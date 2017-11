Kystvegen: Synest ferje er viktigast

Dette innlegget er skrive av Kjell Lillebø, og stod på trykk i Fjordenes Tidende 24. november.

Kystvegen

Eg vil gratulere indre og midtre del av fylket med dei beste politikarane sidan dei klarer å stikke av med mesteparten av samferdslepengane som blir dette fylket til del. Hallo, seier du, er ikkje kystvegen Ålesund–Bergen prioritert først. Visst er den det, men der er eit stort men. Vegvesenet har etter det eg kan lese meg til kalkulert kostnadene i vårt fylke til 22 milliardar som billigaste alternativ. Kor mange år går det før man har ein slik sum til disposisjon?

Vegvesenet har vurdert tre kryssingsalternativ av Nordfjorden, og landa på å anbefale Tongane–Biskjelneset fordi her er botnforholda slik at bru kan byggjast med dagens teknologi og til lågaste kostnad. Men fram for alt: her kan ein byggje veg fram til brufestet på begge sider og sette inn ferje med avgang kvar halvtime medan ein ventar på pengar til bru. Dette er ei lissepasning frå Vegvesenet, å ikkje høyre på dette vil vere sjølvmål.

Eit tredje argument Vegvesenet peikar på er at det frå Isane til Tongane er så langt at ein må behalde ferja Stårheim–Isane.

Dette med ferje med mange avgangar og kort tid mellom kvar avgang synest eg er viktigast (fordi eg trur at bru ligg langt inn i framtida om den i det heile kjem.) Tenk om vi i ytre Nordfjord kunne få same avstand til Bergen som Volda har hatt i fleire år, og at vi brukte nøyaktig same tid frå Måløy til Bergen som frå Måløy til Otta. I starten av førre veke var det «stor» trafikk av vogntog Måløy–Oldeide, Ein morgon alt før ferja var under brua rulla neste vogntog inn på ferjekaia. Minimum 1 time og 10 minutt var det då før neste ferjeavgang, og minimum 1 time og 3 kvarter tok det før vogntoget kunne køyre på land på Oldeide.

Det finst statistikk over attståande bilar, men ingen statistikk over tida ein må vente på neste avgang på ferjer med få avgangar.

Heilt på slutten av 2014 var Dalsfjordbrua ferdig. Brua var påbegynt alt tidleg på 1970-talet, men mangel på pengar gjorde slutt på anleggsarbeidet. På 1980-talet trudde dei pengane var der, og anleggsarbeidet kunne starte opp att. Men den gang ei, då dukka Bremangermafiaen (ikkje mitt uttrykk) opp.

Dei skulle ha pengar til m.a. Norddalsfjordbrua. Bremanger vann, og i 1987 opna Nordalsfjordbrua og 11 km ny veg frå Grov til Haukå. Tru det eller ei, no vil våre politikarar skrote denne vegen og brua. Dei vil få oss til å tru at det dreier seg berre om 6 til 8 minutt lenger tid til Førde. Pengar spelar visst inga rolle. Vegvesenet peikar på fordelen av framleis å bruke ein veg av relativt god standard, og at dette alternativet også vil løyse problemet Magnhildskaret, og skape mest trafikk til Førde og Bergen. Eg vil nesten påstå at det er umoralsk å ikkje spare pengar ved bruken av denne vegen når vi har vegar med standard som Oldeide–Kalvåg og Kjøde–Sandvika. Her blir det eit nytt sjølvmål, så lenge Vegvesenet seier: Lat oss starte her med Kystvegen med ny tunnel forbi Magnhildskaret.

Til slutt vil eg sjå på trafikktala, på gjennomsnittleg døgntrafikk. Ein kan sjå på vegane som ei elv med sideelvar der hovudelva blir stadig større.

Eg startar med vegen Lote/Anda, den vegen dei fleste brukar i dag:

Stigedalen (645, minkande over 1000 før Kvivsvegen kom)

Utvikfjellet (1165, aukande)

Lote/Anda (1317, med avgang av trafikk på Sandane)

Reed (2363, her har Sandane kopla seg på)

Byrkjelo (2822, sjå Utvikfjellet)

Frudalstunellen (1516, trafikk frå Sogn som deler seg nord og sørover på Skei, men her er også trafikken frå nord som skal over Hemsedal i konkurranse med Strynefjellet, gjennomsnittleg 904 bilar siste år over Strynefjellet).

Vassenden (3158)

Slik ser tala ut for ruta i ytre: (Eg skulle gjerne hatt tala fordelt på kvar veg)

Stårheim/Isane (318, her er det kanskje like stor trafikk mot Nordfjordeid som mot Svelgen, forresten eg har sett klage på attståande bilar på Stårheim, ikkje på Isane).

Måløy/ Oldeide (194, med innkorting av ferjestrekninga på 25 minutt, og halvtimes avgangar vil det her ligge an til ei betydeleg auke i trafikken. Alle som kjem over Maurstadeidet og bruker GPS og skal vidare til Førde eller Bergen vil få forslag på Biskjelneset, ikkje Lote som i dag).

Skatestraumen (394)

Bortnetunnelen (427)

Grytedalen (612, som på Grov fordelast mot Førde og Florø).

Kva kan ein så lære av desse tala? Gløym Stårheim/Isane, for få reisande å kjempe om. Vegvesenet har gitt oppskrifta på korleis vegen Måløy/Førde/Bergen kan reduserast med over 3 mil der 6 km er med ferje. Og med skikkeleg standard på strekninga Haukå/Svelgen vil timen vere innspart i reisetid til Førde.