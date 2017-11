Dette innlegget er skrevet av Fredrik Egeberg.

Noen tanker rundt kommunesammenslåingen

Det virker som om noen få i styre og stell er klar for å gi bort hele kommunen. Det er ikke kommet frem så mange opplysninger om hvordan dette skal styrke oss her i Vågsøy. At de i Florø vil at vi blir med dem er jo som å spørre en bonde om han vil ha litt mer utmark til å la dyrene beite på.

Jeg er ikke nødvendigvis mot sammenslåing, men så langt har det ikke kommet noen fakta som viser hvorfor jeg skal være for heller. Jeg synes dette har blitt et prestisjeopplegg for noen som har veldig liten tid. En slik sammenslåing av to flotte kommuner burde for det første også inneholdt en tredje flott kommune, Bremanger, samt vært mye bedre planlagt for å opprettholde styrkene de nåværende kommunene har i forhold til hverandre.

Vi ender nok opp som utmark for Florø om ikke man er mer konkret med tanke på å fordele hvilke funksjoner som skal ligge hvor. Jeg synes det er respektløst å tre en så lite gjennomtenkt avtale ned over ørene på en befolkning som egentlig stemte nei. Kom med konkrete grunner med hold i, så er jeg, og helt sikkert mange andre, klar for å godta sammenslåingen.

Det blir som om man skulle slått sammen to bedrifter som ligger et par timers kjøring unna hverandre. Man ville vel da gjerne at begge bedriftene skulle få en del av arbeidsoppgavene. Om meningen ikke bare var innsparing. Så vidt jeg har forstått dette så skal en vel her også oppnå forbedringer.