Denne kronikken er skrevet av Olav Sølvberg fra Måløy.

Folkeavstemning om Kinn

Etter det var klart at Bryggja dessverre hadde forlatt oss hadde NRK en intervjurunde på Bryggja. Der var det en mann som sa noe slikt: «Personlig synes jeg det er synd at ikke Selje, Vågsøy, Bremanger og Flora kunne slå seg sammen og søke overføring til Møre og Romsdal. For her i fylket har de glemt kysten og alt går innover til indre strøk».

Personlig er jeg langt på veg enig med denne mannen. I over 250 år så lenge fylket har eksistert har det vært slik. Indre har kjempet til seg det meste av vegbevilgninger, skolebevilgninger, tunneler, rassikring, billige båtruter, helsebevilgninger osv. Jeg skrev en artikkel for ca. 5 år siden om at Sogndal hadde fått 550 mill. i investeringer i den videregående skolen, men ved Måløy vidaregåande skule var det totalt gjennom årene investert bare 35 mill. kr. Det er ikke til å komme forbi at vi har motsetninger mellom indre/midtre og ytre.

Nylig uttalte Reksnes (Sp/Eid) medlem i Samferdselsutvalget seg i avisa svært rosende om noen samferdselsprosjekt som hadde fått midler i Selje/Barmen og reparasjon av ferjekai på Husevågøy. Han uttalte intet om at de hadde tatt bort bro i ytre og gitt en milliard til et annet vegprosjekt, og dermed nedprioritert Kystvegen som har stått på førsteplass. Der har man konflikten allerede. Fylkestinget gjorde, etter press fra kystrepresentanter, heldigvis om på dette.

Nå kommer slagene om pengetildeling og prioriteringer til å stå i Bergen (Vestlandsregionen). Da handler det om å være store enheter som er attraktive å inngå allianser med. Jeg mener at Vågsøy/Flora med 18.000 innbyggere (nest størst i fylket) vil være en slik attraktiv partner. Kunne vi få med Bremanger også ville vi være størst i S&Fj.

Kanskje vil Kinn kommune med 18.000 innbyggere klare å få en representant på Regiontinget, eller om man er særs dyktig på nominasjonsmøtene rundt omkring, kanskje to. Dette er uhyre viktig for kunne komme gunstig ut på prioriteringslistene for tildeling av midler. Dessuten er det viktig å ha folk til stede som kan inngå allianser med andre. Jeg ser at enkeltkommuner som f.eks Stranda kommune nå har innsett det samme og nå søker sammenslåing med Hornindal og Volda kommune.

Jeg tror at det heretter vil handle mer om å skaffe/få tak i midler enn å spare litt på administrasjon.

Kanskje bør vi prise oss lykkelig for at våre representanter tok kontakt med Flora. Eller om det var omvendt. En slagkraftig kommune blir det i alle fall.

Mange prøver å splitte oss. Særlig har jeg inntrykk av at Senterpartiet synes livredde for at Kysten skal bli for sterk og kunne få overføre midler fra midtre/indre.

Jeg går utfra at Manifestet mellom Flora og Vågsøy vil få en felles forståelse av at skatteinntektene og midlene vi klarer å få tak i, skal brukes/deles sånn noenlunde rettferdig med 1/3 til Vågsøy og 2/3 til gamle Flora.

Vi har vel allerede fått avklart at vi skal ha eget kommunesenter i Måløy, omsorgsboliger, aldershjem, kommuneleger, hjemmesykepleie, kommunale boliger, skoler, teknisk uteetat, vannverk, brannvesen, forsamlingshus, dataadministrasjon, havnevesen, kommunale veier, lovpålagte tjenester og ca. 500 kommuneansatte som før. Hva er det vi da mangler?

Disse vilkårene for å slå seg sammen mener jeg kan nedfelles i likelydende Foreskrifter som vedtas av begge kommunestyrer.

Så vidt jeg forstår vil slike lokale foreskrifter stå seg gjennom sammenslåing. Jeg tror derfor ikke man trenger å miste nattesøvnen.

Jeg har imidlertid ikke sett noen meldinger om hvordan det går med arbeidsgiveravgiften i «Gamle Vågsøy». Det er litt skummelt, og har stor økonomisk betydning for bedrifter og kommunens egne kostnader. Håper man få til en god løsning her.

Det at politikerne som måtte bli valgt herfra må annenhver gang reise til Florø er vel neppe det store problemet. Det kan gi nye og viktige impulser. De er sikkert tilsnakkendes i Florø også.

Hva er det som kan gå så galt med Florø som ikke også kan gå galt med Eid? Kan vi få delt kommunesenter eller mer innflytelse med Eid? Helt sikkert ikke!

Å forbli en liten kommune og stå aleine med fem tusen innbyggere i dette kjøret tror jeg blir meget vanskelig. Antagelig vil vi tape stort på det.

Nå må man ikke skusle bort muligheten for kysten enda en gang, men heller prøve å løfte blikket og våge å prøve noe nytt. Risikoen er neppe så stor. Kinn får holde døren oppe for Bremanger til de får tenkt seg grundig om.

Har fått 1.500 signaturer 1.507 underskrifter er samlet inn for folkeavstemming om sammenslåing med Flora.

Jeg ser at Egeberg har satt i gang en aksjon om å kreve folkeavstemning om å gå inn i Kinn. Jeg tror at vi trygt overlot dette spørsmålet til våre politikere. Politikere følger med og ser fordeler og ulemper og slike ting, mye lettere enn oss som ikke er med i politikken. Vi har valgt våre politikere og gitt dem alle fullmakter. År om annet fatter de hundrevis av svært viktige vedtak uten å spørre oss først. Hvorfor skulle de da spørre oss til råds i denne saken om Kinn? Iflølge Inndelingsloven kan kommunestyrerepresentantene høre folkemeningen gjennom innbyggerundersøkelser, folkeavstemninger mm, men de trenger ikke benytte seg av resultatet.

Vi kan ikke basere dette på lettvinte følelser. Jeg personlig har i alle fall ikke oversikt nok til å kunne gi noe råd til politikerne om hva som er best å gjøre. Den beste oversikten har politikerne selv. Vi må ha tillit til at de beslutter det de mener er det beste for oss. Jeg kjenner ingen politikere som ikke har dette for øye i sine beslutninger. Dog er det noen politikere som ikke aksepterer at andre kan ha rett, og forlanger stadige omkamper. Det er skadelig. Jeg tror rett og slett ikke denne saken egner seg for folkeavstemning. Jeg har ikke registret at det har vært folkeavstemning i noen av kommunene som har slått seg sammen.

Jeg vet ikke om Egeberg og hans kompanjonger har tenkt over hvilket stort apparat de nå setter i gang. Det må jo være like stor sikkerhet rundt en slik folkeavstemning som et valg. Det må jo være myndighetspersoner på alle plan som steller med en slik folkeavstemning. Man må ha manntallslister, leie lokaler, urner, stemmesteder, forhåndsstemmeopplegg, stemmeavgivelse i andre kretser opptelling, transportopplegg, annonser, som garanti mot valgfusk mm.

Så kommer hovedspørsmålet : Hva skal han så bruke stemmeresultatet til? Tvinge kommunestyrerepresentantene til å stemme i overenstemmelse med folkeavstemningsresultatet?. Dessuten er saken allerede avgjort i Stortinget. De tar neppe noen ny runde på dette.

Så er der en selvbestaltet eller oppnevnt mentor som lanserer grensejustering i Kinn mot Flora. Ja, det heter jo at all PR er god PR.

Jeg synes at Egeberg som selv etterlyser informasjon – slettes ikke selv har informert godt nok for sine motiver og hensikter med denne aksjonen, som vil sette oss langt tilbake. Alle møter har vært åpne, all informasjon har ligget der for dem som ønsker informasjon. Man kan da ikke kreve folkeavstemning bare fordi Egeberg ikke har evnet å tilegne seg tilgjengelig informasjon både på møter og på nett.

Andre sammenslåingskommuner driver nå på med finpussing på mange plan. Mens her er det omkamper.

Jeg mener at Egeberg & co ved å sette Kinn-opplegget i spill påtar seg et stort ansvar ovenfor oss alle.