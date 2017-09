Dette lesarinnlegget er skrive av Ola Teigen, ordførar Flora og Kristin Maurstad, ordførar Vågsøy.

Svar på leiar i Fjordenes Tidende 12.09.17

Leiarartikkelen i Fjordenes Tidende 12. september tek føre seg prosessen rundt tilsetting av prosjektrådmann i nye Kinn kommune. Det står at dei to ordførarane i Flora og Vågsøy ønskte å tilsette rådmannen i Flora utan utlysing, og at dette lukta kameraderi. Dette er alvorlege skuldingar.

Litt fakta, som også går fram av saka ordførarane la fram for fellesnemnda: Vi la fram fire alternativ til vedtak for nemnda. To av desse alternativa gjekk på å tilsetje rådmannen i Flora utan utlysing, dei to andre innebar utlysing. Det er tidlegare kjent at rådmannen i Vågsøy ikkje er aktuell for stilling i Kinn kommune. I nemnda hadde vi grundige drøftingar, inkludert prøverøysting, før ei samrøystes nemnd vedtok å lyse ut stillinga.

Det hadde ikkje vore noko i vegen for å tilsetje rådmannen i Flora direkte. Dette vart stadfesta i møtet av Tor Allstrin frå KS-advokaten. Det er faktisk svært vanleg å gjere nettopp dette. Av lokale eksempel kan vi nemne Eid/Selje, som i møtet i fellesnemnda 24.08.17 tilsette rådmannen i Eid direkte. Det same skjedde Hornindal/Volda. Her har vi ikkje høyrt nokon skuldingar for kameraderi.

No valde som kjent fellesnemnda å lyse ut stillinga, og det arbeidet går vi no i gong med.