Denne leiarartikkelen stod på trykk i Fjordenes Tidende fredag 1. desember.

Vi må støtte både dei som torer å seie frå og dei som ikkje torer

43 prosent kvinner over 17 år har opplevd krenkande eller plagsam seksuell merksemd, viser nye tal frå Ipsos. Kampanjen #metoo har fått mange av desse til å fortelje om uønskte opplevingar og seksuell trakassering. Kampanjen har også ført til at det mange stadar i samfunnet har vore snakka om korleis ein kan førebyggje at folk på skular, arbeidsplassar, i lag og organisasjonar og samfunnet elles blir trakassert eller mobba.

Det er ikkje alltid enkelt å seie ifrå om vanskelege hendingar. Det kan vere episodar som har skjedd i nær familie, blant vener, på arbeidsplassen, på skulen eller i politikken. Ofte er det enklast å prøve å gløyme det og late som det ikkje har hendt. Mange er redde for reaksjonane, eller at dei som plager skal hemne seg. Ja, mange torer ikkje å seie ifrå. Denne kampanjen har hjelpt mange til å stå fram med sine historier. Alt frå grove handlingar som er i strid med norsk lov til meir uskuldige handlingar og kommentarar som den fornærma parten har opplevd negativt. Like fullt har dette fått mange til å snakke om korleis vi er mot kvarandre.

Sist veke kom det fram at ein tilsett i eit stort firma mista jobben sin på grunn av seksuell trakassering. Han sende nakenbilde av seg sjølv til ein kvinneleg kollega. Den kvinnelege tilsette hadde mot til å seie ifrå. Det var nok ikkje lett både med tanke på at andre fekk vite kva ho hadde opplevd og kva kollegaer ville tru om henne. Her gjorde arbeidsgjevar det einaste rette, sa opp medarbeidaren som hadde trakka over ei grense for kva vi kan gjere med kollegaer. Vil tru at alle som er glade i jobben sin og som vil ha eit godt arbeidsmiljø tenker seg om når dei ser konsekvensane det kan ha å trakassere andre. Vi må støtte dei som torer å seie ifrå og ha respekt for kvarandre. Vi må også støtte dei som ikkje torer å seie ifrå.