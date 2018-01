Denne kronikken er skriven av Oddmund Leirvik frå Svelgen, og handlar om onkelen hans, Peder Elias Nygård . Han var sjømann og krigsseglar, og kom bort på havet i 1968.

Krigsseglaren Peder Elias Nygård.

Betraktningar ved Oddmund Leirvik, Svelgen:

Litt historie om min morbror, krigsseglaren Peder Elias Nygård. Han var født 19.7.1910, og døydde 6.11.1968. Foreldra var Elisabeth og Peder Steffenson Nygård. Bustad: Nygård i Skatestraumen. Den gong Davik herad.

Eg undra meg mykje over at eg ikkje fann namnet til onkel Peder verken på lister over krigsseglarar frå Davik kommune eller frå Bremanger kommune. På lister over krigsseglarar frå Sør- og Austlandet var han heller ikkje med.

Eg snakka med min slektning Gunnar Nygård i Tønsberg, og han som er ein skikkeleg dataentusiast, og som sjølv har hatt sitt arbeidsliv i skipsfarten på alle verdshav, ville også gjerne finne ut meir om sin fars liv under krigen. Stor takk til Gunnar for den flotte jobben han har gjort.

Peder var som andre krigsseglarar. Han snakka lite om tida under krigen. Han var sjømann og kvalfangstmann frå ungdomen av, og hausten 1939 var han blitt 29 år. Han hadde sitt heimerom, eit lite rom på loftet, med skråtak over senga og så vidt plass til eit nattbord og ein stol, i foreldra sitt hus på Nygård. Ein ung sjømann stilte ikkje større krav i den tida.

Den 14.10.1939 mønstra han på som matros om bord i kvalbåten D/S Polar 6 av Tønsberg, og dei sigla saman med kokeriet og dei andre fangstbåtane til kvalfangst i Antarktis.

Krigen kom til Norge den 9.4. 1940, og heile flåten av kokeri- og fangstbåtar fekk ordre om å gå til allierte eller nøytrale hamner. Mange båtar, også Polar 6, kom seg til Liverpool i England. Peder mønstra av der den 15.5. 1940. Dette var det einaste familien heime kunne få vite frå reiarlaget.

Peder var såleis borte i fem år, slik som dei fleste andre sjøfolk, utan eit livsteikn. Først i mai 1945 kom det eit telegram som fortalde at han var i live. Telegrammet kom til Nygård, og broren Karl tok telefon til Nesbø. Dei unge damene i Ragnvald-huset, som hadde telefon i den tida, kom roande inn til Leirvika for å fortelje den glade bodskapen. Peder lever. Det var ein solrik og fin vårdag, og mor mi vart så glad at ho gret av glede. Eldstebroren Karl, som etter kvart hadde teke over garden på Nygård, var optimist heile krigstida. Han sa berre: Eg trur han Peder vil klare seg. Rommet til Peder skulle vere som det var. Han skulle ha det å kome heim til, når krigen ein gong tok slutt.

Men tilbake til hans «seilas» under krigstida. Han mønstra, som nemnt, av i Liverpool 15.5. 1940, og var på land i om lag fem månader. Kva han gjorde i England i den tida veit vi ikkje, men truleg var det krigstrening og kanskje ved skulen i Skottland. Det verka som han hadde hatt eit opphald i Skottland ein gong under krigen. Vi veit at kvalkokeria som kom under Nortraship vart sette inn i tankfart etter kvart.

Peder mønstra på kokeriet D/S Svend Foyn i Glasgow 18.10. 1940. Han mønstra av att 12.8. 1941 i Liverpool. Kvar skipet gjekk i dei om lag ti månadane han var om bord veit vi ikkje, men om lag eit og eit halvt år seinare gjekk Svend Foyn på eit isfjell 70 kvadratmil sør for Kapp Farwell og forliste. 59 mann døydde.

Peder hadde tre veker fri i Liverpool i august/september -41. Og blei så mønstra på kokeriet Southern Empress den 8.9. 1941 i Liverpool. Han blei mønstra av i New York 13.4.1942. Southern Empress var eit «blodslitets skip» då det dreiv kvalfangst. Dei hadde ikkje «slipp», og slakting og flensing måtte gå føre seg frå små robåtar utanfor skutesida, og kvalspekket måtte vinsjast om bord. Men under krigen var det tankfart som måtte utførast, og dette var saktegåande og svært sårbare skip, så eg forstår at det måtte vere spenning og nervepress der om bord. Skipet blei torpedert og senka i Atlanteren 13.10.1942, 43 menn døydde. Heldig for Peder var at han hadde mønstra av i New York 6 månader før. Vi ser at han har berre ti dagar til ny påmønstring, og dei ti dagane måtte nok tilbringast på eit skip over Atlanteren, for 24.4.1942 blir han mønstra på motortankaren Skaraas i Liverpool. Han står om bord i Skaraas til 15.9.1942, då han mønstrar av i New York. Reisene til Skaraas i den tida Peder var om bord har vi oversikt over, og det er sanneleg ingen lystseglas. Men skipet må ha vore eit «Lucky Ship», for Skaraas klarer seg gjennom krigsåra, og kryssar Atlanteren med sine bensinlaster, tilsynelatande utan stans, 51 gonger.

Peder går i land i New York 15.9.1942 og der blir han til 11.1. 1943, om lag 4 månader. Eg snakka med krigsseglarar som eg sjølv sigla saman med på 60-talet. Dei sa det slik at i New York følte vi oss trygge for torpedoar, bomber og brann. Men tida i New York vart gjerne kjedeleg, og pengane vi fekk tok slutt så altfor tidleg. Det var derfor oftast med glede vi gjekk om bord att.

Peder mønstra på M/T G.C. Brøvig 11.1. 1943. Matros som alltid. Motortankeren G.C. Brøvig var nok også eit «Lucky Ship». Han klarer seg gjennom krigen. Han «trampa og gjekk» til han blei opphoggen i Hamburg frå 14.11.1960. Peder stod om bord til 7.4.1943, då han mønstra av att i New York. Destinasjonane gjennom desse tre månadane var: New York – Gitmo, Gitmo – New York, New York–Hampton Roads, Hampton Roads–Gibraltar, Gibraltar–New York: 7 konvoiar. Vi kan skjøne at karane var trøytte. Peder fekk då 11 veker fri på land I USA. Men den 1.7. 1943 er han komen til San Francisco i California, og mønstrar ut med kvalkokeriet D/S Torshammer. Den står han om bord i 11 månader, til han 5.6. 1944 mønstrar av i New York. Torshammer sin seglas under krigen har vi ikkje funne, men det var sjølvsagt tankfart. I New York blir det ti dagar fri i juni 1944. Og så går han om bord i motorskipet Anna Odland den 16.6.1944. Men dei kjem kanskje ikkje ut på langfart, for 29.6.1944 mønstrar han av att i New York. Og same dato mønstrar han på motortankaren Østhav. Der står han om bord ut året, til han mønstrar av 2. nyårsdag 1945 i Liverpool. I Liverpool blir det 12 dagar fri i januar 1945. Vi veit at bombinga over Liverpool var slutt. Oppattbygginga var begynt. Håpet om ein ny fred var tent. Men sjøens slitne menn fekk ikkje kvile lenge. Skipa måtte gå vidare.

M/T Østhav var også eit «Lucky Ship». Han klarte seg gjennom krigsåra og blei ein gamal båt. Østhav brakk i to i ein storstorm i Biscaya i 1951. Seglasen var over. I den tida Peder var om bord gjekk skipet mest independent (uavhengig åleine), og det meste av tida i Caribbean og på USA.

Etter 12 dagar på land i Liverpool mønstrar Peder ut med stykkgodsskipet M/S Mosdale 15.1. 1945. Også eit «Lucky Ship». Utstyrt som fruktbåt. Båten trampar og går frå 1939 til 1973. Peder stod om bord 5 konvoiar over Atlanteren, og mønstra av igjen i Liverpool 27.4. 1945. Han fekk sju veker fri i Liverpool. Krigen i Europa sluttar 8. mai 1945. Vi skjøner at det blei glede og fest. Men også ettertanke med vemod og sorg over alle dei han hadde sigla saman med som ikkje fekk oppleve freden. Frå Liverpool kom nok det gledas telegrammet som eg før han nemnt. Peder levde!

Vi skulle tru at det gjaldt å få reise heim no når krigen var over, men slik var det ikkje for sjøfolka den gongen. Der fanst ingen fri heimreiseordning. Og skipa måtte gå vidare. Våren 1945 var ein vakker vår med sol og finvêr her heime i Norge, og sikkert også i Liverpool. Men 18.6. 1945 mønstrar Peder ut med dampskipet Mathilda, og siglar med den til 28.8. 1945 då han mønstrar av i Grimsby. Han reiser tilbake til Liverpool og har om lag ein månad fri. Så går han om bord i dampskipet Nandi den 5.10. 1945. Men skipet har kanskje problem, eller skal ein heilt annan stad enn der Peder vil reise. Han mønstrar av att same dato. Kanskje vart han akterutsigla? Vi veit ikkje. Han får såleis tre veker til med fritid.

Vi veit at mange norske sjøfolk var samla i Liverpool i denne tida. Og mange prøvde å «finne roa» og legge den lange krigsseglasen bak seg. Eg sigla sjølv saman med ein motormann som var gamal krigsseglar i 1961. Han sa det slik: Eg kom i land i Liverpool då krigen var slutt. Eg kom meg ikkje vidare og heim før etter fleire år. Eg bur i Liverpool no. Det er heimbyen min.

Vel, tilbake til Peders seglas. Han fortalde ein gong at han til slutt fann ein båt som gjekk til Skandinavia og Norge. Og då var det godt å endeleg vere på heimveg. Han mønstrar 29.10. 1945 om bord i M/T Brajara. Avmønstringsdato er ikkje oppført, men slik eg forstod det var han eigentleg arbeidande passasjer på heimturen. Han hadde då vore ute til sjøs i over seks år. Då han kom til Nygård i Skatestraumen var nok der også mykje forandra. Far hans, som også heitte Peder, døydde i november 1944. Mor Elisabeth og syster Anna var flytta til broren Lars i «Myrane», der dei budde på to loftsrom. Eg trur ikkje heimebesøket vart så langvarig. Det var sagt at han ville til Tønsberg og snakke med reiarlaget som han hadde reist ut på kvalfangst med seks år tidlegare. Tønsberg vart heimbyen hans. Han trefte ei sjarmerande dame som han blei så glad i. Peder og Agnes stifta etter kvart familie og bygde seg hus i Tønsberg. Dei hadde ein fin heim, som dei var så glade i.

Arbeidslivet til onkel Peder fortsette å vere sjølivet i handelsflåten, men også fleire år på kvalfangst i Sørishavet. I 1968 hadde han tenkt å bli sjømannspensjonist til jul, og han var eigentleg på heimveg etter avmønstring i Europa. Reiarlaget trengde så til ein arbeidsleiar om bord i eit skip som heitte Etnefjell. Det skulle berre ein tur til «Leikane», USA. Han skulle i alle fall komme heim til jul. Ein snill og hjelpsam mann hadde han alltid vore, og han tok den turen. Eg meiner utreisestad var Göteborg. Etnefjell fekk brann i maskinrommet aust for Newfoundland. Heile akterskipet blei tent, men dei klarte å stenge ned og kvele brannen. Det var full storm, og skipet dreiv mørklagt og utan maskinkraft i havet vest for Grønland. Kapteinen bestemte at mannskapet skulle gå i livbåten. Det gjekk gale i full storm. Alle kom bort. Kapteinen, overstyrmannen og maskinsjefen var att om bord, og blei berga då skipet etter mykje leiting blei attfunne drivande på havet.

Peder kom aldri heim. Livets seglas var over. Datoen var 6.11. 1968. Eit langt arbeidsliv på havet enda også på havet. Dette får vere mine minneord om onkel Peder. Han hadde eit minne frå krigsseglasen, og det var han stolt av. Det var Kongens Fortenstmedalje som han hadde fått av kong Håkon i England under krigen.