En bør utvide TAF/YSK til hele Kinn

Dette innlegget er skrevet av Tor Førde, Senior Manager, Dfind, og stod på trykk i Fjordenes Tidende 23. januar.

Bør utvide TAF/YSK til hele Kinn

TAF (Tekniske allmenne fag) -ordninga finnes i dag kun i Vågsøy kommune. Denne ordninga bør en utvide til å gjelde for hele Kinn Kommune.

TAF-ordninga er et fireårig løp, der en tar studiekompetanse og får fagbrev. Ordninga krever et næringsliv som ser nytten av å rekruttere i fra regionen og få utvikla de største talentene for de tekniske fagene. Den krever også et næringsliv som er villig til å satse og stille med lærlingeplasser jevnt over. Ordningen gir en unik blanding av praksis og teori. Ofte velger bedriftene å satse videre på TAF elevene og sponse deler eller hele utdanningsløpet for å få tilbake personell som de kjenner og som kjenner bedriften.

En økt egenrekruttering ville kunne heve hjørnesteinsbedrifter som Westcon, INC, Fjord 1, Båtbygg, SFE, Stadyard, Ewos etc. Jeg regner med Elkem i Bremanger også ville være interessert i en slik ordning når den tiden kommer. Fjord 1 er idag en av de største lærlingbedriftene i landet, de vil kunne få store fordeler i rekrutteringssammenheng med et utvidet utdanningstilbud.

Å bruke lokale utdanningsinstitusjoner for videreutdanning i f.eks Florø eller Førde til å heve kompetansen vil det være en vinn, vinn situasjon også for å beholde egne utdanningsinstitusjoner.

Med nytt studie for Havromsteknologi på trappene i Florø bør en også se på mulighetene for å legge tilrette for en TAF ordning for havbruksnæringen. Innen IT og bygg kan det også være gode muligheter for å videreutdanne og beholde talentene. Vi har for mange fra regionen som reiser ut og videreutdanner seg, som ikke kommer tilbake. Utdanningsmulighetene finnes her hjemme, innen subsea, maskin, havromsteknologi, elektro, bygg, IT og automasjon.

Kommunen, høgskulen og næringslivet har samme interesser her, de har hatt ordningen i Vågsøy over mange år, erfaring herfra er en lett tilgjengelig nøkkel for videre satsing.

Jeg har vært heldig og fått arbeidet tett på Frank Mohn/ Alfa Laval over en periode. På Frank Mohn Fusa tar de årlig inn 3-6 TAF elever. I Fusa kommune bor det ca 3900 innbyggere. Kinn kommune vil til sammenligning ha ca 18000 innbyggere. Trond Mohn har ved flere anledninger uttalt offentlig at uten egenrekruttering ville ikke hans bedrifter hatt den utviklingen de har hatt. På Frank Mohn Fusa produserer de ca 95% av alle cargopumpene for skip, i verden. Uten sammenligning vil teknologibedrifter i fremtiden være nøkkelen til videre vekst også i vår region.

Mulighetene ligger der.