Er Kinn ein marsjordre frå makteliten i næringslivet i Vågsøy?

Dette innlegget er skrive av Kinn-motstandar Jostein Eimhjellen frå Svelgen .

Er Kinn ein «marsjordre» frå makteliten i Vågsøy sitt næringsliv?

Det er mange som har undra seg over kvifor fleirtalet i Vågøy kommunestyre kunne vedta Kinn kommune, når alle faglege råd samt økonomiske realitetar talar for at dette ikkje er ein god idé.

Frå fleire hald har det blitt påpeika at påverknad frå enkelte særinteresser i næringslivet har vore for sterk. Før Kinn-vedtaket var det Vågsøy sin forretningsmann og investor Gunnar Carlson som tok initiativet til å samle 70 aktørar for næringslivet i Vågsøy, Bremanger og Flora. Der kom dei med sterke opprop for ein kystkommune.

«Kvar rådhuset skal ligge betyr ingenting. Vi i næringslivet kunne ikkje ha brydd oss mindre. De er tenestemenn for befolkninga og de har ni fått ein marsjordre frå næringslivet» uttalte Carlson til politikarane i januar 2016 i samband med at Bremanger skulle overtalast.

Ein kommune si hovudoppgåve er som kjent å sikre god samfunnsutvikling og gode velferdstenester til alle innbyggjarane. Drift av skule, helse og omsorg utgjer 80 prosent av eit kommunebudsjett og er dermed kjerneverksemda. Dei næringsdrivande som i denne saka har kjempa for dette, har truleg ikkje vurdert kommunal drift og tenester til innbyggjarane, men derimot vurdert moglegheiter for ekspansjon av eigne verksemder?

At næringslivet utaler seg og kjem med innspel er flott, men om eit kommunestyre let seg påverke i for stor grad av særinteresser frå enkelte grupperingar i næringslivet, og det er interessekonfliktar opp mot kva løysing og vedtak som er den beste for sikre gode velferdstenester til innbyggjarane, så set dette eit ekstra krav til dei folkevalde, rådmann og prosess.

KS har utarbeida ei handbok med tittelen «Beskytt kommunen».

Sitat: «Når enkeltpersoner har private interesser som står i konflikt med de interessene en skal ivareta som ansatt eller politiker, oppstår det interessekonflikt. Beslutningene de skal fatte vil da kunne påvirkes av denne konflikten. Som folkevalgt eller ansatt i kommunen er det kommunens hensyn som skal ligge til grunn, og kommunens innbyggere og brukere skal være sikre på at slike personlige interesser ikke virker inn på kommunens avgjørelser»

I denne saka er det fleire graverande og viktige moment:

Dei fleste kommunar har vedteke etiske retningslinjer for korleis ein skal handtere interessekonfliktar. Når vi ser på det drastiske vedtaket mot folkeviljen i Vågsøy og det faktum at her var særdeles sterk påverknad frå særinteresser med nære relasjonar til folkevalgte, så burde desse forholda føre til at ein sette eit ekstra forsterka krav til ei god og relevant sakshandsaming for nettopp å sikre og legitimere at vedtak skjedde på rett vurderings grunnlag.

1. Min påstand er at Kristin Maurstad og Ola Teigen ikkje gjorde noko for å lede fokuset vekk frå særinteressene frå næringslivet, men derimot brukte særinteressene aktivt som ein kampanje for å vinne fram med Kinn-vedtaket.

2. Vågsøy kommunestyre hadde overhovud ikkje ei relevant saksutgreiing som grunnlag for vedtak slik det er nedfelt kommunelova § 23,punkt 2: «Administrasjonssjefen skal påse at de saker som legges fram for folkevalgte organer, er forsvarlig utredet og at vedtak blir iverksatt.» I denne saka har regjeringa konkret peika på kva moment kommunane skulle vektlegge og handsame i høve eventuelle strukturendringar og samanslåingar.

Dei overordna måla med reform som kommunane fekk tilsendt frå departementet og instruks om å utgreie var:

-Gode og likeverdige tjenester til innbyggerne

-Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling.

-Bærekraftige og økonomisk robuste kommuner.

-Styrket lokaldemokrati.

-Og vidare 10 underpunkt som omhandla effektiv tenesteproduksjon, økonomisk soliditet, lokal identitet o.s.v

3. Eit ekstra poeng i denne saka er at Fylkesmannen sin konklusjon, som dei lokale folkevalde fekk innsyn i før vedtak i Stortinget, understreka at ein kommune med Flora og Vågsøy åleine ikkje nådde fram i høve regjeringa sitt mål med kommunereforma og kriteria for ein god kommunestruktur. I realiteten betyr ei slik vurdering at kommunen ikkje er ein god kommune for innbyggjarane.

4.Kommunalministeren ville som kjent ikkje godkjenne Kinn kommune, men bad Fylkesmannen om å få laga ei utgreiing for ein kystkommune. Denne rapporten, som Telemarksforsking fekk utarbeidd, kom først på plass etter Kinn-vedtaket, sidan Maurstad og Teigen hadde det travelt og fekk Ap med på eit ja-vedtak.

Kom det fram nye viktige moment i rapporten frå Telemarksforsking?

5.I sjølve intensjonsavtala med Flora er det kome inn eit privat byggeprosjekt i Vågsøy. Det er tidlegare lansert flotte planar i media for eit gigantisk hotell-kompleks i sentrum av Måløy til over 600 mill. kroner. Hotellet skulle innehalde svømmebasseng og kulturfasilitetar. I intensjonsavtala med Flora er det utforma eit litt diffust punkt som seier at ein i Vågsøy skal «realisere gjeldande planar for symjeanlegg» og «kulturfasilitetar». Vi ser no den 23.11 at planar om symjeanlegg dukkar opp att i Vågsøy formannskap. Her talar rådmannen for eit økonomisk samarbeid med aktørane som vil bygge hotell. I tilrådinga frå rådmannen kjem det fram at det er lite pengar i denne planperioden, men som kjent er intensjonsavtala vedteken i begge kommunestyra, og Ola Teigen har bekrefta at Kinn skal realisere badeanlegg. Med store investeringar i Flora og ubalanse i lånegjeld i høve Vågsøy, så vil nok eit hotell og badeanlegg i Vågsøy enklare oppnå politisk og finansiell støtte no etter Kinn vedtaket …?

Det store spørsmålet her gjeld ikkje eit offentleg/privat samarbeid. Hotell-planane i seg sjølv er truleg ein rasande god idè for Vågsøy. Spørsmålet i saka er om særinteresser, som til dømes eit privat byggeprosjekt, har påverka til ja-vedtaket for Kinn, som vart gjennomført mot folkeviljen og utan relevant saksutgreiing.

Det er særdeles urovekkande når eit privat byggeprosjekt hamnar inn i intensjonsavtala, og ein av eigarane for dette i tillegg er den største forkjemparen for samanslåing og har stor makt og eit enormt nettverk. Mitt poeng i denne saka er ikkje å sverte forretningsmann Carlson eller øydelegge for det som kan bli eit bra prosjekt i Vågsøy. Men det må være lov å stille spørsmål til politikarane si handtering av saka, og kva rådmannen i Vågsøy tenkjer på?

Burde tvilen i denne saka og alle nye moment sidan vedtaket, i det minste føre til ein ny politisk gjennomgang, der ein no bruker eksterne konsulentar til å få fram ei relevant sakshandsaming som i utgangspunktet var rådmannen sitt ansvar?

Kunne det være ei demokratisk riktig avgjersle å legge større vekt på innbyggjarane si meining, sett i lys av at innbyggjarane på Bryggja gjennom regelverk om grensejustering får høve til å velje? Burde alle i kommunen få same valfridom?

Kinn vil som ei ekstrem kommunesamanslåing, som einaste samanslåing i landet utan fagleg tilråding verken frå departementet eller fylkesmannen, ikkje ha problem med å bli løyst opp i Stortinget.

For Bremanger hadde det vore ei flott julegåve å få vekk «spøkelse» over oss.

Kysten fortener betre enn dette.