Kystvegen: Samhandling eller årelating?

Innlegget er skrive av Eivind Hjellum.

Samhandling eller årelating?

Fylkeskommunen skal velje mellom to prinsipielt ulike strategiar for Kysten: Den eine går ut på å bygge mange samband frå kysten og inn til E39 som er hovudveg nord-sør på Vestlandet. Den andre går ut på å knyte kysten saman internt og bygge færre, men gode samband inn til E39. Den første strategien er den som vil gi minst nytte for kystkommunane. Vegar til kysten vil ligge som tindane på ei greip. Interne samband og alle knutepunkt vil ligge i indre strøk. Arbeidskraft, kjøpekraft fellesfunksjonar og møtestader ville bli trekt mot knutepunkta. Dette er ein «blodtappings-strategi»



Det andre alternativet, å kople saman kystsamfunna med korte interne samband er ein «samhandlingsstrategi». Den vil føre til intern utveksling av arbeidskraft, vekst i arbeidsplassar, nyskaping, styrking av lokale marknader for varer og tenester og intern sirkulering av kjøpekraft.

Det er denne strategien som ligg til grunn for kyststamvegen (E39) i dei andre fylka på Vestlandet og som der har skapt vekst slik dei faglege utgreiingane synte: «Alternativ C2 (ytre line) vil føre til svært positive verknader for kystkommunane. Stagnasjon i folketalsutviklinga blir snudd til positiv vekst. Alle kommunane som C2 går gjennom vil såleis få positive tilleggseffektar»



Kva ambisjonar har fylkeskommunen for kystregionen?



Vegvalet for Kystvegen mellom Måløy, Svelgen og Florø er ein prøve på kva ambisjonar fylkeskommunen har for kystregionen. Den kortaste lina over Terøy og bru over ytre Nordfjord er den som gir best effekt for regionen. Alternativet å peike kystvegen i retning aust over Grov, tilfører ingenting anna enn å redusere høgda over Magnhildskaret, som sjølvsagt også er bra. Men det interne sambandet i regionen blir ikkje vesentleg betre tilrettelagd for samhandling og felles arbeidsmarknad.

Kystkommunane i Sogn og Fjordane blei snytt for Kyststamvegen. Å styre også kystvegen i retning indre fjordstrøk er ei lite positiv helsing frå denne fylkeskommunen.