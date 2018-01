Kommentarer

Dette innlegget er skrevet av Finn Myrestrand, opprinnelig fra Måløy.

Hvorfor 1500 underskrifter?

Jeg er en godt voksen person med både røtter og hjerte i Vågsøy og Måløy. Derfor har jeg fulgt prosessen med opprettelsen av Kinn kommune, og det har vært skremmende.

Underskriftskampanjen har sitt vesentlige opphav i det kommunestyremøtet som på forvirrende vis endte med et flertall for Kinn – etter at to utsettelsesforslag viste at det var flertall for utsettelse. Det som er helt klart er at et uforberedt kommunestyre foretok et hastig valg på sviktende grunnlag.

Kommunestyret manglet informasjon om vesentlige økonomiske sider som f.eks. arbeidsgiveravgift. Få hadde vel i tankene at Bryggja/Maurstad ville komme til å forlate Vågsøy. Derfor vil det ikke være rart om enkelte kommunestyrerepresentanter nå er blitt betenkt på hva de har vært med på.

Derfor er det betimelig å minne om den avtalen som ble underskrevet og dannet grunnlag for valg av ordfører og alliansepartnere, nemlig: «man skal gjennomføre folkeavstemning om fremforhandlede avtaler om kommunesammenslåing» Frykten for at den politiske ledelsen skulle bryte også denne avtalen førte til at innbyggerne tok til motmæle.