Dette innlegget er skrive av Per Gunnar Stensvaag, stortingskandidat Senterpartiet.

No er det alvor

11/9 står landet ditt, fylket ditt og kommunen din framfor eit lagnadsval. Kva slags Noreg får vi om H/Frp-regjeringa vert sittande? Vinn Erna & Co valet, vil dei ta det som eit kvalitetsstempel på politikken sin, eit signal om at dei kan køyra vidare i same spor berre med mykje meir trykk enn før.

Vi veit allereie at Sogn og Fjordane fylke vil vera ein saga blott om vi ikkje no får eit maktskifte, men kva med kommunane? Ei dryg veke før valet slapp katta så til dei grader ut av den blå-blå sekken. Frp sin nestleiar, Per Sandberg, proklamerte at reduksjonen av tal kommunar ikkje på langt nær er ferdig. 160 er målet hans.

Kommunalminister Sanner fylgde opp utan å ville talfesta, men frå før veit vi at Høgre har antyda 100 og deira støttespelarar i NHO 77. Marerittet vil altså halda fram. Det som i utgangspunktet skulle vera ei friviljug reform, utarta via tvilsame gulrøter og utilbørleg press til rein skjær tvang for eit tilsynelatande tilfeldig utval kommunar. Sunnfjord vart skåna i fyrste omgang, men slepp neppe unna i neste runde. Med Frp/H/NHO sine mål klarer du nok då å rekna på ei hand tal resterande kommunar i fylket som for sin del altså skal verta ein del av region Vestandet.

Fylke, kommunar, politidistrikt, lensmannskontor, lokalsjukehus, tinghus, høgskuler, NAV- og skattekontor osb. lyt visst vera stort for å vera bra i vesle Noreg. Alle desse samanslåingane vil sjølvsagt tyda ei sentralisering vi aldri har sett maken til før. Den einaste medisinen mot den tiltagande reformpsykosen landet vert utsett for, er ei ny regjering med eit sterkt Senterparti.

Det går ein raud tråd med sentralisering som fellesnevnar gjennom alle reformene som råkar lokalsamfunn på ymse vis til Langtidsplanen for Forsvaret. Aller verst for sistnemnde er vedtaket om å leggja ned Andøya flystasjon. Flyttinga til Evenes er eit militært, samfunnsmessig og økonomisk heilt vanvittig prosjekt med kostnader så astronomiske at beløpa det elles vert krangla om i denne valkampen vert som lommerusk å rekna.

Blåfarginga av landet vårt vil halda fram med både snøggare og tjukkare strok om denne regjeringa får halda på makta. Før du legg lappen i urna, lyt du sjå for seg kva slags samfunn vi då får i løpet av berre ein valperiode til.

No er det alvor, folkens. Gå derfor mann av huse og røyst dei ut!