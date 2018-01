Kommentarer

Dette innlegget er skrevet av Fredrik Egeberg:

Mens vi venter (på Høyre)

Det har stilnet litt i aviser og medier med leserinnlegg og journalistiske saker om Kinn og den eventuelle folkeavstemmingen vi venter på. Noen har bestemt seg etter å ha fått den informasjonen de savnet på infomøtet på Raudeberg. Dersom en mente at det var nok informasjon så er dette flott. Det var en flott presentasjon med en godt laget powerpoint, og en god forteller (rådmann).

Innholdet var selvfølgelig utarbeidet av dem som allerede er for Kinn, men likevel den belyste deres siden av saken. Det dette møtet også viste var hvor lite panelet hadde reflektert over eventuelle negative saker. Jeg tror at alle som har fulgt bittelitt med i denne saken vil kunne se også negative ting her. Men altså da ikke varaordføreren i Flora. Han mente at det negative måtte være at «Stad ikke fikk være med på dette.» Seriøst? Kan en stikke hodet lengre ned i sanden?

I alle prosesser vil en se på positive ting opp i mot negative ting. På denne måten ser man helhetsbildet som gjør en i stand til å ta en god avgjørelse. Ikke lett å få til dette med sand i øynene.

Nå venter hele kommunen på at Høyre skal bestemme seg for om de vil la folket være med på å bestemme skjebnen til vår egen kommune, eller om de vil følge Ap og Venstres linje. En linje som vi best kjenner fra land vi ikke liker å sammenligne oss med. Jeg vet at det er en del samvittighetsfulle folk i Høyre som nå sitter med skjebnen til kommunen vår i hendene sine. Vi venter i spenning på å få se om det er håp for innbyggerne i Vågsøy å få bestemme vår egen skjebne. Vi håper på at folkedemokratiet i denne viktige saken skal vinne frem. Jeg og de aller fleste andre vil godta resultatet i en slik folkeavstemming og gjøre det beste ut av resultatet. Blir det ja, så går vi inn i Kinn sammen, og blir det nei, så skal det jobbes på for å styrke den kommunen vi er.

Spørsmål fra flere i forskjellige innlegg om hva som er alternativene i en slik avstemning er vel ubegrunnet, all den tid dette er et krav om folkeavstemning for eller mot Kinn. Dersom det skulle dukke opp nye alternativer til sammenslåing, så håper jeg at disse alternativene utredes skikkelig, i motsetning til slik det har blitt gjort denne gangen.

Dersom det skulle bli avstemning, så håper jeg at det holdes informasjonsmøte som ikke regissert av Kinn. Jeg håper da på et mer nyansert informasjonsmøte der både tilhengere og motstandere får legge frem sine sider. Jeg håper også på å få noen objektive røster på et slikt møte. I den grad de finnes. Informasjonen gitt på forrige informasjonsmøte var god den. Den var bare svært mangelfull på grunn av at det var regissert av ja-siden.

Men nå får vi smøre oss inn med ei flaske tålmodighet og vente på Høyre og deres avgjørelse for Vågsøys skjebne. Det hviler et stort ansvar i hendene deres nå!