad på 4.617 kr. pr. innbyggjar.Totalt 55.399 kr. pr. år.. Om den nye kommunen klarer å kome ned på Vågsøy sitt nivå konkluderer ein med ei innsparing på 3,2 mill. kr. pr år. (NB: Det er ikkje vurdert korleis administrasjonskostnadar er postert i kvar enkelt kommune. Dette er vesentleg for å sjå om innsparingspotensialet er reelt. Det er også naturleg at skal det sparast pengar, så må ein kutte arbeidsplasser. Ein må vel også rekne med auka kostnad i reiseutgifter/møter?

10. Når det gjeld tenester som skule, barnehage, lege og omsorg så viser tall at Bremanger bruker mest pengar på dette pr. innbyggjar i høve Vågsøy og Selje. (Dette er basisoppgåvene til kommunane og utgjer over 80 % av kommunebudsjetta.) Vi ser at ein i liten grad kan få innsparing på desse tenestene som ein konsekvens av ein samanslåing Vågsøy-Bremanger-Flora. Må ein spare penger, så er det likevell på desse postane ein kan hente den store gevinsten, men då vil det medføre sentralisering.

11. Delt kommunesenter?

Uvisst kva som ligg i delt kommunesenter? Vil det stå seg over tid i høve behov for framtidig innsparing? Vil ein få mindre statlege overføringar i høve regelverk med avstandskriterium om ein har to kommunenesenter?

12. Endring i lokaldemokratiet/kommunestyret:

Tal personar i kommunestyra i dag: Flora: 31 Vågsøy: 27 Bremanger: 23 Sum = 81

I Kinn skal det være 39 medlemmer.

Eit mål i kommunereforma er eit styrka lokaldemokrati. Blir dette styrka i ein så langstrakt kommune med store geografiske forskjellar i folketalet,eller blir det svekka?

13. Grensejustering Davik/Ålfoten. Frå Davik og Ålfoten har det vore varsla at dei vil søke grensejustering til Stad kommune, om Bremanger hamner inn i Kinn kommune. Skulle dette skje, mister Kinn kraftinntekter og statlege overføringar som følgje av lågare folketal.

14. Moglege negative effektar.

«Det som blir trekt fram som negative effektar er knytt til at avstandane er for store, og det såleis vil vera vanskeleg hente ut positive effektar knytt til samfunns- og næringsutvikling. Så lenge ein har lang reisetid, nattestengde ferjer og dårlege vegar og fjellovergangar, blir det sett som vanskeleg å hente ut gevinstar av ei samanslåing. Det er i Vågsøy at ein ser dei potensielt største ulempene. Det blir også synt til at eit klart fleirtal i folket er negative til ei etablering av ein kystkommune, og at folkerøystingar har vist fleirtal for ei samanslåing i retning Nordfjord. Det blir og understreka at det er i den retninga mesteparten av samhandlinga og samarbeidet føregår i dag, og dette hadde vore ein meir naturleg region»

Spørsmål i høve ovanfor?

Det blir hevda at Vågsøy har fått romslegare økonomi gjennom samanslåing? Er ein slik påstand korrekt? Vi ser at Kinn (Flora –Vågsøy) kun får 3.3 mill. kr. i ekstra statlege overføringar pr. år (2020 -2034) før inntekter blir sterkt redusert etter 20 år. Korleis skal dette vurderast opp mot dei økonomisk konsekvensane av at Bryggja forlèt Vågsøy, auka arbeidsgjevaravgift og ein meirkostnad på demografikostnadar i høve Flora på 134 mill. kr.?

Alle i kommunestyra forvaltar ein kommune. Ein kommune er ansvarleg for tilbodet til innbyggjarane. Det kviler eit stort ansvar på ein kvar medlem i eit kommunestyre før ein gjer drastiske vedtak. Ofte er det rådmannen i kommunen som syter for å legge fram alle økonomsike konsekvensar. I Bremanger vart det gjort ein grundig jobb i så måte.