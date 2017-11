Barneskolen i Vågsøy - mye å undre seg over

Dette innlegget er skrevet av Olav Sølvberg fra Måløy, og stod på trykk i Fjordenes Tidende fredag 3. november.

Barneskolen i Vågsøy – mange ting å undre seg over

Først vil jeg takke Sindre Blålid Kvalheim for gode artikler om dette tema.

Etter høringsinnspill fra foreldre og lærere til revidert plan for barneskolene i Vågsøy og partienes prioriteringer i formannskapet, er det flere utsagn både i planen og svarene man kan undre seg over.

Et fremtredende element i tidligere argumentasjon har vært å beholde en forholdsvis mindre, men god skole i nærmiljøet. Dette har jeg hatt stor forståelse for. Man kan undre seg over hva som da ligger bak foreldrene, og enkelte partier, sitt subsidiære ønske om bare én skole, som trolig blir liggende på kommunens egen tomt på Sæternes? (Her har det lagt en skole før. Det blir selvfølgelig laget et atrium med bygninger på nær sagt alle sider. Da blir det ikke så værhardt).

Vil foreldre og lærere ikke lenger ha skole i sitt nærmiljø? Har man glemt hva man tidligere har kjempet og gått i fakkeltog for?

I oversikten over totale kostnader per år får man følgende rangering:

Billigste alternativ: Tre skoler til 68 millioner per år.

Nest billigste alternativ: Én fellesskole til 77 millioner pr år.

Dyreste alternativ: Fem skoler til 78 millioner per år.

Man kan undre seg over hva som ligger bak at kommuneledelsen plutselig sier man har råd til totale kostnader på 77 millioner per år, men ikke noe om 78 millioner i totale kostnader per år som er det som fem skoler krever? Forskjellen er bare på ca. 1 million per år.

Man kan undre seg over hvorfor kommunen ikke har regnet på alternativ med at Bryggja går til Stad? Dessverre er vel dette ikke helt utenkelig. I så fall ville grupperingen bli fire skoler, tre skoler og én felles skole? Tar man bort tallene for Bryggja i tabellen for fem skoler, og korrigerer for skyssutgifter, får man totale kostnader for fire skoler kroner 70 millioner pr. år.

Selv om fellesskole er dimensjonert for 600 elever må man sikkert gjøre mindre endringer i tabellen her også. Men trolig blir rangeringen da klart slik:

Billigste alternativ: Tre skoler til 68 millioner pr. år.

Nest billigste alternativ: Fire skoler 70 millioner pr. år.

Dyreste alternativ:Én fellesskole til noe under 78 millioner.

Å bygge en kjempeskole til 350 millioner kroner til en kalkulert rente på bare 1,4 prosent må innebære en betydelig finansiell risiko. Vi som har levd en stund vet at en renteoppgang på f.eks 2-3 prosent er peanuts. I tillegg har man kanskje en potensiell kalkulasjon og prisstigningsrisiko på et slikt prosjekt. Det er altså større risiki forbundet med å låne og investere 350 millioner kroner til en ny fellesskole.

I tillegg vil kommunens gjeld pr. hode øke med ca 60.000,-

For en kommune er det ikke likegyldig hvilke kostnader man betaler for i skoledrift. I alternativet med én fellesskole er antall lærere redusert med 17 årsverk i forhold til 5 skoler. Kapitalkostnadene er derimot økt med 16 millioner kroner. Det er viktig for folketallet i kommunen å beholde så mange lærere med famlie som mulig. Pengene burde gå til dette, og ikke til kapitalkostnader som betales ut av kommunen.

På nasjonalt plan er mantraet til Arbeiderpartiet: flere lærere i barneskolen. Her i kommunen reduserer Ap forslag på samme elevtall fra dagens 66 lærere til 49 lærere. Det vil si med 17 høykompetente årsverk. Det gir flere elever per lærer.

Antall klasser er også redusert fra 37 klasser til 24 klasser i fellesskolen. Det gir flere elever per klasse i en fellesskole.

Det ser ut for å være disse reduksjoner som gjør at fellesskolen er noenlunde med i den økonomiske kampen. Vil foreldrene virkelig det?

Samlokalisering har vist seg ikke å være særlig vellykket. Et skoleanlegg med opp mot 1.000 elever kan kanskje også virke skremmende på en 6-åring. Mer skyss gir også mer co2-utslipp.

Disse synspunktene indikerer temmelig entydig at man bør beholde tre eller fem (fire) skoler og ikke bygge fellesskole.

Tom Knudsen Regiondirektør, NHO Vestlandet – Hordaland og Sogn og Fjordane

Takk til Nordfjord- ekspressen

En Måløy-kvinne vil gjerne takke bussjåførene på Nordfjordekspressen for god service. Hun skulle nylig ta bussen fra Måløy til Oslo, og greide ved et uhell å glemme igjen veska med penger, pass og det hele. Det tok ikke lang tid før bussjåføren oppdaget det, og han var svært behjelpelig med å få den levert tilbake til henne.

– Jeg vil gjerne rette en stor takk til de som jobber på Nordfjordekspressen. De utøver en service som går langt utover det som er forventet av dem, noe det sikkert er flere enn meg som setter pris på, sier Måløy-kvinnen, som ønsker å være anonym.