Kommentarer

Dette innlegget er skrevet av Arnbjørn Bruland.

Kommunehus og litt til i Selje

Ser i et leserinnlegg i Fjt. for ei tid tilbake at Stig Hjelmeland er sterkt i mot at Selje kommune kjøper det huset som i dag rommer dei kommunale tenestene i Selje. Jeg svarte han på Fb, der innlegget hans lå ute, (kunne kanskje vært ugjort, men det var sant). Stig ringte meg på telefon ganske sint, så jeg måtte rope for å få «taletid».

Nå har jeg fått tid til å undersøke litt omkring fakta i saka, noe Stig ikke hadde gjort, det innrømte han på telefonen. Det gamle kommunehuset hadde lekkasje av fyringsolje i grunnen, og stanken var såpass ubehagelig og helsefarlig opp gjennom hele huset, at folk ble sjukmeldt og huset nærmest stengt av arbeidstilsyn/ helsemyndighetene. Det ble da gjort en avtale mellom kommunen og eieren av «Skjortefabrikk-bygget» at bygget skulle ominnredes etter kommunens behov og krav.

Før arbeidet ble satt i gang, var representant fra byggleverandøren på plass og kontrollerte bygget og gav det god karakter. I tillegg var byggteknisk konsulent på plass under hele byggperioden (samme konsulenten som på Ervik Havfiske sitt bygg på Otneim). Før overtakelse var bygget godkjent av teknisk etat i Selje kommune. Avtalen var at kommunen i første omgang skulle leie bygget , og seinere kjøpe det. S. H. kaller «kommunehuset» for en gammel betongbygning, men jeg tror ikke at andre byggematerialer er mer holdbare enn betong. Under ombyggingsprosessen ble bygget påkostet 15-20 mill. kr. (Til orientering). Kommunehuset i Vågsøy er et eldre ominnredet forretningsbygg. Kommunehuset på Nordfjordeid ble bygd i 1965. Kommunehuset i Stryn mener jeg var bygd rett etter krigen. Så alderen og tilstanden på bygningen i Selje skal være ok. Stig hadde også tanker om at de kommunale tjenestene skal spres utover på Stad, Selje og Flatraket. I en sammenslått kommune må det vel være litt likhet. Så noen kommunale kontor må det vel også komme på Bryggja, i Kjølsdalen og på Stårheim. (En annen ting er at hele administrasjonen kanskje burde ligge på Bryggja). Men etter det jeg har forstått er det slått fast at kommuneadministrasjonen skal fordeles mellom Nordfjordeid og Selje.

Pr. i dag rommer huset alle kommunale kontor pluss kontor for heimesykepleietjenestene, prest og kirkekontor, barnevern, hjelpemiddellager, arkiv og lager, Røde kors hjelpekorps, ambulanse, NAV og idrettslag. I tillegg er det et areal på ca. 350 m2 i 3. etasje som kan utvikles til møte/konferansesal, for hele den nye kommunen, e.l. Dette er slike ting vi er avhengige av og bør kjempe for å beholde mest mulig av i kommunen. Da er en betingelse at de har en egnet plass å holde til. En del av de kommunale kontorene blir nok ledige etter sammenslåingen, men da blir det kanskje plass til folkeboksamling, legekontor o.l. i samme bygget. De lokalitetene som de i dag bruker, kan kanskje brukes til næringsvirksomhet, eller omsettes på det frie marked, så tjener kommunen litt «kronasje», som kan brukes til andre viktige prosjekt. Med på huskjøpet følger det 18 parkeringsplasser. Plassene ble i sin tid innløst med kr. 650.000,- eller kr. 36.111,- pr plass. Mange av p-plassene blir i dag brukt av reisende med ekspressbåten. Kommunen eier ekspressbåtkaia og tre parkeringsplasser der, men mye av plassen der er stort sett opptatt av tankbiler. (Et skilt med «parkering kun for reisende med ekspressbåten», hadde vel kanskje vært på sin plass). Et kommunalt lån har en nedbetalingstid på inntil 42 år, og minker år for år. Husleie stiger vanligvis for hvert år. Så totalt sett vil nok kommunen tjene stort på å eie kommunehuset, og leie ut den delen av huset de ikke bruker selv. Jeg har hørt uttalelser om at Selje kommune har tapt 5- 7 mill. på å leie istedenfor å eie kommunehuset.

Jeg tror også at folk fra Eid vil like bedre å bare ha en fast adresse å forholde seg til utenom Nordfjordeid. Å samle administrasjonen mest mulig var vel også tanken med sammenslåingen. Det har vært jobba med å få restaurere og gjenåpne svømmebassenget på skolen i Selje. Det er planer om en flerbrukshall i Selje. Etter hotellbrannen var det høye røster som mente at alt måtte rives med en gang. Motstand mot kjøp av kommunehus. Tanken bak forstår vel de fleste. Jeg har en følelse av at alt som er tenkt utført i Selje sentrum, blir forsøkt forpurra, med en stemmes overvekt. Og stemmeflertallet er på Stadlandet. Litt rart når flertallet av innbyggerne bor på sørsida. Forklaringen kan vel være, etter det jeg har fått fortalt, at de ivrigste kommunepolitikere på Stadlandet gikk fra hus til hus før siste kommunevalg og forklarte hvordan det skulle strykes og kumuleres. Vi får bare ta lærdom av det.

Skal vi etter kommunesammenslåingen få en god effekt av sammenslåingen, må vi stå sammen om og arbeide for gode saker for vår (ytre) del av kommunen. Turisme er et stort satsingsområde, og på Stadlandet ser jeg mange muligheter. Som veien opp til Hovden med hytta, historisk spennende krigsminne og et unikt utsiktspunkt i godt og dårlig vær. Bygge solide hytter ved Erviksanden og Hoddeviksanden så turister kan leie seg inn og nyte fantastiske sommerkvelder og fascinerende vinterstormer.

Med fin vei og ny tunnel i Kleiva, og en god havn, bør det ligge godt til rette for havfiske fra Stadvågen. (Når en ser satsinga og utbygginga i Nord-Norge, så skulle det her være midt i blinken). Arbeide for vei fra Stadvågen og til Eltvik, og fra Drage til Selje, så turister og fastboende kan få med hele området på en rundkjøring, og slipper å kjøre fram og tilbake samme vei mange ganger.

Min personlige mening er at vi må jobbe sammen for noe positivt, og ikke bare forsøke å «sparke krokfot» for hverandre.