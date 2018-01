Hvordan skal vi klare oss alene som kommune?

Kommentarer

Dette innlegget er skrevet av Sylvi Lem som undertegner med «Ekte havfrue».

Kinn kommune

Jeg skrev under oppropet fra Fredrik Egeberg om å få flere opplysninger om Kinn kommune. Jeg var på folkemøtet hvor Egeberg presiserte at oppropet ikke var et krav, men et ønske om flere opplysninger. Jeg går imot folkeavstemning.

Dersom kommunestyret på neste møte går inn for folkeavstemning som er varslet av Rødt ved Geir Oldeide, har jeg en del spørsmål:

Hvis kommunestyret svarer nei til folkeavstemning, blir den nye kommunen et faktum.

Dersom det blir folkeavstemning, og folket svarer nei til Kinn kommune, hva da?

Skal Vågsøy kommune fortsette alene? Bryggja har fått vedtatt grensejustering og er gått inn i Stad kommune sammen med Selje og Eid. Vågsøy blir da en liten kommune med store og tunge utfordringer. Hvordan skal vi klare oss?

Jeg var som sagt på folkemøtet. Og jeg fikk svar. Jeg ble overbevist. Kinn kommune er fremtidsrettet. Det er kysten som er fremtiden. Jeg vil arbeide for at Kinn kommune skal bli en realitet. Sammen er vi sterke. Jeg er enig i Kinn-rådmann Terje Heggheims ord: «Vi er ikke et nødskrik fra havet, men en satsing på kysten».