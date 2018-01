– Det er ikke for sent å reversere sammenslåingen

Kommentarer

Dette innlegget er skrevet av Fredrik Egeberg.

Svar til Kristin Maurstads kronikk 04.01.18

Du viser til tall fra Telemarkforskning som skal underbygge at Kinn er fornuftig. Den samme rapporten viser også til mange grunner til at Kinn ikke er fornuftig. Men disse tallene velges det lett å se bort fra. På samme måte som det også velges å se bort fra hva innbyggerne du representerer mener. At det blir nevnt overkjøring av innbyggerne burde vel heller være et signal om å stoppe opp og se om det som bestemmes faktisk er til det beste for innbyggerne en er valgt av, eller om det skal være et signal om å «gi gass». Nettopp «gi gass» var det som ble gjort.

At folk er tilsatt og penger er overført er vel ikke et argument som kan brukes for å velge å se bort fra hva vi som bor i denne flotte kommunen mener. Det er bare enda et bevis på nettopp denne overkjøringen.

En stor del av de spurte i deres telefonundersøkelse sa nei til sammenslåing. Allerede der burde en sett på om en ikke skulle tatt en avstemming. Det å storme videre til tross for dette vekker engasjement og fortvilelse blant befolkningen. At 1508 underskrifter er levert inn er et bevis på dette. At det er få fra Bryggja på disse listene, ettersom de allerede har fått sin grensejustering, viser derfor at tallet er veldig høyt med tanke på at de fleste derfor bor i «rest-Vågsøy»

Da du ble ordfører skulle du være en samlende ordfører, sa du. Det har du dessverre ikke vært. Som ordfører har du brutt avtalen som gjorde deg til ordfører. Skoler har blitt vedtatt lagt ned, og vi mister en kjær del av kommunen vår. Du er ikke alene skyld i dette, men har deltatt til at dette har blitt fasiten.

Du skriver at«Mellom anna er Fellesnemnda godt i gang med å arbeide for å auke rutebåtfrekvensen mellom Måløy og Florø.»Hvem skal reise med alle disse båtavgangene om vi skal ha delt kommunesenter? Hvem skal betale for dem? En må lete lenge og vel i Måløy om en vil finne en Florøværing på tur hit. Du finner heller ikke så mange fra Vågsøy i Florø heller bortsett fra på flyplassen for å reise videre eller noen som er der for å delta i Kinn-forhandlinger.

Videre skriver du «I andre kommunar som eksempelvis Ørlandet, Søgne, Berg, Trøgstad og Marnardal har også underskriftskampanjar blitt gjennomført. Folk er redd for å bli sentralisert, for å miste sin identitet og for å miste gode tenester lokalt.» Disse kommunene som du velger å sammenligne oss med ligger ikke timer med kjøring unna hverandre. Det er bare i Kinn du finner sånne avstander og at de kommunene som skal gå sammen ikke en gang grenser til hverandre.

Det er ikke for sent å reversere denne sammenslåingen dersom folket ønsker det. Jeg håper dere lar folket få lov å si hva de mener i en avstemming. På den måten kan man få se fremover. Med eller uten Kinn. På den måten kan man kanskje oppnå at folket får beholde identiteten sin uansett kommunenavn.

Man kan ikke bare si at «vi er Kinn, og du er Kinn» og så er det sånn. Det var vel på den måten uhyggen startet….