Dette innlegget er skrive av Per Gunnar Stensvaag, medforfattar av boka Folkestyre eller elitestyre.

Regionreform utan magemål og meining

Når regjeringa reformerer det meste mellom himmel og jord, er det fyrst og framst strukturar dei tek tak i. Innhaldet er det visst ikkje så nøye med. Samanslåingar er løysinga i det blå-blå Noreg. Anten det gjeld politi- og lensmannsdistrikt, NAV- og skattekontor, sjukehus, kommunar eller kva det skulle vera; stort skal det vera i vårt lille land. Kva vert det neste dei vil reformera? Skriften kan hende med eit nytt bibelord passande for rådande reformpsykose: «Størst av alt er storleiken»?

Fylkesstrukturen har vore gjennom ymse utgreiingar under skiftande regjeringar i dei foregåande to tiår utan at Stortingsfleirtalet fann grunn til å vedta endringar. I mylderet av andre reformer var det ikkje gjeve at kartet vart forandra no heller, før det i fjor brått vart sett i gang ein hasteprosess. Utan ordentlig utgreiing og sedvanleg høyringsrunde haltar den i veg med rekordlåg entusiasme og utan truverdig grunngjeving.

Toppen av høgaste fjell i Finland ligg faktisk i Noreg. Finske fjellklatrarar lyt altså plante flagget 1324 moh eit steinkast nede i lia frå 1361m høge Halti. Ljose hovud i grensekommunen Kåfjord foreslo derfor nokre skarve kvadratmeter gråstein som passande gåve til vår 100-årsjubilerande nabo for å gje dei eit toppunkt med betre pondus og utsikt. Erna & Co. syns gjerne idéen var kreativ nok, men vende tommelen ned for denne ørvesle suverenitetsavståinga.

Slik skepsis frå styresmaktene er forståeleg. Grenser tuklar ein ikkje med. Stabilitet rundt dei er normalt eit kvalitetsstempel på samfunnet, men gjeld ikkje det også innanlands? Ta USA til dømes med alle sine geografiske raritetar. Snorrake strekar teikna på skrivebord langt unna, dårlege kart, reknefeil, misforståingar, førgløymingar og rein slump førte til mange heller uhøvelege deleliner, men vert dei endra? Aldri. Unnataket er ein kuriositet frå 1850-talet då ein liten flekk vart overført frå Massachusetts til New York, pussig nok grunna ein ulovleg boksekamp. Slik stabilitet gjeld i nesten same grad for dei over 3000 counties, også dei med merkelige krumspring og mange rette liner, ofte trekt før områda vart folkesett.

Om USA ellers ikkje er noko idealsamfunn, kan dei i alle høve konsentrera seg om å finne løysingar innafor strukturen dei har. Dei slepp evige diskusjonar om grensejusteringar og/eller samanslåing og vert ikkje lura til å tru at slike endringar i seg sjøl er eit sesam-sesam.

Framfor å vera til hinder kan faste strukturar tvert om vera limet i eit samfunn. Innanfor både lokale og regionale einingar gjev dei folk kjensla av å ha ei hand på rattet samstundes som grenser ikkje bør hindra samarbeid over dei. Øydeleggjande lokaliseringsstrid, maktkamp og posisjonering oppstår heller når dei vert fjerna. Dertil kjem alt sekundært som lyt hengja med i svingane når strukturar vert endra, alt frå telefonkatalogar, matrikkelinndeling og registrering av fiskebåtar via stort og smått innan offentleg, privat og friviljug verksemd til mandatfordeling på Stortinget.

Om administrativ inndeling ikkje skal vera hogd i stein, lyt eventuelle endringar koma etter ynskje nedanfrå, etter ei mogningstid og når det er brei semje om saka. Toppstyrte heseblesande prestisjeprosjekt leier oftast til eit himla spetakkel og dårlege resultat. Likevel høyrer vi frå «framoverlente» politikarar at «fylkes- og kommunestrukturen lyt vera dynamisk". Skal vi verkeleg ha flytande grenser her i landet? Dei får svar på tiltale, gryande oppløysingstendensar der røyster i utkantane av deira nye gigantar roper om overgang til grannen.

Framdrift og innovasjon lyt det vera i eit samfunn, men stabilitet er også ein viktig suksessfaktor. No vert åtak på sistnemnde sett som føresetnad for å få til dei to fyrste. Denne særs synlege, men ofte akk så lite samfunnstenlege måte å visa handlekraft på, driv fram skapelsen av geografiske misfostre. Med rette vert det raljert over utstrekninga til Viken, «ein region frå Halden til Hardangervidda», eit troll med tre hovud på 24.000km2. Kva då med Hedmark og Oppland? 52.590km2 er 23% større enn Danmark? «Tvangsgutane» kan heller ikkje ha fått med seg at dalføra går nord-sør. Samband aust-vest er ikkje like naturlige i røynda som det kan ha verka under kartteikninga deira i Oslo.

Finnmark som aleine er større enn Danmark, vert tvinga saman med Troms. Då forsvinn ein status som har vore ein viktig motvekt til den kolonimakta vårt nordlegaste fylke ofte har kjend seg utsett for. Like tragisk er det at Sogn og Fjordane, sjølve utstillingsvindauget for smådrift, vert leia til slaktebenken.

Kommunereforma har fått ein førebels prislapp på 5,6 milliardar. Regionvarianten vert eit nytt pengesluk, og fellesmøta til fylkestinga demonstrerar avstandsulempene. Tenk om midla og tida heller kunne ha vore nytta til reell samfunnsbygging! Namnestrid har dominert prosessane så langt, eit teikn på at identitet ikkje er noko å kimsa av. Slikt vert ofra på gigantomanien sitt alter saman med varemerke som Telemark. Sjå for deg fylgjande presentasjon: «Eg heiter Odd Nordstoga og kjem frå Vinje i Skagerak», det heitaste forslaget til fellesnamn med Vestfold.

Om desse regionane vert det servert store ord og fett flesk om fleire oppgåver, meir makt og styrka demokrati. Kor truverdig er det når regjeringspartia har programfesta å fjerna fylka, og kor hult lyder det vel ikkje når sokalla demokratiske nyvinningar vert innført mot folkeviljen? Med redusert engasjement, kontakt og påverknad søkk folkeleg støtte og valdeltaking. Det igjen gjev svakare legitimitet for vårt mellomste forvaltningsnivå, og vipps; så er H/FrP nær sitt mål om å verta kvitt det.

Dømene på haltande og sjølvmotseiande argument er mange. Forandring vert forfekta for forandringa si skuld. Tek du ordet «reversering» i munnen er du ein sidrumpa bakstrevar. Gløymd er visst fjellvettregelen «Det er inga skam å snu». Den bør i aller høgste grad vera aktuell for dette makkverket av ei reform få eigentlig vil ha, ei reform utan magemål og meining.