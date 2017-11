Dette innlegget er skrevet av Jacob Nødseth, medlem i fellesnemnda for Samlingslista i Flora bystyre.

Delt kommunesenter: Et stort skritt i riktig retning

Et flertall på fem av ni i fellesnemnda, bestående av Vågsøys fire representanter og undertegnede, sikret at rådmannen nå må komme med forslag til hvordan man kan dele funksjoner mellom Florø og Måløy i nye Kinn kommune. Det er et viktig og riktig vedtak, og jeg er glad for at Kristin Maurstad (Ap) og Edvard Iversen (V) snudde og stemte sammen med det opprinnelige mindretallet i nemnda, og i tråd med det enstemmige vedtaket i Vågsøy kommunestyre.

Enkeltes uttalelser knyttet til fellesnemndas opprinnelige vedtak, der Kristin og Edvard sammen med de fire øvrige fra Flora i nemnda ikke ville ha utredet en funksjonsdeling, kan tolkes nærmest som at disse to skal ha handlet kontrært til Vågsøys interesser, og det med overlegg. Dette vil jeg på det sterkeste tilbakevise. Jeg opplever at Kristin og Edvard har stemt som de har gjort fordi de oppriktig mente at dette var til det beste for hele Kinn kommune, herunder også for Måløy. Jeg er riktignok uenig i analysen de først la til grunn, men jeg har overhodet ingen grunn til å tvile på motivene deres. Etter min oppfatning er de begge engasjerte og konstruktive bidragsytere til fellesnemndas arbeid, med et genuint engasjement for å skape en ny kommune som sikrer vekst og utvikling i begge dagens kommuner.

Kommunesammenslåingen reiser mange utfordrende spørsmål, og vi som styrer prosessen må ta mange vanskelige valg. Selv opplever jeg et betydelig press fra politikere i mitt eget bystyre om å stemme sammen med Floradelegasjonen mot å utrede en funksjonsdeling. Jeg har lyttet til argumentene fra alle som har ytret seg i diskusjonen, men må til syvende og sist stemme i tråd med egen overbevisning og det jeg og min bystyregruppe mener er det mest fornuftige. Vår konklusjon er klar: Fellesnemnda må legge forholdene til rette for stabile og fremtidsrettede kommunale kontorarbeidsplasser i begge byene våre, og legge forholdene til rette for at både Måløy og Florø kan vokse. Vi som skal lede arbeidet med nyskapningen Kinn kommune må gjøre det vi kan for å veie opp for alle de bevisste feilgrep fylkespolitikerne har gjort over mange år, der de har nedprioritert å bygge en sterk kyst slik de derimot har gjort sør og nord for oss. Jeg ser derfor frem til rådmannens forslag til hvordan funksjonsdelingen mellom Florø og Måløy rent praktisk kan skje, og er sterk i troen på at fellesnemnda med dette har tatt et stort skritt i riktig retning.