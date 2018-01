Dette innlegget er skrive av Gerda Fure Nygård og stod på trykk i Fjordenes Tidende 2. januar.

Minne frå krigen

Eg sat og bladde i ein gamal album, då dukka det opp mange minne frå krigens dagar, blant dei var eit som eg vil skrive om no. Det kunne ha gått retteleg gale.

På Indre Fure ligg husa heilt nede på fjærekanten, det er eit sokalla «klyngjetun». Det er berre ein plass husa kunne ligge for å vere nokolunde trygge for steinskred.

Under krigen kom det fleire miner rekande langsmed land. Den fyrste eg minnast var ei stor hornmine, den kom med storfloa og rak i land i stranda mellom Ytre og Indre Fure. Den kom framom nokre store steinar, så den blei liggande der. Etter nokre år gjekk den sund og krutet kom fram i fjæra. Då vi fekk vite at det ikkje var farleg når det ikkje var i mina, så plukka vi ungane som gjekk til Ytre Fure på skule det på land og gøymde det litt opp frå vegen til sidan. Vi hadde planar om kva vi skulle bruke det til. Sidan fann vi to miner til på skulevegen, men då vart det ringt og meldt ifrå, så det militære kom og sprengde dei. Så kom det ei som hekta seg fast i ei flu (eit undersjøisk skjær), den låg eit stykke frå land. Etter nokre dagar kom dei og sprengde den. Så oppdaga vi ei som kom med floa. Det var fint vêr, men den hadde kurs mot husa. Då lukka vi opp alle vindauga og dørene, og alle som kunne, gjekk opp i ein liten dal ovanfor husa, med ei stor ur på nedsida. Dei gamle og dei som ikkje kom seg dit, gjekk i gjødselkjellaren vår, for der var ein brei mur. Mina kom til båtstøa rett nedanfor husa, då rak den brått lenger bort på sjøen og for inn til Drage og rak på land der. Den blei òg sprengt. Seinare kom det ei til, og ny evakuering. Den kom så langt fram at den kom framfor alle dei store steinane, så den blei liggande utfor løa vår. Då den hadde lege der ei stund og ikkje eksplodert og det blei fjøre sjø, tok alle mannfolka og rulla den fram på graset så den skulle ligge i ro. Dei militære var og henta den, dei ville ikkje sprenge den attmed husa.Dei sa det var ei engelsk magnetmine.

Så gjekk det ei stund, men ein kveld det var dårleg vêr med regn og vind, vi hadde ikkje fått straum, men vi hadde ein god aladdinlampe så vi hadde godt lys. Vi sat alle i stova med handarbeid. Kva far tenkte veit eg ikkje, men vi ante fred og ingen fare. Då small det, vi venta berre at vindauga skulle kome inn, men det gjekk bra. Dagen etter var husveggane som vende mot vest grå av krutslam. Då vi gjekk på skulen dagen etter til Ytre Fure, såg vi kvar mina hadde sprengt seg, like utfor neset som skjerma oss for det verste trykket. Det var ikkje noko skade på husa, men eit barometer på stoveveggen fekk visst sjokk, for visaren som gjekk att og fram oppe for å vise vêret, hadde ramla ned og sidan gjekk den att og fram nede.

Det vert ofte nemnt når det er fare på ferde og det går bra, at det var englevakt. Det trur eg òg, for hadde den kome lenger inn til båtstøa nedanfor husa, om lag 10 meter til sjøen, tenker eg ofte på korleis det kunne gått med husa og folket som budde der.

Krutet av hornmina brukte vi til jonsokbål i 1945, men varmen var så sterk at den store hella som vi brukte til bålplass, kløyvdest i to og fall ned i ei kløft i berget.