Dette innlegget er skrevet av Knut-S. Sørbø fra Eikefjord i Flora.

Kystvegen: Hva skal til?

Hva skal til for at Stor-Førde omdefinere Kystvegen til å bli en «internvei» mellom Florø og Måløy?

Svar: Ved å flytte nordgående tunnelinnløp fra påhugget i Haukå til påhugget øst om Saga på nordsiden av Nordalsfjorden, ca. 8,4 km i luftlinje vestover.

Så lite skal til for at Grov-traseen som tross alt går parallelt med Rv5 vestover på hver sin side av Sundefjellet skal fremholdes som den beste traseen. Hadde den gått rett nordover så hadde bildet vært noe helt annet. Men den gjør jo ikke det og det skal den heller ikke gjøre i fremtiden.

Nå har jeg studert hva slags hold det er i disse påstandene og gravd meg ned litt i materien og sammenlignet den ene mot den andre slik planene nå foreligger. Det vil si å satse på en halvferdig Grov-trasé i uoverskuelig tid.

Kilder er kartdistanser hentet fra kart på Gule sider og kart over Kystveien som presentert i Firdaposten av ordføreren i Flora.

Alternativ 1: Terøy-traseen:

Distanse fra Grov-krysset til Brandsøya-krysset; 11,7 km. 80 sone. (80 km/t fartsgrense, høy veistandard etter sunnfjordske forhold).

Distanse fra Brandsøya og nordover til ny tunnel øst for Saga (Terøya-traseen): 5,7 km. (90-sone?)

Total distanse fra Grov til tunnellåpning ved Saga: 11,7 km + 5,7 km = 17,4 km.

Tunnellengde Saga–Myklebustdalen: 8,6 km. (Fra florasiden til utløp bremangersiden)

Total distanse fra Grov til Myklebustdalen via Terøya-traseen: 11,7 km + 5,7 km + 8,6 km = 26 km.

Reisetid 80 km/t: Grov-Terøya - Myklebustdalen, Gjennomsnittsfart 77 km/t = 20 minutter.

Reisetid 90 km/t: Grov -Terøya - Myklebustdalen , Gj.snittsfart 87 km/t = 18 minutter. (Legg til 1 minutt for lovlig hastighet på Rv5. Fra Brandsøy – Myklebustdalen er det forutsatt 90 km/t.

Reisetid med ambulanse med blålys: 12 minutter.

Alternativ 2: Grov-traseen, halvferdig, det vedtatte alternativet av Samferdselsutvalget:

Distanse fra Grov-krysset til ny tunnel på florasiden, Haukå – Myklebustdalen: 11,4 km.

(Til tross for at veien fram dit har gul stripe og bare er 30 år gammel, er den så elendig konstruert og ulykkesbelasta at noen (Vegvesenet? politikerne?) burde skamme seg. Dårlig vei, og følgelig redusert fart. Om vinteren betydelig redusert, ned i 30 km/t på det verste) SVV underkjenner traseen og vil bygge ny.

Tunnel lengde Haukå – Myklebustdalen: 6,9 km. (Fra florasiden til utløp bremangersiden)

Total distanse fra Grov til Myklebustdalen via Haukå : 11,4 km + 6,9 km = 18,3 km.

Reisetid: Grov - Haukå Myklebustdalen, Gjennomsnittsfart 65 km/t = 17 minutter.

Reisetid med ambulanse med blålys, sommer: 7 minutter.

Reisetid med ambulanse med blålys, vinter: 13 minutter.

Alternativ 3: Grov-traseen, Fullt ferdig utbygget og sammenlignbar med alternativ 1, Terøya-traseen, hva veistandard og trafikksikkerhet angår:

Byggetrinn 2 på Grov-traseen krever: Ny milliardbro og 1, 4 km tunnel pluss veier for innkortning av traseen fra Grov til Haukå.

Da blir bildet annerledes: Distanse Grov – Haukå tunnelåpning: 5,6 km.

Total distanse Grov-Myklebustdalen: 5,6 km + 6,9 km = 12,5 km.

Reisetid 80 km/t: Grov - Myklebustdalen : Gjennomsnittsfart 77 km/t = 10 minutter.

Reisetid 90 km/t: Grov – Myklebustdalen: Gjennomsnittsfart 87 km/t= 8 minutter.

Reisetid ambulanse med blålys: 5 minutter.

Konklusjonen å trekke etter denne «studien» er at det er hipp som happ hva en velger med tanke på tidsbesparelse. Minuttdebatten er en millimeterdebatt som skulle vært lagt død for lengst. Den fungerer bare som bensin på bålet for å tåkelegge hva dette dreier seg om. Nemlig for eller mot samfunnsutvikling på kysten. Mitt standpunkt er for – bare så det er sagt.

Tidsdifferanse mellom Terøya-traseen og Grov-traseen når begge byggetrinn på Grov er fullført er ti minutter i favør av Grov-traseen. Det vil si at nye sju minutter kan innspares i forhold til å gå for Terøya-traseen.

En må da spørre seg selv, er det virkelig verdt å vente i en generasjon eller to for å oppnå dette, og i mellomtiden leve med en trafikkfarlig vei?

Neste spørsmål blir: Selv om ti minutter kan spares inn, hva gir best samfunnsnytte samlet sett? Grov-traseen fører oss gjennom sunnfjordsk fjell-landskap i et område som har veldig vanskelig topografi og liten eller ingen utnyttelsesgrad for Flora kommune. Det er derfor feil bruk av slike store samfunnsrersurser som må settes inn for å oppnå en tilfredsstillende sikker transportåre. Dersom politikerne hadde vært forutseende nok for 40 år siden og bygget skikkelig vei med en gang så hadde vi ikke hatt denne diskusjonen i dag. Grov-traseen ville da ha vært overlegent det billigste alternativet, og kun manglet tunnel under Magnhildskaret. Men slik er det ikke, og slik kan det ikke fortsette. Vi må bygge seriøs infrastruktur fremtidsrettet og stein på stein.

Terøya-traseen kommer derfor overlegent ut hva samfunns nytte angår. Den gir også tilfredsstillende reisetid og høynet trafikksikkerhet et par generasjoner tidligere enn hva en halv ferdig Grov-trasé vil gjøre. Og den er helt suveren når det kommer til å kutte klimautslipp.

Utforder derfor SVV til å redegjøre hvorfor Grov-traseen gir høyere trafikktall med de marginale forskjellene som her er påvist om Terøya-traseen blir valgt. Ønsker også svar på om det egentlig er i SVV sin ånd å sluse mest mulig trafikk inn på den elendige veien via Grov som selv ikke etaten vedkjenner seg bra nok?

Utfordrer også Senterpartiets Sigurd Reksnes. Sitat: «Vi har fakta på bordet, og den kunnskapen vi treng for å ta avgjerd. Grov er den traseen som vil ha størst nytte for folk flest» Sitat slutt. Er det mulig å få presentert i avisen hva du underbygger den kunnskapen på?

Folk flest bor jo også i Florø, og Florø er nå engang Sunnfjord sin havneby med betydelig godstransport også nordover så vel som østover.

Utfordrer også Sogn og Fjordane fylkesting. Fylket har her en unik sjanse til å skjære igjennom og også koble fylket på Parisavtalen med tanke på reduksjon av miljøutslipp.

Framtiden skal være «grønn» sies det. Da må vi også flagge at vi har skjønt alvoret når store samferdselsprosjekt skal vedtas. Terøya-traseen bidrar mest til kutt av utslipp så valget burde være opplagt bare av den grunn. Utslippsfrie ferger er oppfunnet. Utfordrer også Fylkestinget til å ta stilling til prioriteringsrekkefølge på den etappevisd utbygginga av Kystveien, og da er mitt lønnlige håp at de velger Terøya-traseen aller først. For miljøets skyld, ikke minst.