Kommentarer

Dette innlegget er skrevet av Finn Eikrem fra Svelgen.

Er Kinn kommune en politisk hastesak?

I et innlegg i Fjordenes Tidende den 29.12.17 tar fire innbyggere fra Vågsøy opp en reell virkelighet som kan bli ved en sammenslåing til Kinn. Ved at man har tatt i bruk et tidsperspektiv på kun tre måneder til debatt blir også for- eller mot-synspunkter svekket.

Det er da naturlig å spørre om dette kan være en styrt politisk hastesak med et så kort tidsramme. Kommunepolitikerne har tidligere uttalt at de har kommet for sent inn i debatten om Kinn, og også at de ikke har forstått den avstemning som ble følgende i kommunestyret.

Det åpner seg liksom en dør inn til et kommunestyre som både kan være tafatt og fri for visjoner om hva folk ellers i Vågsøy mener om Kinn. Dette er allerede i dag markert ved at 1.500 innbyggere i en undersøkelse har sagt nei til Kinn, og vil ha folkeavstemning. Dette viser at innbyggerne har forstått noe annet enn hva politikerne har kommet frem til. Følgende ble likevel at det ble stemt for sammenslåing til Kinn, og hastesaken ble en realitet. Slike hastesaker er velkjente politiske knep, og har blitt brukt i mange store saker tidligere.

I sitt innlegg i Fjordenes Tidende den 29.12.17 tar disse fire innbyggerne på seg å informere ordfører Maurstad og innbyggerne om hva som kan bli følgene ved en sammenslåing til Kinn. De har med en god dokumentasjon fra Telemarkforskning lagt frem punkter som viser den risiko det kan være med å ikke vektlegge nok tidsrammen for behandling av Kinn-sammenslåingen.

Kommuneloven sier da også noe om at før det skal gjøres vedtak i en sak (Kinn-sammenslåing) skal administrasjonssjef/rådmann legge fram god nok informasjon om saken, slik at politikerne i en god nok tidsramme kan gjøre vedtak i saken. Da politikerne i Vågsøy tidligere har sagt at de ikke har forstått nok om avtalen, og at de har kommet for sent inn i behandlingen av sammenslåingen, er det relevant å spørre om ikke avtalen der Vågsøy skal inn i Kinn kommune er tatt på feil grunnlag.

I en slik sak er det påfallende hvor lite personlige synspunkter og vurderinger ordfører Maurstad har tatt i media.

Å legge et slør over debatten går ikke bare utover ordføreren, men også kommunepolitikerne. Derimot så har ordfører Teigen i Florø brukt media til å forklare sin politiske vurdering av Kinn, og derved sitt politiske ståsted.

Inntektstgrunnlaget for Vågsøy skal ikke brukes som argument for sammenslåing til Kinn. Etter 2020 blir det likevel slik at innbyggerne i Vågsøy skal være med på å betale lånegjeld som i dag utgjør 1,34 milliarder i Flora, stigende til over 2 milliarder på grunn av investeringsprosjekter frem til 2020.

På grunn av at dette er en hastesak, kan det derved ligge en saksbehandlingsfeil. En omkamp ved en folkeavstemning vil helt klart vise hva folk mener om Kinn.