Dette innlegget er skrevet av Fredrik Egeberg.

Svar til Olav Sølvberg

Å stille spørsmål ved mine motiv viser virkelig at du ikke har lest oppropet folk har signert. Jeg ber om mer opplysninger, og så en avstemming. Det er ikke en for- eller imot-kampanje mot Kinn.

For min egen del så får jeg ikke helt til å stole på at noen som har brutt en skriftlig avtale man inngikk for å få posisjoner, ikke enda en gang fører folket bak lyset.

Om du mener at det er jeg som har lansert tanken om en senere grensejustering, så må du lese deg opp i saken.

Er helt enig i at normale saker skal bestemmes av de folkevalgte. Denne saken er derimot så spesiell. Den handler om å slette kommunen vi har vokst opp i og er så glad i til fordel for noe vi enda ikke vet hva er. Jeg er selv veldig glad for det enorme engasjementet folk nå viser. Det at folk har en identitet i kommunen her er flott og viktig. Man kan ikke bare stryke over både skrevne avtaler og befolkningens ønsker med et pennestrøk.

Samarbeid med Flora kan vi ha uansett. Det er jo en viktig del av grunnlaget for sammenslåingen. Men vi er vel strengt talt ikke avhengig av en sammenslåing.

Møt opp på informasjonsmøtet på Raudeberg og få informasjon alle sammen. Og ikke minst: Still gode spørsmål!