Dette innlegget er skrevet av Geir Ove Refvik.

Hvorfor jeg er mot Kinn

Innleggsforfatteren svarer her på en utfordring han mottok fra en politiker om å komme med sine argument på hvorfor han er mot Kinn:

Jeg har i alle år verken involvert eller brydd meg noe særlig med politikk, verken lokalt eller riks. Meninger om et og annet, ja, men ikke nok til at jeg ble engasjert.

Kommunereformen startet på samme måte. Jeg så for meg at en effektiviseringsgevinst burde være mulig, og dermed mer penger tilgjengelig til innbyggerne i form av bedre skole, helse, eldreomsorg og andre tjenester en kommune skal levere.

Engasjerte meg litt rundt om det skulle hete Stadt eller Stad, men ikke voldsomt. Jeg skulle stemme da vi innbyggere skulle si vår mening om Vågsøy/Selje/Vanylven, men like før folkeavstemningen skulle avholdes, meldte jo Vanylven at det var uaktuelt. Da så jeg ikke mye vits i å bruke tid på det.

Så kom tiden med sleivete ordbruk fra rådmann og andre, som forsuret miljøet med Selje så mye at de forsvant til Eid. Da begynte jeg å få tanker om hvordan dette skulle ende.

At vi skulle slå oss sammen med Bremanger/Flora hadde jeg ikke så mange meninger om, men hadde en feeling at av Florø føltes langt unna. På denne tiden begynte lokalpolitikere å føle presset fra Sanner om at hvis de ikke gjorde noe på kort tid ville de miste incentiver, bla, bla, bla.

Det var da galskapen begynte.

Vågsøy/Flora ble til Kinn i løpet av få dager. Det var aldri noen prosess rundt navnet, det ble visstnok genierklært. Det ville jeg også tenkt, om jeg eide Kinn Bryggeri...

Jeg, og mange andre, var fremdeles rolige, partiene hadde jo lovet oss at en slik avgjørelse ikke skulle tas uten folkeavstemning. Men neida, her var det ikke så nøye med løfter, en ringerunde fra et byrå skulle gjøre susen.

Da svarene ikke ble som forventet, ble det, ut av det blå, bestemt an noen skulle ringes på nytt med tilleggspørsmål. Vet ikke hva de spurte om, jeg ble aldri oppringt. Har også fått referert at mange mindreårige ble oppring, fordi abonnementet står på foreldrene. Mange jeg snakket med tok ikke telefonen da de trodde det var telefonselgere. Uansett, resultatet viste 55 prosent mot Kinn, men hvem brydde seg om det ?

Nå gikk ting utrolig fort, og slik jeg ser det er det her folk begynner å få øynene opp for at noe er i gjære. Her ble det utført lobby-virksomhet av høy standard av begge Ap-ordførere, Kinn-tilhenger Frank Willy Djuvik fra Frp, og sikkert flere.

Men så over til min egen grunn til engasjement og hvorfor jeg er imot:

Min største bekymring bunner i at hele denne prosessen virker ulogisk, ikke nok analysert og mot logisk tenking. Vi snakker om kommune, identitet, tjenester osv. Vi bør sitte stille i båten, spesielt etter vedtaket 7. desember i Stortinget om at ingen kommuner skal straffes for å stå alene. Om et par år er kanskje klimaet annerledes, er dette noe vi på død og liv må gjøre nå? Svaret på det er nei. Det er ingenting som haster. Det brukes tall for og imot, opp og ned i mente, alt preges av dårlig planlegging, hastig utførelse og arroganse overfor innbyggerne. Det er ofte synonymt med et dårlig resultat. Det startet sannsynligvis med en våt drøm der Bremanger var med. Nå er Bryggja ute, og Bremanger får stå alene, og Kinn fremstår for meg helt tullete, for å bruke et direkte språk.

Satt og så på streaming av folkemøtet i Florø der Teigen skulle rettferdiggjøre sammenslåingne. Argumenter brukt var:

• Pippi Langstrømpe sa hun kunne løfte en hest, og gjorde det. Derfor kan vi lage Kinn. Hallo! Pippi er et eventyr!

• Han brukte videre omlegging av skattekontorene som referanse på hvorfor kysten var så viktig. Både i Hordaland, Rogaland og Møre og Romsdal var dette lagt til kysten, men i Sogn og Fjordane til innlandet. Hallo, i alle de andre fylkene er det store byer på kysten med Kristiansund, Molde, Ålesund, Bergen og Stavanger. I vårt fylke heter de største stedene Førde, Sogndal og Nordfjordeid. Hadde de stedene ligget på kysten hadde det samme skjedd her.

• Elendig og billig retorikk på begge punkt.

Videre argument:

• Sanner har i brev til Flora kommune mer eller mindre sagt at Vågsøy vil få økt arbeidsgiveravgift. Kinn vil ikke oppfylle krav til differensiert avgift.

• Fylkesmannen var imot kun Flora og Vågsøy.

• Florø sin store gjeldsbyrde.

• Florø har mye dyrere administrasjonskostnad per innbygger, her må vi rett og slett betale mer per innbygger, også høyere eiendomsskatt.

• Florø sine fremtidige demografiske utgifter, for øvrig lovpålagt, er mye større enn Vågsøy sine.

• Prosessen i Vågsøy kommunestyre gikk altfor fort. Folket, og politikere, ble tatt på senga.

• Kjøttvekta vil på sikt gjøre oss til en provins, feel free to convince me of the opposite. En provins er nettopp det, en provins. Dette vil igjen, i mine øyne, føre til et dårligere lokaldemokrati.

• Delt kommunesenter. Hvor lenge tror dere det vil vare? Det er også imot Stortinget sin hensikt med reformen, der effektiviseringsgevinst skal være en viktig årsak.

• Beslutningen ble tatt som følge av en intensjonsavtale og ikke en grundig utredning.

• Intervjuresultatet som gav klart nei til Kinn, ble avvist/oversett/ignorert/gitt f.. i (stryk det som ikke passer om du klarer).

• Etter aktiv lobbyvirksomhet fra Ap-ordførerne, gikk Kinn gjennom i Stortinget, selv om Høyre, kommunereformens opphav, stemte imot.

• Et første resultat av dette er at Bryggja forlater oss om Kinn blir en realitet.

• Rapporten til TF konkluderer med at bare Vågsøy/Flora vil gi minimal effektiviseringsgevinst, om noen i det hele tatt

Mye av dette skal være utredet av rådmann, har aldri sett noe saksutgreiing fra Leite om det.

Andre fakta:

• Avstander er for store. Etterhvert vil kjøttvekta slå inn, den skal være god som skal overbevise meg om noe annet.

• Ingen felles grenser.

• Økonomiske konsekvenser er ikke godt nok utredet. Det kan de heller ikke være på den korte tiden som er gått.

• Flora sa nei til Førde, der kunne det virkelig vært gevinster å hente, ref. intensjoner med kommunereformen.

• Florø sin gjeldsbyrde. Den blir ikke mindre med de prosjekt som er foreslått/vedtatt (?) der nede.

Alternativ:

Jeg ser at kjemien med Stad er dårlig, men det er nå. Vi bør stå alene, mens andre mer nærliggende alternativ utredes. Om få år kan kjemien med andre kommuner være annerledes, det vil gi nye muligheter.

Viser igjen til vedtaket i Stortinget fra 07.12.2017 der det ble vedtatt at ingen kommuner skal straffes økonomisk for å stå alene.

Til slutt:

Du utfordret meg til å komme med mine synspunkt, og begrunne dem. Mens jeg har skrevet dette får jeg faktisk vondt i magen av hvordan denne prosessen er kjørt av enkelte politikere. Jeg tenker også at dere som er politikere, burde vært mye tidligere på det som faktisk skjedde i saken da det var oppe i kommunestyret og alle trodde det ville bli vedtatt en utsettelse. Dere ble utsatt for et lite verdig spill, regissert eller ikke.

Registrerer også at mye av positiviteten stammer fra et møte i Kalvåg der deler av næringslivet var tatt med. Etter dette møtet ble det uttalt i avisen, fra næringslivet, «dere (les kommunen) har nå fått en marsjordre mot Kinn». Er det virkelig næringslivet som skal diktere slik?

Jeg savner også konkrete positive ting fra ja-siden. Jeg hører mye «håper, tror, kanskje og mener». Det gir meg lite.

Ser på meg selv som en helt gjennomsnittlig innbygger, kanskje i overkant positiv og optimistisk av natur. Hvorfor «ser jeg ikke» at Kinn er en åpenbaring?

Jeg tar også med, som en kuriositet, noen av de sentrale egenskaper en kommunereform skulle inneholde – hentet fra ekspertutvalget for kommunereformen:

• Tilstrekkelig distanse

• Økonomisk soliditet

• Høy politisk deltagelse

• Lokal identitet

• Effektiv tjenesteproduksjon

• Lokal politisk styring

Dette er sentrale punkt, som det var rådmann Leite sin jobb å utrede i en sammenslåing med andre kommuner. Har aldri sett at det er gjort, og mange punkt vil jo være «mission impossible.»

Oppfordrer alle politikere i Vågsøy kommunestyre til å ha is i magen, her er altfor mange forhold som ikke er godt nok avdekket. Ta en pust i bakken, bruk mer tid og arranger folkemøter når dere vet mer.

Folkemøter der alle sider kommer frem, ikke bare ensidige presentasjoner som kun fokuserer på hva som skal bli så bra.

En folkeavstemnng er det minste vi kan forvente i en så viktig sak!