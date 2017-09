Dette innlegget er skrive av Oddvar Isene.

Kvifor vil ikkje Bremanger? - Litt kort historikk

Mellom anna på Vestlandet ligg ein del kommunar som i det siste 100-året har tihøyrt ein eigen divisjon. Dei har levd godt av kraftproduksjon og storindustri. Bremanger er ein av dei. Rett nok skusla dei vekk nokre millionar på aksjar for ein del år sidan. Men det er ei anna historie - eller, var det kanskje ein freistnad på å kopiere det oljerike Norge, med eit aldri så lite "pensjonsfond", og sikre framtida for folket i kommunen? Men kompetansen på pengeplassering viste seg heller skral , og det gjekk riktig gale.

Dette er berre ein liten del av eit bakteppet, som går lenger attende - til tida før industrireisinga, då folk levde av primærnæringane, jordbruk og fiske. Vegar var det lite av, samferdsla gjekk på fjordane og langs kystleia, og kommunekarta var teikna heilt annleis. Det var fjordane og sunda på kysten som batt bygdene saman. Eit godt døme er gamle Davik kommune som strekte seg 5 mil gjennom halve Nordfjord, og hadde grense heilt ut i havet, vestom Husevågøy og innom Kjølsdalen/Reksnes, Torheim, Metteneset (overført til Gloppen i 1913) og Ålfoten. Der var det fjorden som batt kommunen saman - i dag blir fjorden sett på som ei hindring, som dei fleste vil ha bru over.

Gamle Bremanger kommune vart i 1866 skilt ut frå gamle Kinn kommune, og omfatta den gongen i hovudsak Bremangerlandet og Gulenfjordane, sørover til Botnane og Husefest (Sørgulen, Midtgulen og Nordgulen). Unnateke var Berle og halvøya med Hornelen, saman med bygdene på sørsida av Skatestraumen til Oldeide. Dette tilhøyrde Davik kommune. Kommunesenteret låg i Kalvåg. Så kom fossekrafta til Norge og Vestlandet. I Nordgulen starta utbygginga til industristaden Svelgen for 100 år sidan. Ålfoten var òg tiltenkt ei stor framtid den gongen, tufta på fossekrafta - men Ålfotselskapet (Ålfot interkommunale kraftselskap) gjekk dundrande konkurs først på 1920-talet. Dette førde til ei nærast botnlaus gjeldskrise og økonomiske problem for fylke og innblanda kommunar i mange år etterpå (mellom andre Kinn).

Vi som har levd ei stund hugsar den førre store kommunereforma, i 1964. Gamle Davik kommune vart delt mellom Bremanger, Vågsøy og Eid, og gjekk heilt ut av historia. I 1965 vart kommuneadministrasjonen flytta frå Kalvåg til industristaden Svelgen, som då vart det nye kommunesenteret i ein relativt stor Bremanger kommune. Same året vart vegen gjennom Magnhildskaret til Haukå opna, med ferje til Bjørnset.

I 1972 kom vegen til Ålfoten og Isane, med ferje til Stårheim. No stod det berre att vegsamband til Bremangerlandet, før kommunen var knytt skikkeleg saman både med seg sjølv og omverda. Bru til Rugsundøy og undersjøisk tunnel under Skatestraumen var opna først i 2002. For 4 år sidan vart tunnelen mellom Sørdalsvatnet og Bortnen opna, og ferja Smørhamn - Kjelkenes lagt ned.

Kva har så dette historiske tilbakeblikket med dagens politiske triller å gjere? Ikkje minst forklarar det litt av dei indre motsetningane mellom folk og politikk i Bremanger. Største aversjonen mot Kinn finn ein naturleg nok i indre deler av kommunen. Den indre biten som før 1964 tilhøyrde Davik kommune, vil helst til Eid. Industrimiljøet i Svelgen er mest interessert i å ha kommunen som i dag. Derimot gründermiljøet, med fiskeindustri og turistnæring på Bremangerlandet, særleg i Kalvåg, kan godt tenke seg til Kinn - i så fall kjem dei "heim att", etter omlag 150 år.

Ein av hovudgrunnane til at Vågsøy og Flora har funne saman, er dei same interessene for å vidareutvikle arbeidsplassane innan fiskeri og verftsindustri, og ikkje minst balansere som motvekt mot ein storkommune innover i fylket, som utviklar seg meir i retning av administrasjon, servicenæring og statlege kompetansearbeidsplassar, i ein eventuell Vestlandsregion. Ein kjem ikkje utanom at det er i Flora og Vågsøy vi finn dei største gründermiljøa. Tradisjonelt har desse kommunane måtte skape sine eigne arbeidsplassar, utan særleg hjelp frå resten av fylket, eller statsapparatet. Men så har også grunnlaget vore der, i form av rike fiskeressursar i havet, og nærleiken til oljebrønnane i Nordsjøen. Det er vel eigentleg ein relativt nøktern påstand at det er i desse områda på kysten mykje av inntektsgrunnlaget blir skapt, både til statskassa og til fylkesbudsjettet.

Så blir det eit tankekors at det er så vanskeleg å samhandle, og dra i same retning. Det synest ikkje vere realpolitikk som blir praktisert i Bremanger. Ein blir freista til å tru at her er det både tradisjon og sterke kjensler som ligg til grunn. På fleire måtar er Bremanger eit Sogn og Fjordane i miniatyr, sundskore mellom kyst og innland - og i indre strid med seg sjølv. I Sogn og Fjordane har fogderistriden ridd fylket som ein mare i over 100 år, og i motsetning til fylka lenger sør har kysten tapt kampen om arbeidsplassar og investering i vegsamband og infrastruktur - og bokstavleg tala måtte segle sin eigen sjø. Florø har aldri vore byen for Sogn og Fjordane, men heller ein båtstopp på reisa til Bergen. Då eg voks opp på 1950-talet i Nordfjord, skulle vi alltid til Bergen når vi snakka om ein bytur. I Nordfjord var Måløy den "store" tettstaden der pengane sat laust, og der ein om vintrane kunne sjaue seg til litt ekstra inntekt i fiskeindustrien.

Bremanger har ein kraftbasert tradisjonell industri, tilliks med Årdal og Høyanger. Sjølv om det har vore nokre bølgjedalar i den lokale industrihistoria, har kommunen dei siste 50 åra likevel hatt ein relativt stabil økonomi og gode kommunale tenester. Mellom anna det nye store rådhuset som stod ferdig i 1972 (i parentes godt passande til rådhus i nye Kinn kommune), og Svelgen sjuke- og aldersheim i 1979, tyder på god økonomi. Det rår ei sterkt forventing om at slik vil det også bli i framtida. Det er trygt og godt, og ein vil ikkje miste styring og kontroll med dei ressursane ein rår over i dag - sjølv om det paradoksalt nok er kinesarane som eig hjørnesteinsverksemda.

Så tapar ein gjerne det meir overordna, langsiktige perspektivet, at framtida er usikker og vil krevje omstilling.

Den tradisjonelle industrien kan vere sårbar. Dersom ein skal stå rusta til nye utfordringar, vil det krevje samhandling i eit større distrikt. Så står det igjen å sjå korleis det politiske miljøet i Bremanger vil styre inn i framtida.

Uansett burde politikarane høyre på folket gjennom ei reell folkerøysting - kanskje det vil vise seg at kommunegrensa frå 1964 står for fall på fleire kantar.